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МВД приняло заявление об убежище для казахстанца-участника СВО - РИА Новости, 24.02.2025
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16:40 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/mvd-2001318840.html
МВД приняло заявление об убежище для казахстанца-участника СВО
МВД приняло заявление об убежище для казахстанца-участника СВО - РИА Новости, 24.02.2025
МВД приняло заявление об убежище для казахстанца-участника СВО
В МВД приняли заявление о предоставлении убежища от военнослужащего из Казахстана, участвовавшего в СВО, теперь ему не грозит депортация из России, сообщается в РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:40:00+03:00
2025-02-24T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
казахстан
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В МВД приняли заявление о предоставлении убежища от военнослужащего из Казахстана, участвовавшего в СВО, теперь ему не грозит депортация из России, сообщается в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. На прошлой неделе МВД выразило готовность предоставить временное убежище военнослужащему из Казахстана, проходившему службу в добровольческой бригаде "Восток" в зоне СВО, и пригласило его лично обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту своего пребывания. "ГУВМ МВД России держит на контроле ситуацию, связанную с урегулированием правового статуса добровольца из Казахстана, проходившего службу в зоне специальной военной операции. На днях сотрудники управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Московской области приняли заявление о предоставлении данному гражданину временного убежища на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Срок рассмотрения заявления - от одного до трёх месяцев. "На этот период гражданину Республики Казахстан выдан документ, подтверждающий законность его нахождения в нашей стране. Таким образом, угроза депортации данного гражданина с территории Российской Федерации отсутствует", - заключили в ведомстве. По закону заявления о приеме в гражданство РФ без соблюдения дополнительных условий и без предоставления вида на жительство принимаются от иностранцев, заключивших контракт с Минобороны России на срок не менее одного года.
https://ria.ru/20250212/britaniya-1998900470.html
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россия
казахстан
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россия, казахстан, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Казахстан, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД приняло заявление об убежище для казахстанца-участника СВО

МВД приняло заявление о предоставлении убежища от казахстанца-участника СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В МВД приняли заявление о предоставлении убежища от военнослужащего из Казахстана, участвовавшего в СВО, теперь ему не грозит депортация из России, сообщается в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
На прошлой неделе МВД выразило готовность предоставить временное убежище военнослужащему из Казахстана, проходившему службу в добровольческой бригаде "Восток" в зоне СВО, и пригласило его лично обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту своего пребывания.
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"ГУВМ МВД России держит на контроле ситуацию, связанную с урегулированием правового статуса добровольца из Казахстана, проходившего службу в зоне специальной военной операции. На днях сотрудники управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Московской области приняли заявление о предоставлении данному гражданину временного убежища на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Срок рассмотрения заявления - от одного до трёх месяцев.
"На этот период гражданину Республики Казахстан выдан документ, подтверждающий законность его нахождения в нашей стране. Таким образом, угроза депортации данного гражданина с территории Российской Федерации отсутствует", - заключили в ведомстве.
По закону заявления о приеме в гражданство РФ без соблюдения дополнительных условий и без предоставления вида на жительство принимаются от иностранцев, заключивших контракт с Минобороны России на срок не менее одного года.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКазахстанМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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