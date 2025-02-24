Матушкин почтил память тамбовских воинов на мероприятиях к 23 Февраля
Спикер Тамбовской облдумы Матушкин принял участие в мероприятиях к 23 Февраля
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной думыМатушкин почтил память тамбовских воинов на мероприятиях к 23 Февраля
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной думы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Одно из мероприятий состоялось на Воздвиженском кладбище Тамбова. В митинге участвовали военнослужащие, представители молодежных, общественных организаций.
"Мы гордимся воинами, которые сегодня защищают интересы Родины, с честью и достоинством несут нелегкую службу, выполняя поставленные задачи. Мы гордимся доблестью и патриотизмом наших дедов и прадедов. И, конечно же, отдаем дань памяти и уважения павшим на полях сражений во имя нашей родины, ветеранам войн и военных конфликтов", – приводит пресс-служба слова Матушкина.
Участники митинга почтили минутой молчания память воинов, отдавших свою жизнь за родину. Также собравшиеся возложили цветы к монументу "Скорбящая мать". Рота почетного караула прошла торжественным маршем.
В День защитника Отечества в рамках акции "Храним огонь Победы" на сетевой газ перевели мемориал в поселке совхоза Комсомолец Тамбовского муниципального округа. В мероприятии участвовали временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, военнослужащие, участники СВО и родственники героев. Они почтили память защитников государства минутой молчания.
Право зажечь огонь предоставили самим защитникам отечества, их родным и близким.
"Сегодня Россия вновь призвала наших земляков, как и в былые времена, встать на защиту родины. Каждый день наши воины сталкиваются с опасностями, переживая разлуку с близкими. Ребята, так же как их отцы, деды и прадеды, проявляют отвагу, героизм и мужество в зоне проведения специальной военной операции. Мы знаем и верим, что победа будет за нами!" - считает спикер облдумы.
Евгений Матушкин поздравил ветеранов ВОВ с Днем тамбовских героев
16 февраля, 13:59