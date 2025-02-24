https://ria.ru/20250224/muzey-2001365542.html
В Москве представят выставку к 80-летию Победы
В Москве представят выставку к 80-летию Победы - РИА Новости, 24.02.2025
В Москве представят выставку к 80-летию Победы
Музей Победы представит выставку "Путь к Победе" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:31:00+03:00
2025-02-24T21:31:00+03:00
2025-02-24T21:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
ссср
ольга любимова
музей победы
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776497539_0:272:3071:1999_1920x0_80_0_0_a33796f78b2fae209333274f18214a11.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Музей Победы представит выставку "Путь к Победе" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Глава ведомства в понедельник провела встречу с гендиректором Музея Победы Александром Школьником и руководителем Музея маршала Георгия Жукова Натальей Шмаковой. "Обсудили планы по проведению мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате готовится масштабная программа. Одним из центральных событий станет выставка "Путь к Победе", - написала она в своем Telegram-канале. Шесть "оживших" диорам с уникальными кинопоказами позволят посетителям глубже погрузиться в историю. К подготовке экспозиции присоединятся около 100 учреждений из ассоциации военных и исторически-военных музеев, добавила министр. В честь юбилея Победы филиал музея, посвященный жизни и подвигам маршала СССР Жукова, готовит крупные проекты. Выставки "Берлинская операция. Решающий удар" и "Маршал Победы", рассказывающие о личности великого полководца, представят гостям музея. "В России сложилась большая и сплоченная семья музеев, хранящих память о героическом прошлом нашей страны. Каждая новая экспозиция – это не просто взгляд в историю, но и отражение нашего времени, связь поколений и напоминание о ценности мира", - заключила Любимова.
https://ria.ru/20241212/pushskinskiyplany-1988861339.html
https://ria.ru/20241119/rossiya-1984594615.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776497539_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c766d142e1b25ffbfd4cc64b1ed87183.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, ольга любимова, музей победы, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, СССР, Ольга Любимова, Музей Победы, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Москве представят выставку к 80-летию Победы
Музей Победы в Москве представит выставку к 80-летию Победы в ВОВ