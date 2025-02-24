Мерц пообещал пригласить Нетаньяху в Германию
Мерц пообещал пригласить Нетаньяху в Германию, несмотря на ордер МУС
© AP Photo / Martin MeissnerГлава ХДС Фридрих Мерц
© AP Photo / Martin Meissner
Глава ХДС Фридрих Мерц. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Глава лидирующего на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, что пригласит его с официальным визитом в Германию, несмотря на решения Международного уголовного суда (МУС) по аресту израильского премьера, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.
"Премьер-министр Нетаньяху провел вчера теплый разговор с Фридрихом Мерцем, который после победы на выборах в Германии стал кандидатом на пост канцлера, и поздравил его с победой. Мерц поблагодарил премьер-министра за звонок и заявил, что пригласит его с официальным визитом в Германию, бросая тем самым открытый вызов скандальному решению Международного уголовного суда, объявившего премьер-министра военным преступником", - говорится в сообщении.
По предварительным данным немецкого избиркома, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил на выборах с 28,6% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место с 20,8%, а социал-демократы канцлера Олафа Шольца - третье с 16,4% голосов. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" (ССВ) не набирает 5% и не проходит в бундестаг, так же как и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции - она набрала только 4,3% голосов.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.