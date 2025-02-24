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В Белоруссии начали продавать автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 24.02.2025
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17:10 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/lada-2001325400.html
В Белоруссии начали продавать автомобиль Lada Aura
В Белоруссии начали продавать автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 24.02.2025
В Белоруссии начали продавать автомобиль Lada Aura
Cедан бизнес-класса Lada Aura начали продавать в Белоруссии, следует из информации, опубликованной на сайте официального импортера Lada в республике. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:10:00+03:00
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Cедан бизнес-класса Lada Aura начали продавать в Белоруссии, следует из информации, опубликованной на сайте официального импортера Lada в республике. Согласно данным сайта, в наличии имеются автомобили Lada Aura в комплектации Premier (стоимость 91,9 тысячи белорусских рублей для физлиц, или около 2,6 миллиона российских рублей) и Status (98,9 тысячи белорусских рублей, или около 2,8 миллиона российских рублей), оба варианта на данный момент зарезервированы. Обе комплектации оснащены 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. По информации официального импортера, Lada Aura прибыла во второй половине февраля в автоцентры концептуальной сети lada.by. Эта сеть включает 12 автоцентров в 10 городах республики и предоставляет сервис автомобилей Lada по стандартам производителя, включая полный спектр услуг "под ключ". Серийное производство автомобилей Lada Aura запущено в октябре 2024 года президентом России Владимиром Путиным. Путин лично протестировал автомобиль в июле 2024 года. Глава государства проехался по участку трассы М-11 Москва - Петербург, после чего назвал машину "хорошей, комфортной и управляемой". Как сообщалось в материалах Кремля, "АвтоВАЗ" в 2025 году может произвести до 8 тысяч моделей Aura при наличии спроса. Автомобиль на базе модели Vesta впервые представили летом 2023 года. Розничные продажи Lada Aura в России начались 30 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20250128/putin-1995989094.html
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экономика, авто, россия, белоруссия, москва, владимир путин, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Lada Vesta
В Белоруссии начали продавать автомобиль Lada Aura

В Белоруссии начали продавать седан бизнес-класса Lada Aura

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Cедан бизнес-класса Lada Aura начали продавать в Белоруссии, следует из информации, опубликованной на сайте официального импортера Lada в республике.
Согласно данным сайта, в наличии имеются автомобили Lada Aura в комплектации Premier (стоимость 91,9 тысячи белорусских рублей для физлиц, или около 2,6 миллиона российских рублей) и Status (98,9 тысячи белорусских рублей, или около 2,8 миллиона российских рублей), оба варианта на данный момент зарезервированы. Обе комплектации оснащены 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией.
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По информации официального импортера, Lada Aura прибыла во второй половине февраля в автоцентры концептуальной сети lada.by. Эта сеть включает 12 автоцентров в 10 городах республики и предоставляет сервис автомобилей Lada по стандартам производителя, включая полный спектр услуг "под ключ".
Серийное производство автомобилей Lada Aura запущено в октябре 2024 года президентом России Владимиром Путиным. Путин лично протестировал автомобиль в июле 2024 года. Глава государства проехался по участку трассы М-11 Москва - Петербург, после чего назвал машину "хорошей, комфортной и управляемой".
Как сообщалось в материалах Кремля, "АвтоВАЗ" в 2025 году может произвести до 8 тысяч моделей Aura при наличии спроса. Автомобиль на базе модели Vesta впервые представили летом 2023 года. Розничные продажи Lada Aura в России начались 30 ноября 2024 года.
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