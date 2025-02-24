В Петербурге предложили ограничить движение курьеров на электровелосипедах
В Петербурге хотят запретить курьерам ездить по тротуарам на электровелосипедах
Курьер на электровелосипеде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали проект обращения к министру транспорта РФ, в соответствии с которым предлагается ввести ряд ограничений для движения курьеров на электровелосипедах, в том числе по тротуарам, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.
По его словам, этот вопрос обсуждался в понедельник на заседании парламентской комиссии по транспорту. "А поскольку большинство вопросов к лихачам-курьерам, к дискуссии привлекли и ассоциацию транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС", - написал он в своем Telegram-канале.
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Бельский сообщил, что разработан проект обращения к министру транспорта РФ Роману Старовойту, призванный дополнить ПДД в части использования электровелосипедов.
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"Поправками предлагается… переместить электровелосипеды на проезжую часть при соблюдении ряда условий - например, если рядом нет велодорожек или ширина велосипеда с грузом превышает один метр; разрешить движение электровелосипедиста по тротуару, только если он сопровождает детей в возрасте до 14 лет или перевозит ребенка до 7 лет; ограничить скорость движения по тротуару до 10 километров час", - написал он.
По его словам, заксобранию еще предстоит рассмотреть эту инициативу.
"Пока важно отметить, что работа по совершенствованию законодательства активно ведется, а операторы доставки открыты для диалога. Да, пока статистика по ДТП с курьерами печальная: свыше 900 аварий только за 9 месяцев 2024-го, из них 25 летальные. Надеемся, эти и другие предлагаемые изменения позволят улучшить ситуацию", - отметил спикер городского парламента.
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