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Путин рассказал Си Цзиньпину о переговорах с США в Эр-Рияде
Путин рассказал Си Цзиньпину о переговорах с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.02.2025
Путин рассказал Си Цзиньпину о переговорах с США в Эр-Рияде
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о переговорах с США, сообщил Кремль. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:39:00+03:00
2025-02-24T13:39:00+03:00
2025-02-24T14:22:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о переговорах с США, сообщил Кремль."Владимир Путин проинформировал председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах", — указано в материале.Лидер КНР поддержал начавшийся диалог Москвы и Вашингтона и выразил готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта.Путин и Си Цзиньпин особо подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка выступает важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах и не подвержена внешнему влиянию. При этом главы государств отметили, что взаимодействие Москвы и Пекина не направлено против какой-либо третьей стороны.Кроме того, лидеры обсудили дальнейшее развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран, а также пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, культуре, образовании и спорте."Также подтвержден график предстоящих встреч на высшем уровне в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества и торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны", — отметили в Кремле.Как передает Синьхуа, Си Цзиньпин также заявил Путину, что Россия и Китай — хорошие друзья, которые поддерживают друг друга и достигают общего развития. По его словам, отношения двух стран имеют мощную внутреннюю движущую силу и уникальную стратегическую ценность.Лидер КНР отметил, что вне зависимости от изменений обстановки в мире китайско-российское сотрудничество будет взаимовыгодно развиваться, привносить стабильность и позитивную энергию в международные отношения. Си Цзиньпин также уточнил, что стратегии развития и внешняя политика Москвы и Пекина рассчитаны на долгосрочную перспективу."Разговор носил теплый и дружеский характер", — добавили в Кремле.В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал скорый телефонный разговор лидеров двух стран, во время которого Путин планировал проинформировать своего коллегу о прошедших российско-американских переговорах.Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. По их итогам стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20241217/kitay-1989586838.html
https://ria.ru/20241031/kitaj-1981089581.html
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в мире, россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, Китай, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о переговорах с США, сообщил Кремль.
«
"Владимир Путин проинформировал председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах", — указано в материале.
Лидер КНР
поддержал начавшийся диалог Москвы и Вашингтона и выразил готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта.
Путин
и Си Цзиньпин
особо подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка выступает важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах и не подвержена внешнему влиянию. При этом главы государств отметили, что взаимодействие Москвы и Пекина не направлено против какой-либо третьей стороны.
Кроме того, лидеры обсудили дальнейшее развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран, а также пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, культуре, образовании и спорте.
«
"Также подтвержден график предстоящих встреч на высшем уровне в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества и торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны", — отметили в Кремле.
Как передает Синьхуа, Си Цзиньпин также заявил Путину, что Россия и Китай — хорошие друзья, которые поддерживают друг друга и достигают общего развития. По его словам, отношения двух стран имеют мощную внутреннюю движущую силу и уникальную стратегическую ценность.
Лидер КНР отметил, что вне зависимости от изменений обстановки в мире китайско-российское сотрудничество будет взаимовыгодно развиваться, привносить стабильность и позитивную энергию в международные отношения. Си Цзиньпин также уточнил, что стратегии развития и внешняя политика Москвы и Пекина рассчитаны на долгосрочную перспективу.
«
"Разговор носил теплый и дружеский характер", — добавили в Кремле.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
анонсировал скорый телефонный разговор лидеров двух стран, во время которого Путин планировал проинформировать своего коллегу о прошедших российско-американских переговорах.
Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. По их итогам стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил переговоры, отметив, что результат есть.