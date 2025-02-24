https://ria.ru/20250224/netanyakhu-2001231985.html

Мерц пообещал пригласить Нетаньяху в Германию

Мерц пообещал пригласить Нетаньяху в Германию - РИА Новости, 24.02.2025

Мерц пообещал пригласить Нетаньяху в Германию

Глава лидирующего на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, что пригласит его с... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:21:00+03:00

2025-02-24T11:21:00+03:00

2025-02-24T11:21:00+03:00

в мире

германия

израиль

биньямин нетаньяху

фридрих мерц

олаф шольц

международный уголовный суд

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001223490_0:166:3070:1893_1920x0_80_0_0_cc85c408f5c340ba09c6d3f6863b8a0f.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Глава лидирующего на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, что пригласит его с официальным визитом в Германию, несмотря на решения Международного уголовного суда (МУС) по аресту израильского премьера, сообщила канцелярия главы правительства Израиля. "Премьер-министр Нетаньяху провел вчера теплый разговор с Фридрихом Мерцем, который после победы на выборах в Германии стал кандидатом на пост канцлера, и поздравил его с победой. Мерц поблагодарил премьер-министра за звонок и заявил, что пригласит его с официальным визитом в Германию, бросая тем самым открытый вызов скандальному решению Международного уголовного суда, объявившего премьер-министра военным преступником", - говорится в сообщении. По предварительным данным немецкого избиркома, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил на выборах с 28,6% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место с 20,8%, а социал-демократы канцлера Олафа Шольца - третье с 16,4% голосов. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" (ССВ) не набирает 5% и не проходит в бундестаг, так же как и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции - она набрала только 4,3% голосов. В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.

https://ria.ru/20250224/mask-2001191844.html

https://ria.ru/20250224/kosachev-2001187421.html

германия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, израиль, биньямин нетаньяху, фридрих мерц, олаф шольц, международный уголовный суд, хдс/хсс