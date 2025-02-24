Мерц мог впитать антироссийские установки в молодости, считает эксперт
Нимайер: Мерц мог впитать антикоммунистические и антироссийские установки
© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц мог в молодости впитать распространенные антикоммунистические и антироссийские установки, но его дальнейший опыт может позволить преодолеть эти предрассудки, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"В определенной степени верно, что в Западной Германии были русофобские и антибольшевистские установки. Людей учили быть против большевиков, коммунистов, русских. Это, можно сказать, было в генах. Возможно, он (Мерц) тоже заражен этим", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что Мерц - политический реалист, бывший председателем наблюдательного совета немецкого подразделения инвестиционной компании BlackRock. Не исключено, опыт работы в международной корпорации позволит лидеру ХДС преодолеть давние предрассудки, допустил Нимайер.
Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер.
Пушков прокомментировал итоги выборов в Германии
Вчера, 11:51