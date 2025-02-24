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Эрдоган встретится с Лавровым в Анкаре
Эрдоган встретится с Лавровым в Анкаре - РИА Новости, 24.02.2025
Эрдоган встретится с Лавровым в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет главу МИД РФ Сергея Лаврова, прибывшего с визитом в Анкару, сообщили корреспонденту РИА Новости в администрации... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T08:43:00+03:00
2025-02-24T08:43:00+03:00
2025-02-24T08:44:00+03:00
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет главу МИД РФ Сергея Лаврова, прибывшего с визитом в Анкару, сообщили корреспонденту РИА Новости в администрации турецкого лидера. Лавров прибыл в турецкую столицу в воскресенье вечером. Как сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции, глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан рассчитывает обсудить с российским коллегой переговорный процесс по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. "В графике президента (Тайипа Эрдогана) на понедельник есть встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым",- сообщили в администрации. Ожидается, что турецкий лидер примет главу российского внешнеполитического ведомства в 14:00 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, турция, россия, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан
В мире, Турция, Россия, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
Эрдоган встретится с Лавровым в Анкаре
Эрдоган встретится с Лавровым, приехавшим в воскресенье в Анкару