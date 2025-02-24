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СМИ узнали о планах Макрона ввести миротворцев на Украину - РИА Новости, 24.02.2025
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11:13 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/makron-2001230441.html
СМИ узнали о планах Макрона ввести миротворцев на Украину
СМИ узнали о планах Макрона ввести миротворцев на Украину - РИА Новости, 24.02.2025
СМИ узнали о планах Макрона ввести миротворцев на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует представить президенту США Дональду Трампу идею введения европейского миротворческого контингента на Украину при... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:13:00+03:00
2025-02-24T11:13:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
эммануэль макрон
дональд трамп
кир стармер
евросоюз
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует представить президенту США Дональду Трампу идею введения европейского миротворческого контингента на Украину при заключении перемирия между РФ и Киевом, сообщает издание Politico. Макрон в понедельник совершает визит в США в попытке убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Вашингтон в четверг. "Предложения Макрона Трампу, вероятно, будут включать развертывание миротворческих европейских сил на Украине в случае, если будет достигнуто прекращение огня", - пишет издание. Отмечается, что предложение предусматривает развертывание порядка 30 тысяч военных ЕС, главным образом из Великобритании и Франции. Ранее газета Times сообщала, что Макрон и премьер Стармер во время своих визитов в Вашингтон попытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта в обмен на обязательства Европы обеспечить безопасность Украины в будущем. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Российско-американские переговоры высокого уровня ранее прошли в Эр-Рияде. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. -0-
https://ria.ru/20250215/makron-1999534301.html
https://ria.ru/20250224/tramp-2001198623.html
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в мире, украина, россия, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, кир стармер, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Кир Стармер, Евросоюз
СМИ узнали о планах Макрона ввести миротворцев на Украину

Politico: Макрон намерен представить Трампу идею введения миротворцев на Украину

© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп и Эммануэль Макрон
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует представить президенту США Дональду Трампу идею введения европейского миротворческого контингента на Украину при заключении перемирия между РФ и Киевом, сообщает издание Politico.
Макрон в понедельник совершает визит в США в попытке убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Вашингтон в четверг.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Макрон сделал заявление о переговорах по завершению конфликта на Украине
15 февраля, 09:04
"Предложения Макрона Трампу, вероятно, будут включать развертывание миротворческих европейских сил на Украине в случае, если будет достигнуто прекращение огня", - пишет издание.
Отмечается, что предложение предусматривает развертывание порядка 30 тысяч военных ЕС, главным образом из Великобритании и Франции.
Ранее газета Times сообщала, что Макрон и премьер Стармер во время своих визитов в Вашингтон попытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта в обмен на обязательства Европы обеспечить безопасность Украины в будущем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Эксперт объяснил, почему Трамп не захочет слушать Макрона
Вчера, 07:27
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Российско-американские переговоры высокого уровня ранее прошли в Эр-Рияде. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. -0-
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
СМИ раскрыли план Макрона и Стармера против России
Вчера, 05:35
 
В миреУкраинаРоссияСШАЭммануэль МакронДональд ТрампКир СтармерЕвросоюз
 
 
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