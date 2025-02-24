https://ria.ru/20250224/peskov-2001253949.html

Песков анонсировал встречу России и США по "раздражителям"

Песков анонсировал встречу России и США по "раздражителям" - РИА Новости, 24.02.2025

Песков анонсировал встречу России и США по "раздражителям"

Анонсированная встреча России и США по "раздражителям" пройдет на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:35:00+03:00

2025-02-24T12:35:00+03:00

2025-02-24T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Анонсированная встреча России и США по "раздражителям" пройдет на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, стороны обсудят устранение раздражителей в двусторонних отношениях, этот контакт будет предварять консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, такая встреча пройдет в третьей стране, конкретное место сейчас согласовывается. "Речь идет о начале того разговора на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, о чем условились наши делегации в Эр-Рияде. Это тот самый диалог по раздражителям и, в первую очередь, по разблокировке работы дипломатических представительств с двух сторон", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о предстоящей встрече. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250224/peskov-2001251752.html

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001246228.html

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