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МСБ привлек 470 млрд рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП - РИА Новости, 24.02.2025
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15:20 24.02.2025 (обновлено: 16:46 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/msp-2001297773.html
МСБ привлек 470 млрд рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП
МСБ привлек 470 млрд рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП - РИА Новости, 24.02.2025
МСБ привлек 470 млрд рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП
Малый и средний бизнес в 2024 году привлек 470 миллиардов рублей при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП в рамках нацпроекта "Малое и среднее... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:20:00+03:00
2025-02-24T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Малый и средний бизнес в 2024 году привлек 470 миллиардов рублей при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает Корпорация. "Количество компаний и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в виде "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, выросло вдвое по сравнению с 2023 годом и достигло 38 тысяч. Причем, более 92% выдач пришлось на микро и малый бизнес, которому труднее всего привлечь заемное финансирование из-за отсутствия залогов", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. По объему финансирования МСП при помощи "зонтичных" поручительств среди отраслей лидируют обрабатывающие производства (106,4 миллиарда рублей), инфраструктурное строительство (48,9 миллиарда рублей), транспортировка и хранение (34,8 миллиарда рублей), научно-техническая деятельность (17 миллиардов рублей), информация и связь (16,1 миллиарда рублей), сельское хозяйство (15,4 миллиарда рублей), гостиницы и общепит (12,1 миллиарда рублей). В топ отраслей по приросту количества получателей поддержки в 2024 году по сравнению с 2023 годом вошли сфера услуг (215%), культура и спорт (200%), гостиницы и общепит (145%), транспортировка и хранение (137%). Объем привлеченных средств в полтора раза превысил показатели предыдущего года. Финансовую поддержку получили более 38 тысяч предпринимателей. Наибольший объем кредитов с "зонтичными" поручительствами привлекли предприниматели Москвы (99,8 миллиарда рублей), Санкт-Петербурга (34,2 миллиарда рублей), Московской области (26,3 миллиарда рублей), Краснодарского края (20 миллиардов рублей), Свердловской (16,6 миллиарда рублей), Новосибирской (13,3 миллиарда рублей), Ростовской (12,9 миллиарда рублей), Нижегородской (10,4 миллиарда рублей), Воронежской (10,3 миллиарда рублей) и Самарской (10,1 миллиарда рублей) областей. Растет объем финансирования МСБ при помощи "зонтичных" поручительств в новых российских регионах: ДНР (586 миллионов рублей), ЛНР (299 миллионов рублей), Запорожской и Херсонской областях (83 миллиона рублей и 44 миллиона рублей, соответственно). Поддержку получили порядка 330 компаний. В регионах-лидерах по приросту количества получателей поддержки - Республики Тыва, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Бурятия, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, а также Белгородская, Брянская, Липецкая и Орловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Курская область. Механизм "зонтичных" поручительств был запущен в конце 2021 года по поручению президента России в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" . С его помощью малый и средний бизнес привлек около 1 триллиона рублей финансирования на развитие своего дела. В 2025 году реализация программы будет продолжена в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". "Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.
https://ria.ru/20250221/konkurs-2000781990.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич
МСБ привлек 470 млрд рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП

"Зонтичными" поручительствами воспользовались 38 тысяч предпринимателей

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПФлажки Корпорации МСП
Флажки Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Флажки Корпорации МСП. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Малый и средний бизнес в 2024 году привлек 470 миллиардов рублей при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает Корпорация.
"Количество компаний и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в виде "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, выросло вдвое по сравнению с 2023 годом и достигло 38 тысяч. Причем, более 92% выдач пришлось на микро и малый бизнес, которому труднее всего привлечь заемное финансирование из-за отсутствия залогов", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
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По объему финансирования МСП при помощи "зонтичных" поручительств среди отраслей лидируют обрабатывающие производства (106,4 миллиарда рублей), инфраструктурное строительство (48,9 миллиарда рублей), транспортировка и хранение (34,8 миллиарда рублей), научно-техническая деятельность (17 миллиардов рублей), информация и связь (16,1 миллиарда рублей), сельское хозяйство (15,4 миллиарда рублей), гостиницы и общепит (12,1 миллиарда рублей).
В топ отраслей по приросту количества получателей поддержки в 2024 году по сравнению с 2023 годом вошли сфера услуг (215%), культура и спорт (200%), гостиницы и общепит (145%), транспортировка и хранение (137%).
Объем привлеченных средств в полтора раза превысил показатели предыдущего года. Финансовую поддержку получили более 38 тысяч предпринимателей.
Наибольший объем кредитов с "зонтичными" поручительствами привлекли предприниматели Москвы (99,8 миллиарда рублей), Санкт-Петербурга (34,2 миллиарда рублей), Московской области (26,3 миллиарда рублей), Краснодарского края (20 миллиардов рублей), Свердловской (16,6 миллиарда рублей), Новосибирской (13,3 миллиарда рублей), Ростовской (12,9 миллиарда рублей), Нижегородской (10,4 миллиарда рублей), Воронежской (10,3 миллиарда рублей) и Самарской (10,1 миллиарда рублей) областей.
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Растет объем финансирования МСБ при помощи "зонтичных" поручительств в новых российских регионах: ДНР (586 миллионов рублей), ЛНР (299 миллионов рублей), Запорожской и Херсонской областях (83 миллиона рублей и 44 миллиона рублей, соответственно). Поддержку получили порядка 330 компаний.
В регионах-лидерах по приросту количества получателей поддержки - Республики Тыва, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Бурятия, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, а также Белгородская, Брянская, Липецкая и Орловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Курская область.
Механизм "зонтичных" поручительств был запущен в конце 2021 года по поручению президента России в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" . С его помощью малый и средний бизнес привлек около 1 триллиона рублей финансирования на развитие своего дела. В 2025 году реализация программы будет продолжена в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.
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