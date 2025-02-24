https://ria.ru/20250224/peregovory-2001372396.html

В США сделали неожиданное заявление о переговорах Путина и Трампа

В США сделали неожиданное заявление о переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 24.02.2025

В США сделали неожиданное заявление о переговорах Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ознаменуют поворотный момент в американо-российских отношениях, пишет The National... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:41:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ознаменуют поворотный момент в американо-российских отношениях, пишет The National Interest."Исход переговоров Трампа с Путиным остается неопределенным, но каким бы ни был результат, эти переговоры знаменуют собой исторический сдвиг в отношениях США и России и будущем европейской безопасности", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что Трамп рассматривает конфликт на Украине "не как битву добра со злом, а как трагедию без явных героев". При этом Европе в вопросе урегулирования украинского кризиса американский лидер отводит роль второстепенного игрока, подчеркивается в статье.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Владимир Путин и Дональд Трамп в феврале провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.

https://ria.ru/20250224/peregovory-2001343502.html

https://ria.ru/20250224/ukraina-2001331475.html

https://ria.ru/20250224/ukraina-2001359887.html

сша

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в мире, сша, россия, европа, украина, владимир путин, дональд трамп