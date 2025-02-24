https://ria.ru/20250224/matushkin-2001296640.html

Матушкин почтил память тамбовских воинов на мероприятиях к 23 Февраля

Матушкин почтил память тамбовских воинов на мероприятиях к 23 Февраля - РИА Новости, 24.02.2025

Матушкин почтил память тамбовских воинов на мероприятиях к 23 Февраля

Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:17:00+03:00

2025-02-24T15:17:00+03:00

2025-02-24T15:17:00+03:00

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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

евгений первышов

тамбовская областная дума

день защитника отечества

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба регионального парламента. Одно из мероприятий состоялось на Воздвиженском кладбище Тамбова. В митинге участвовали военнослужащие, представители молодежных, общественных организаций. "Мы гордимся воинами, которые сегодня защищают интересы Родины, с честью и достоинством несут нелегкую службу, выполняя поставленные задачи. Мы гордимся доблестью и патриотизмом наших дедов и прадедов. И, конечно же, отдаем дань памяти и уважения павшим на полях сражений во имя нашей родины, ветеранам войн и военных конфликтов", – приводит пресс-служба слова Матушкина. Участники митинга почтили минутой молчания память воинов, отдавших свою жизнь за родину. Также собравшиеся возложили цветы к монументу "Скорбящая мать". Рота почетного караула прошла торжественным маршем. В День защитника Отечества в рамках акции "Храним огонь Победы" на сетевой газ перевели мемориал в поселке совхоза Комсомолец Тамбовского муниципального округа. В мероприятии участвовали временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, военнослужащие, участники СВО и родственники героев. Они почтили память защитников государства минутой молчания. Право зажечь огонь предоставили самим защитникам отечества, их родным и близким. "Сегодня Россия вновь призвала наших земляков, как и в былые времена, встать на защиту родины. Каждый день наши воины сталкиваются с опасностями, переживая разлуку с близкими. Ребята, так же как их отцы, деды и прадеды, проявляют отвагу, героизм и мужество в зоне проведения специальной военной операции. Мы знаем и верим, что победа будет за нами!" - считает спикер облдумы.

https://ria.ru/20250221/matushkin-2000746798.html

https://ria.ru/20250216/matushkin-1999671842.html

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тамбов, тамбовская область, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), евгений первышов, тамбовская областная дума, день защитника отечества