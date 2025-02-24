https://ria.ru/20250224/muzey-2001365542.html

В Москве представят выставку к 80-летию Победы

В Москве представят выставку к 80-летию Победы - РИА Новости, 24.02.2025

В Москве представят выставку к 80-летию Победы

Музей Победы представит выставку "Путь к Победе" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 24.02.2025

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80-летие победы в великой отечественной войне

россия

ссср

ольга любимова

музей победы

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Музей Победы представит выставку "Путь к Победе" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Глава ведомства в понедельник провела встречу с гендиректором Музея Победы Александром Школьником и руководителем Музея маршала Георгия Жукова Натальей Шмаковой. "Обсудили планы по проведению мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате готовится масштабная программа. Одним из центральных событий станет выставка "Путь к Победе", - написала она в своем Telegram-канале. Шесть "оживших" диорам с уникальными кинопоказами позволят посетителям глубже погрузиться в историю. К подготовке экспозиции присоединятся около 100 учреждений из ассоциации военных и исторически-военных музеев, добавила министр. В честь юбилея Победы филиал музея, посвященный жизни и подвигам маршала СССР Жукова, готовит крупные проекты. Выставки "Берлинская операция. Решающий удар" и "Маршал Победы", рассказывающие о личности великого полководца, представят гостям музея. "В России сложилась большая и сплоченная семья музеев, хранящих память о героическом прошлом нашей страны. Каждая новая экспозиция – это не просто взгляд в историю, но и отражение нашего времени, связь поколений и напоминание о ценности мира", - заключила Любимова.

https://ria.ru/20241212/pushskinskiyplany-1988861339.html

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россия, ссср, ольга любимова, музей победы, день победы, великая отечественная война (1941-1945)