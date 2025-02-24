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Матушкин почтил память тамбовских воинов на мероприятиях к 23 Февраля - РИА Новости, 24.02.2025
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Тамбовская область
 
15:17 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/matushkin-2001296640.html
Матушкин почтил память тамбовских воинов на мероприятиях к 23 Февраля
Матушкин почтил память тамбовских воинов на мероприятиях к 23 Февраля - РИА Новости, 24.02.2025
Матушкин почтил память тамбовских воинов на мероприятиях к 23 Февраля
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:17:00+03:00
2025-02-24T15:17:00+03:00
тамбовская область
тамбов
тамбовская область
россия
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
евгений первышов
тамбовская областная дума
день защитника отечества
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба регионального парламента. Одно из мероприятий состоялось на Воздвиженском кладбище Тамбова. В митинге участвовали военнослужащие, представители молодежных, общественных организаций. "Мы гордимся воинами, которые сегодня защищают интересы Родины, с честью и достоинством несут нелегкую службу, выполняя поставленные задачи. Мы гордимся доблестью и патриотизмом наших дедов и прадедов. И, конечно же, отдаем дань памяти и уважения павшим на полях сражений во имя нашей родины, ветеранам войн и военных конфликтов", – приводит пресс-служба слова Матушкина. Участники митинга почтили минутой молчания память воинов, отдавших свою жизнь за родину. Также собравшиеся возложили цветы к монументу "Скорбящая мать". Рота почетного караула прошла торжественным маршем. В День защитника Отечества в рамках акции "Храним огонь Победы" на сетевой газ перевели мемориал в поселке совхоза Комсомолец Тамбовского муниципального округа. В мероприятии участвовали временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, военнослужащие, участники СВО и родственники героев. Они почтили память защитников государства минутой молчания. Право зажечь огонь предоставили самим защитникам отечества, их родным и близким. "Сегодня Россия вновь призвала наших земляков, как и в былые времена, встать на защиту родины. Каждый день наши воины сталкиваются с опасностями, переживая разлуку с близкими. Ребята, так же как их отцы, деды и прадеды, проявляют отвагу, героизм и мужество в зоне проведения специальной военной операции. Мы знаем и верим, что победа будет за нами!" - считает спикер облдумы.
https://ria.ru/20250221/matushkin-2000746798.html
https://ria.ru/20250216/matushkin-1999671842.html
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тамбов, тамбовская область, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), евгений первышов, тамбовская областная дума, день защитника отечества
Тамбовская область, Тамбов, Тамбовская область, Россия, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Евгений Первышов, Тамбовская областная Дума, День защитника Отечества
Матушкин почтил память тамбовских воинов на мероприятиях к 23 Февраля

Спикер Тамбовской облдумы Матушкин принял участие в мероприятиях к 23 Февраля

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной думыМатушкин почтил память тамбовских воинов на мероприятиях к 23 Февраля
Матушкин почтил память тамбовских воинов на мероприятиях к 23 Февраля - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной думы
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Одно из мероприятий состоялось на Воздвиженском кладбище Тамбова. В митинге участвовали военнослужащие, представители молодежных, общественных организаций.
Выставка Отец Героя в Тамбовской областной думе - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Матушкин: в Тамбовской областной думе открылась выставка "Отец Героя"
21 февраля, 11:45
"Мы гордимся воинами, которые сегодня защищают интересы Родины, с честью и достоинством несут нелегкую службу, выполняя поставленные задачи. Мы гордимся доблестью и патриотизмом наших дедов и прадедов. И, конечно же, отдаем дань памяти и уважения павшим на полях сражений во имя нашей родины, ветеранам войн и военных конфликтов", – приводит пресс-служба слова Матушкина.
Участники митинга почтили минутой молчания память воинов, отдавших свою жизнь за родину. Также собравшиеся возложили цветы к монументу "Скорбящая мать". Рота почетного караула прошла торжественным маршем.
В День защитника Отечества в рамках акции "Храним огонь Победы" на сетевой газ перевели мемориал в поселке совхоза Комсомолец Тамбовского муниципального округа. В мероприятии участвовали временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, военнослужащие, участники СВО и родственники героев. Они почтили память защитников государства минутой молчания.
Право зажечь огонь предоставили самим защитникам отечества, их родным и близким.
"Сегодня Россия вновь призвала наших земляков, как и в былые времена, встать на защиту родины. Каждый день наши воины сталкиваются с опасностями, переживая разлуку с близкими. Ребята, так же как их отцы, деды и прадеды, проявляют отвагу, героизм и мужество в зоне проведения специальной военной операции. Мы знаем и верим, что победа будет за нами!" - считает спикер облдумы.
Евгений Матушкин поздравил ветеранов ВОВ с Днем тамбовских героев - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Евгений Матушкин поздравил ветеранов ВОВ с Днем тамбовских героев
16 февраля, 13:59
 
Тамбовская областьТамбовТамбовская областьРоссияЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Евгений ПервышовТамбовская областная ДумаДень защитника Отечества
 
 
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