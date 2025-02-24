https://ria.ru/20250224/peregovory-2001278146.html

Эрдоган и Лавров проводят переговоры

Эрдоган и Лавров проводят переговоры - РИА Новости, 24.02.2025

Эрдоган и Лавров проводят переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Анкаре, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:15:00+03:00

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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Анкаре, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.Лавров прибыл в турецкую столицу вечером 23 февраля. В понедельник он провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии."Переговоры начались", - сообщили в канцелярии.

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001247411.html

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в мире, турция, россия, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, украина, анкара