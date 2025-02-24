https://ria.ru/20250224/peterburg-2001344851.html

В Петербурге откроют Музей бомжей

В Петербурге откроют Музей бомжей - РИА Новости, 24.02.2025

В Петербурге откроют Музей бомжей

Музей бомжей, экспозиция которого представляет собой антологию бродяжничества, планируется открыть в историческом центре Санкт-Петербурга 1 апреля, сообщили РИА РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:53:00+03:00

2025-02-24T18:53:00+03:00

2025-02-24T18:53:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Музей бомжей, экспозиция которого представляет собой антологию бродяжничества, планируется открыть в историческом центре Санкт-Петербурга 1 апреля, сообщили РИА Новости организаторы проекта. "Что касается 1 апреля, то это не шутка, не мистификация. Музей откроется 1 апреля в Санкт-Петербурге, улица Гороховая, дом 31. Первое апреля - хороший день, и будет уже тепло", – сказал собеседник агентства. По его словам, открытие музея преследует, в первую очередь, историко-познавательные цели. "Несмотря на "резкое" название и дату открытия, мы не будем заниматься глумлением, насмешкой над кем бы то ни было. Любой треш или излишняя натуралистичность также нам неприятны... и мы не планируем каких-то сомнительных перформансов", – добавил представитель будущего музея. Вход в музей будет платным, стоимость билетов предполагается варьировать в зависимости от сезона и времени суток. При этом настоящих лиц БОМЖ (без определенного места жительства) бесплатно пускать в музей не планируется. Как уточняется на сайте проекта, в Музее бомжей будет представлено большое количество экспонатов "материального и нематериального характера", а сам музей организаторы называют антологией бродяжничества и исследованием "на стыке истории, социологии и антропологии".

https://ria.ru/20250221/vystavka-2000905545.html

https://realty.ria.ru/20250217/muzei-1999358583.html

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