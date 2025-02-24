Рейтинг@Mail.ru
Песков анонсировал встречу России и США по "раздражителям" - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/peskov-2001253949.html
Песков анонсировал встречу России и США по "раздражителям"
Песков анонсировал встречу России и США по "раздражителям" - РИА Новости, 24.02.2025
Песков анонсировал встречу России и США по "раздражителям"
Анонсированная встреча России и США по "раздражителям" пройдет на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:35:00+03:00
2025-02-24T12:35:00+03:00
россия
сша
ближний восток
сергей лавров
дмитрий песков
сергей рябков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Анонсированная встреча России и США по "раздражителям" пройдет на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, стороны обсудят устранение раздражителей в двусторонних отношениях, этот контакт будет предварять консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, такая встреча пройдет в третьей стране, конкретное место сейчас согласовывается. "Речь идет о начале того разговора на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, о чем условились наши делегации в Эр-Рияде. Это тот самый диалог по раздражителям и, в первую очередь, по разблокировке работы дипломатических представительств с двух сторон", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о предстоящей встрече. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250224/peskov-2001251752.html
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001246228.html
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, ближний восток, сергей лавров, дмитрий песков, сергей рябков, в мире
Россия, США, Ближний Восток, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Сергей Рябков, В мире
Песков анонсировал встречу России и США по "раздражителям"

Песков: встреча РФ и США по раздражителям пройдет на экспертном уровне

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Анонсированная встреча России и США по "раздражителям" пройдет на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, стороны обсудят устранение раздражителей в двусторонних отношениях, этот контакт будет предварять консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, такая встреча пройдет в третьей стране, конкретное место сейчас согласовывается.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Песков рассказал о шагах США по урегулированию украинского конфликта
Вчера, 12:25
"Речь идет о начале того разговора на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, о чем условились наши делегации в Эр-Рияде. Это тот самый диалог по раздражителям и, в первую очередь, по разблокировке работы дипломатических представительств с двух сторон", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о предстоящей встрече.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Лавров рассказал о новой договоренности между Россией и США
Вчера, 12:10
 
РоссияСШАБлижний ВостокСергей ЛавровДмитрий ПесковСергей РябковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала