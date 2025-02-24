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Лавров встретился с главой МИД Турции - РИА Новости, 24.02.2025
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10:22 24.02.2025 (обновлено: 10:27 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001219606.html
Лавров встретился с главой МИД Турции
Лавров встретился с главой МИД Турции - РИА Новости, 24.02.2025
Лавров встретился с главой МИД Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2025
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россия
в мире
сергей лавров
хакан фидан
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале.Российский министр прилетел в Анкару 23 февраля, за несколько дней до визита он уже встречался с Фиданом, обсудив с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию на фоне готовности турецкой стороны принять у себя саммит по украинскому урегулированию с участием США, РФ и Украины.Кроме того, визит проходит на фоне стремления Москвы наладить контакты с новыми властями в Дамаске, Турция же после ухода Башара Асада имеет более тесные связи с сирийской стороной.Источник в МИД Турции сообщал РИА Новости, что Фидан рассчитывает обсудить с российским коллегой переговорный процесс по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.В администрации турецкого лидера, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также примет Лаврова.
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турция, россия, в мире, сергей лавров, хакан фидан, башар асад
Турция, Россия, В мире, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Башар Асад
Лавров встретился с главой МИД Турции

Лавров встретился с главой МИД Турции Фиданом в Анкаре

© Фото : МИД России/TelegramСергей Лавров и Хакан Фидан
Сергей Лавров и Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Сергей Лавров и Хакан Фидан
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале.
Российский министр прилетел в Анкару 23 февраля, за несколько дней до визита он уже встречался с Фиданом, обсудив с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию на фоне готовности турецкой стороны принять у себя саммит по украинскому урегулированию с участием США, РФ и Украины.
Кроме того, визит проходит на фоне стремления Москвы наладить контакты с новыми властями в Дамаске, Турция же после ухода Башара Асада имеет более тесные связи с сирийской стороной.
Источник в МИД Турции сообщал РИА Новости, что Фидан рассчитывает обсудить с российским коллегой переговорный процесс по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.
В администрации турецкого лидера, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также примет Лаврова.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В Турции заявили о готовности принять встречу представителей РФ и США
22 февраля, 12:43
 
ТурцияРоссияВ миреСергей ЛавровХакан ФиданБашар Асад
 
 
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