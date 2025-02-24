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В Москве представят выставку к 80-летию Победы - РИА Новости, 24.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:31 24.02.2025 (обновлено: 21:32 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/muzey-2001365542.html
В Москве представят выставку к 80-летию Победы
В Москве представят выставку к 80-летию Победы - РИА Новости, 24.02.2025
В Москве представят выставку к 80-летию Победы
Музей Победы представит выставку "Путь к Победе" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:31:00+03:00
2025-02-24T21:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
ссср
ольга любимова
музей победы
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Музей Победы представит выставку "Путь к Победе" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Глава ведомства в понедельник провела встречу с гендиректором Музея Победы Александром Школьником и руководителем Музея маршала Георгия Жукова Натальей Шмаковой. "Обсудили планы по проведению мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате готовится масштабная программа. Одним из центральных событий станет выставка "Путь к Победе", - написала она в своем Telegram-канале. Шесть "оживших" диорам с уникальными кинопоказами позволят посетителям глубже погрузиться в историю. К подготовке экспозиции присоединятся около 100 учреждений из ассоциации военных и исторически-военных музеев, добавила министр. В честь юбилея Победы филиал музея, посвященный жизни и подвигам маршала СССР Жукова, готовит крупные проекты. Выставки "Берлинская операция. Решающий удар" и "Маршал Победы", рассказывающие о личности великого полководца, представят гостям музея. "В России сложилась большая и сплоченная семья музеев, хранящих память о героическом прошлом нашей страны. Каждая новая экспозиция – это не просто взгляд в историю, но и отражение нашего времени, связь поколений и напоминание о ценности мира", - заключила Любимова.
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россия, ссср, ольга любимова, музей победы, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, СССР, Ольга Любимова, Музей Победы, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Москве представят выставку к 80-летию Победы

Музей Победы в Москве представит выставку к 80-летию Победы в ВОВ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМузей Победы на Поклонной горе в Москве
Музей Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Музей Победы представит выставку "Путь к Победе" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Глава ведомства в понедельник провела встречу с гендиректором Музея Победы Александром Школьником и руководителем Музея маршала Георгия Жукова Натальей Шмаковой.
Посетитель изучает экспонаты на выставке Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных собраний России в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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12 декабря 2024, 16:52
"Обсудили планы по проведению мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате готовится масштабная программа. Одним из центральных событий станет выставка "Путь к Победе", - написала она в своем Telegram-канале.
Шесть "оживших" диорам с уникальными кинопоказами позволят посетителям глубже погрузиться в историю. К подготовке экспозиции присоединятся около 100 учреждений из ассоциации военных и исторически-военных музеев, добавила министр.
В честь юбилея Победы филиал музея, посвященный жизни и подвигам маршала СССР Жукова, готовит крупные проекты. Выставки "Берлинская операция. Решающий удар" и "Маршал Победы", рассказывающие о личности великого полководца, представят гостям музея.
России сложилась большая и сплоченная семья музеев, хранящих память о героическом прошлом нашей страны. Каждая новая экспозиция – это не просто взгляд в историю, но и отражение нашего времени, связь поколений и напоминание о ценности мира", - заключила Любимова.
Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Любимова рассказала о мероприятиях в честь 80-летия Победы
19 ноября 2024, 14:43
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСССРОльга ЛюбимоваМузей ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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