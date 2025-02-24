https://ria.ru/20250224/merts-2001296885.html

Прямолинеен и жесток в высказываниях: что известно о будущем канцлере ФРГ

Прямолинеен и жесток в высказываниях: что известно о будущем канцлере ФРГ - РИА Новости, 24.02.2025

Прямолинеен и жесток в высказываниях: что известно о будущем канцлере ФРГ

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц после победы его партии по итогам выборов в немецкий бундестаг, РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:18:00+03:00

2025-02-24T15:18:00+03:00

2025-02-24T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц после победы его партии по итогам выборов в немецкий бундестаг, вероятнее всего, станет новым канцлером Германии. Шестидесятидевятилетний политик, которого много раз списывали со счетов большой политики, упорно боролся сначала за руководство своей партией, а потом и всей Германией. Он известен своей прямолинейностью и жесткими высказываниями, за которые потом ему иногда приходилось публично приносить извинения. Кроме того, Мерц - сторонник ужесточения миграционной политики Германии и, по признанию экс-канцлера Ангелы Меркель, обладает "безусловной волей к власти". ПРОИСХОЖДЕНИЕ Фридрих Мерц родился 11 ноября 1955 года в городе Брилон в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в консервативной семье юриста, он старший из четырех детей. Как рассказывал Мерц, семейная история оказала большое влияние на формирование его личности. Его младшая сестра погибла в автокатастрофе в возрасте 21 года, а младший брат, у которого в очень раннем возрасте диагностировали рассеянный склероз, умер, не дожив до 50 лет. По признаю Мерца, "этот семейный опыт оставил глубокий след" и оказывает влияние на него по сей день. Семья политика была состоятельной, а его дедушка по материнской линии Йозеф Пауль Совиньи даже был бургомистром Брилона с 1917 по 1937 год. После того, как немецкие СМИ нашли в архивах информацию о том, что его дедушка был членом нацистских "Штурмовых отрядов", а с 1938-го – членом НСДАП, Мерцу пришлось объясняться. Политик заявил, что его дедушка, будучи бургомистром, был вынужден вступить в штурмовые отряды, а позднее "без его участия" он был зачислен в ряды нацистской партии. ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧАЛО КАРЬЕРЫ После окончания школы и военной службы с 1976 по 1981 год Мерц изучал право и общественно-политические науки в Бонне. После прохождения практики и сдачи госэкзаменов в 1985 году Мерц стал сначала судьей, а затем адвокатом в городском суде Саарбрюккена. В 1986 году он оставил госслужбу и до 1989 года работал референтом в Ассоциации химической промышленности Бонна и Франкфурта-на-Майне. ПАРТИЙНАЯ И ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Карьеру Мерца в политике нельзя назвать линейной. Как пишут немецкие СМИ, его путь был "пронизан поражениями". Еще будучи школьником, в 1972 году Фридрих Мерц вступил в Христианско-демократический союз (ХДС) и был активным участником молодежной организации партии, председателем которой он даже был некоторое время. Начало его политической карьеры положило избрание депутатом Европарламента в 1989 году. С 1994 по 2009 год Мерц был депутатом немецкого бундестага. В 2000 году после отставки Вольфганга Шойбле Мерц занял пост председателя фракции ХДС/ХСС в парламенте. Однако после федеральных выборов 2002 года Ангела Меркель решила не только остаться председателем партии, но и возглавить парламентскую группу ХДС/ХСС в бундестаге. Это стало пиком политического соперничества Меркель и Мерца. В итоге Меркель заменила Фридриха Мерца на его посту, и тот был вынужден уйти в отставку. "Проблема была с самого начала. Мы оба хотели власти", - вспоминала позднее Меркель эти события. Мерц вновь стал заместителем председателя парламентской группы ХДС/ХСС и занимал этот пост до 2004 года. В 2009 году Мерц ушел из большой политики в бизнес. Он объяснил это решение тем, что ему нужно было время для рефлексии и приобретения профессионального опыта вне политики. Он занимал различные руководящие должности в крупных компаниях, а в 2016 году стал председателем наблюдательного совета немецкого подразделения одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock. За это время Мерцу удалось заработать немалое состояние. Из-за этого Мерца неоднократно обвиняли в близости к финансовому лобби и интересам транснациональных корпораций. Его критики видят в его прежней должности потенциальный конфликт интересов, особенно в вопросах экономической и финансовой политики. Чтобы противостоять потенциальному конфликту интересов, Мерц ушел со своего поста в BlackRock в 2021 году. