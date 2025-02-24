https://ria.ru/20250224/mvd-2001318840.html

МВД приняло заявление об убежище для казахстанца-участника СВО

МВД приняло заявление об убежище для казахстанца-участника СВО - РИА Новости, 24.02.2025

МВД приняло заявление об убежище для казахстанца-участника СВО

В МВД приняли заявление о предоставлении убежища от военнослужащего из Казахстана, участвовавшего в СВО, теперь ему не грозит депортация из России, сообщается в РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:40:00+03:00

2025-02-24T16:40:00+03:00

2025-02-24T16:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

казахстан

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В МВД приняли заявление о предоставлении убежища от военнослужащего из Казахстана, участвовавшего в СВО, теперь ему не грозит депортация из России, сообщается в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. На прошлой неделе МВД выразило готовность предоставить временное убежище военнослужащему из Казахстана, проходившему службу в добровольческой бригаде "Восток" в зоне СВО, и пригласило его лично обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту своего пребывания. "ГУВМ МВД России держит на контроле ситуацию, связанную с урегулированием правового статуса добровольца из Казахстана, проходившего службу в зоне специальной военной операции. На днях сотрудники управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Московской области приняли заявление о предоставлении данному гражданину временного убежища на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Срок рассмотрения заявления - от одного до трёх месяцев. "На этот период гражданину Республики Казахстан выдан документ, подтверждающий законность его нахождения в нашей стране. Таким образом, угроза депортации данного гражданина с территории Российской Федерации отсутствует", - заключили в ведомстве. По закону заявления о приеме в гражданство РФ без соблюдения дополнительных условий и без предоставления вида на жительство принимаются от иностранцев, заключивших контракт с Минобороны России на срок не менее одного года.

https://ria.ru/20250212/britaniya-1998900470.html

https://ria.ru/20250206/makron-1997732728.html

россия

казахстан

московская область (подмосковье)

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россия, казахстан, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)