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Мерц пообещал пригласить Нетаньяху в Германию - РИА Новости, 24.02.2025
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11:21 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/netanyakhu-2001231985.html
Мерц пообещал пригласить Нетаньяху в Германию
Мерц пообещал пригласить Нетаньяху в Германию - РИА Новости, 24.02.2025
Мерц пообещал пригласить Нетаньяху в Германию
Глава лидирующего на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, что пригласит его с... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:21:00+03:00
2025-02-24T11:21:00+03:00
в мире
германия
израиль
биньямин нетаньяху
фридрих мерц
олаф шольц
международный уголовный суд
хдс/хсс
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Глава лидирующего на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, что пригласит его с официальным визитом в Германию, несмотря на решения Международного уголовного суда (МУС) по аресту израильского премьера, сообщила канцелярия главы правительства Израиля. "Премьер-министр Нетаньяху провел вчера теплый разговор с Фридрихом Мерцем, который после победы на выборах в Германии стал кандидатом на пост канцлера, и поздравил его с победой. Мерц поблагодарил премьер-министра за звонок и заявил, что пригласит его с официальным визитом в Германию, бросая тем самым открытый вызов скандальному решению Международного уголовного суда, объявившего премьер-министра военным преступником", - говорится в сообщении. По предварительным данным немецкого избиркома, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил на выборах с 28,6% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место с 20,8%, а социал-демократы канцлера Олафа Шольца - третье с 16,4% голосов. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" (ССВ) не набирает 5% и не проходит в бундестаг, так же как и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции - она набрала только 4,3% голосов. В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.
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в мире, германия, израиль, биньямин нетаньяху, фридрих мерц, олаф шольц, международный уголовный суд, хдс/хсс
В мире, Германия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Международный уголовный суд, ХДС/ХСС
Мерц пообещал пригласить Нетаньяху в Германию

Мерц пообещал пригласить Нетаньяху в Германию, несмотря на ордер МУС

© AP Photo / Martin MeissnerГлава ХДС Фридрих Мерц
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Глава ХДС Фридрих Мерц. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Глава лидирующего на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, что пригласит его с официальным визитом в Германию, несмотря на решения Международного уголовного суда (МУС) по аресту израильского премьера, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.
"Премьер-министр Нетаньяху провел вчера теплый разговор с Фридрихом Мерцем, который после победы на выборах в Германии стал кандидатом на пост канцлера, и поздравил его с победой. Мерц поблагодарил премьер-министра за звонок и заявил, что пригласит его с официальным визитом в Германию, бросая тем самым открытый вызов скандальному решению Международного уголовного суда, объявившего премьер-министра военным преступником", - говорится в сообщении.
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
"Крах обороны": в Германии раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ
Вчера, 04:14
По предварительным данным немецкого избиркома, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил на выборах с 28,6% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место с 20,8%, а социал-демократы канцлера Олафа Шольца - третье с 16,4% голосов. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" (ССВ) не набирает 5% и не проходит в бундестаг, так же как и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции - она набрала только 4,3% голосов.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Отношение к России в Германии после выборов не изменится, считает Косачев
Вчера, 01:49
 
В миреГерманияИзраильБиньямин НетаньяхуФридрих МерцОлаф ШольцМеждународный уголовный судХДС/ХСС
 
 
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