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПОЛИТИКУ Когда в 2018 году политическая звезда Меркель начала меркнуть, Мерц предпринял попытки вернуться в политику. Но ему предстояло пройти долгий путь: он дважды выдвигал свою кандидатуру на пост председателя партии и оба раза однопартийцы его не поддерживали. В первой раз Мерц уступил Аннегрет Крамп-Карренбауэр, во второй раз его обошёл Армин Лашет. Лишь с третьей попытки в 2022 году Мерцу наконец удалось избраться на пост председателя ХДС и фракции ХДС/ХСС в бундестаге. На должности главы ХДС Мерц пытается восстановить консервативный авторитет партии и вернуться к "правому центру", что значит отход от некоторых ключевых элементов политики ХДС во времена Меркель. Так Мерц выступает за ужесточение миграционной политики, против легализации каннабиса и за сокращение гражданских пособий в условиях трудной экономической ситуации в Германии. На партийном съезде ХДС в 2024 году Мерц был избран кандидатом в канцлеры на выборах в парламент в 2025 году. По итогам выборов у Мерца есть все шансы занять эту должность. Мерца часто критикуют за то, что у него нет опыта работы ни в региональном, ни в федеральном правительстве в отличие от его соперников по предвыборной гонке – кандидата социал-демократов Олафа Шольца и кандидата "Зелёных" Роберта Хабека. Однако, по выражению его оей многолетней соперницы Меркель, Мерц обладает "безусловной волей к власти". ОБРАЗ МЕРЦА В ИНФОПОЛЕ Образ Мерца в немецком медийном пространстве противоречив. Некоторые СМИ ругают его за самонадеянность, тщеславие и импульсивность, другие хвалят за бойцовский характер и прямолинейность. Сам Мерц заявлял, что "вступает в игру для того, чтобы победить, а не для того, чтобы занять место". Из-за своих резких высказываний Мерц неоднократно становился мишенью общественной критики. Так в 2023 году он назвал детей мигрантов в школах "маленькими пашами", а в 2022 году заявил, что украинцы занимаются "социальным туризмом" в Германию. За выбор слов в адрес украинских беженцев Мерцу пришлось публично извиняться. В 2025 году после нападений с участием мигрантов в Магдебурге и Ашаффенбурге Мерц пошел на рискованный шаг и внес в бундестаг инициативу по ограничению нелегальной миграции, которую поддержали депутаты правой "Альтернативы для Германии". Через несколько дней блок ХДС/ХСС попытался принять законопроект об ужесточении миграционного законодательства, но с минимальным перевесом он был отклонен бундестагом. Социал-демократы обвинили Мерца в нарушении табу, согласно которому "демократические партии не сотрудничают с крайне правыми" и попытке таким образом набрать несколько дополнительных очков перед выборами. После этого по Германии прокатилась волна демонстраций против ХДС/ХСС и Мерца, однако, судя по результатам выборов, на популярности партии Мерца это не сказалось. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ Фридрих Мерц, консерватор и католик, уже более 40 лет женат на судье Шарлотте Мерц. Они познакомились еще во время учебы и поженились в 1981 году, в браке у них родились трое детей. В свободное от работы время Мерц любит ходить в походы и кататься на велосипеде. У супругов есть коттедж на озере Тегернзее в Баварии, где они часто проводят время. У Мерца есть частный легкий самолет Diamond DA 62, который он пилотирует сам. Он регулярно летает на нем в рабочие поездки, выяснили немецкие СМИ. Из-за этого "элитарного увлечения" Мерца неоднократно критиковали как журналисты, так и эко-активисты. Сам Мерц отвергает критику, утверждая, что его его "маленький самолет потребляет меньше топлива, чем любой служебный автомобиль члена федерального правительства". Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 28,6% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье.

https://ria.ru/20250224/merts-2001231021.html

https://ria.ru/20250224/merts-2001209486.html

https://ria.ru/20250224/merts-2001220501.html

https://ria.ru/20250223/adg-2001166019.html

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