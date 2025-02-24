Рейтинг@Mail.ru
Мерц мог впитать антироссийские установки в молодости, считает эксперт - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 24.02.2025 (обновлено: 16:21 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/merts-2001313980.html
Мерц мог впитать антироссийские установки в молодости, считает эксперт
Мерц мог впитать антироссийские установки в молодости, считает эксперт - РИА Новости, 24.02.2025
Мерц мог впитать антироссийские установки в молодости, считает эксперт
Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц мог в молодости впитать... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:18:00+03:00
2025-02-24T16:21:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
олаф шольц
хдс/хсс
blackrock
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973160908_0:334:2960:1998_1920x0_80_0_0_67b6a5721ce37215a3c3fce1082777b3.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц мог в молодости впитать распространенные антикоммунистические и антироссийские установки, но его дальнейший опыт может позволить преодолеть эти предрассудки, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживает блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. "В определенной степени верно, что в Западной Германии были русофобские и антибольшевистские установки. Людей учили быть против большевиков, коммунистов, русских. Это, можно сказать, было в генах. Возможно, он (Мерц) тоже заражен этим", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что Мерц - политический реалист, бывший председателем наблюдательного совета немецкого подразделения инвестиционной компании BlackRock. Не исключено, опыт работы в международной корпорации позволит лидеру ХДС преодолеть давние предрассудки, допустил Нимайер. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер.
https://ria.ru/20250224/merts-2001296885.html
https://ria.ru/20250224/pushki-2001242164.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973160908_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_caebe23f59a216486124ce2ffaaf4b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, blackrock
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, BlackRock
Мерц мог впитать антироссийские установки в молодости, считает эксперт

Нимайер: Мерц мог впитать антикоммунистические и антироссийские установки

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц мог в молодости впитать распространенные антикоммунистические и антироссийские установки, но его дальнейший опыт может позволить преодолеть эти предрассудки, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживает блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов.
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Прямолинеен и жесток в высказываниях: что известно о будущем канцлере ФРГ
Вчера, 15:18
"В определенной степени верно, что в Западной Германии были русофобские и антибольшевистские установки. Людей учили быть против большевиков, коммунистов, русских. Это, можно сказать, было в генах. Возможно, он (Мерц) тоже заражен этим", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что Мерц - политический реалист, бывший председателем наблюдательного совета немецкого подразделения инвестиционной компании BlackRock. Не исключено, опыт работы в международной корпорации позволит лидеру ХДС преодолеть давние предрассудки, допустил Нимайер.
Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Пушков прокомментировал итоги выборов в Германии
Вчера, 11:51
 
В миреГерманияФридрих МерцОлаф ШольцХДС/ХССBlackRock
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала