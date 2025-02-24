https://ria.ru/20250224/kurery-2001347144.html

В Петербурге предложили ограничить движение курьеров на электровелосипедах

В Петербурге предложили ограничить движение курьеров на электровелосипедах - РИА Новости, 24.02.2025

В Петербурге предложили ограничить движение курьеров на электровелосипедах

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали проект обращения к министру транспорта РФ, в соответствии с которым предлагается ввести ряд... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:06:00+03:00

2025-02-24T19:06:00+03:00

2025-02-24T19:06:00+03:00

общество

россия

санкт-петербург

роман старовойт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали проект обращения к министру транспорта РФ, в соответствии с которым предлагается ввести ряд ограничений для движения курьеров на электровелосипедах, в том числе по тротуарам, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский. По его словам, этот вопрос обсуждался в понедельник на заседании парламентской комиссии по транспорту. "А поскольку большинство вопросов к лихачам-курьерам, к дискуссии привлекли и ассоциацию транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС", - написал он в своем Telegram-канале. Бельский сообщил, что разработан проект обращения к министру транспорта РФ Роману Старовойту, призванный дополнить ПДД в части использования электровелосипедов. "Поправками предлагается… переместить электровелосипеды на проезжую часть при соблюдении ряда условий - например, если рядом нет велодорожек или ширина велосипеда с грузом превышает один метр; разрешить движение электровелосипедиста по тротуару, только если он сопровождает детей в возрасте до 14 лет или перевозит ребенка до 7 лет; ограничить скорость движения по тротуару до 10 километров час", - написал он. По его словам, заксобранию еще предстоит рассмотреть эту инициативу. "Пока важно отметить, что работа по совершенствованию законодательства активно ведется, а операторы доставки открыты для диалога. Да, пока статистика по ДТП с курьерами печальная: свыше 900 аварий только за 9 месяцев 2024-го, из них 25 летальные. Надеемся, эти и другие предлагаемые изменения позволят улучшить ситуацию", - отметил спикер городского парламента.

https://ria.ru/20250208/elektrovelosipedy--1998133713.html

https://ria.ru/20250208/professii-1998097982.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, санкт-петербург, роман старовойт