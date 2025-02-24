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Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов - РИА Новости, 24.02.2025
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00:11 24.02.2025 (обновлено: 00:12 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/kredity-2001183215.html
Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов
Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов - РИА Новости, 24.02.2025
Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов
Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов на сумму 475,12 миллиарда рублей - число кредитов оказалось на 47% меньше по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T00:11:00+03:00
2025-02-24T00:12:00+03:00
экономика
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
объединенное кредитное бюро (окб)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов на сумму 475,12 миллиарда рублей - число кредитов оказалось на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сумма выданных средств стала самой низкой за последние несколько лет, такие данные РИА Новости предоставили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "ОКБ подвело итоги кредитной активности россиян за январь 2025 года. В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования граждане оформили в банках 2,74 миллиона кредитов на общую сумму 475,12 миллиарда рублей. С точки зрения общего объема заемных денежных средств это самый низкий уровень кредитования за последние несколько лет", - отмечается в сообщении. "В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 47%, объем – на 54%. В январе 2024 года было оформлено 5,13 миллиона кредитов на 1,03 триллиона рублей", - сообщает ОКБ. При этом по сравнению с декабрем 2024 года количество выдач сократилось на 11%, объем – на 37%. В декабре 2024 года было выдано 3,09 миллиона кредитов на 750,15 миллиарда рублей. В топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в январе вошли: Москва – 185,65 тысячи кредитов на 51,02 миллиарда рублей, Московская область – 152,68 тысячи кредитов на 35,44 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 91,79 тысячи кредитов на 21,49 миллиарда рублей, Краснодарский край – 111,34 тысячи кредитов на 18,79 миллиарда рублей и Свердловская область – 87,7 тысячи кредитов на 14,47 миллиарда рублей.
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москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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экономика, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, объединенное кредитное бюро (окб)
Экономика, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Объединенное кредитное бюро (ОКБ)
Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов

ОКБ: россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов на сумму 475,12 миллиарда рублей - число кредитов оказалось на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сумма выданных средств стала самой низкой за последние несколько лет, такие данные РИА Новости предоставили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"ОКБ подвело итоги кредитной активности россиян за январь 2025 года. В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования граждане оформили в банках 2,74 миллиона кредитов на общую сумму 475,12 миллиарда рублей. С точки зрения общего объема заемных денежных средств это самый низкий уровень кредитования за последние несколько лет", - отмечается в сообщении.
"В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 47%, объем – на 54%. В январе 2024 года было оформлено 5,13 миллиона кредитов на 1,03 триллиона рублей", - сообщает ОКБ.
При этом по сравнению с декабрем 2024 года количество выдач сократилось на 11%, объем – на 37%. В декабре 2024 года было выдано 3,09 миллиона кредитов на 750,15 миллиарда рублей.
В топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в январе вошли: Москва – 185,65 тысячи кредитов на 51,02 миллиарда рублей, Московская область – 152,68 тысячи кредитов на 35,44 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 91,79 тысячи кредитов на 21,49 миллиарда рублей, Краснодарский край – 111,34 тысячи кредитов на 18,79 миллиарда рублей и Свердловская область – 87,7 тысячи кредитов на 14,47 миллиарда рублей.
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