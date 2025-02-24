https://ria.ru/20250224/peregovory-2001343502.html

СМИ: на Украине забили тревогу из-за продолжения переговоров России и США

СМИ: на Украине забили тревогу из-за продолжения переговоров России и США - РИА Новости, 24.02.2025

СМИ: на Украине забили тревогу из-за продолжения переговоров России и США

Сообщения об очередном раунде переговоров между Россией и США стали тревожным сигналом для Киева, пишет UnHerd. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:42:00+03:00

2025-02-24T18:42:00+03:00

2025-02-24T19:23:00+03:00

в мире

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

сергей рябков

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сообщения об очередном раунде переговоров между Россией и США стали тревожным сигналом для Киева, пишет UnHerd."Возможно, самым тревожным сигналом для Киева стало заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что Москва и Вашингтон продолжат двусторонние переговоры, начавшиеся прошлой недели в Эр-Рияде", — говорится в публикации.Издание отмечает, что Вашингтон явно отдает предпочтение отношениям с Москвой. Возможное мирное соглашение по Украине, скорее всего, будет отвечать интересам России, указывается в статье.В субботу Рябков рассказал в интервью РИА Новости, что российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели. Дипломат уточнил, что встреча состоится в третьей стране, сейчас согласовывают конкретное место.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250224/ukraina-2001331475.html

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001295682.html

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001311285.html

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