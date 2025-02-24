https://ria.ru/20250224/kredity-2001183215.html

Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов

Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов - РИА Новости, 24.02.2025

Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов

Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов на сумму 475,12 миллиарда рублей - число кредитов оказалось на 47% меньше по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T00:11:00+03:00

2025-02-24T00:11:00+03:00

2025-02-24T00:12:00+03:00

экономика

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

объединенное кредитное бюро (окб)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов на сумму 475,12 миллиарда рублей - число кредитов оказалось на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сумма выданных средств стала самой низкой за последние несколько лет, такие данные РИА Новости предоставили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "ОКБ подвело итоги кредитной активности россиян за январь 2025 года. В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования граждане оформили в банках 2,74 миллиона кредитов на общую сумму 475,12 миллиарда рублей. С точки зрения общего объема заемных денежных средств это самый низкий уровень кредитования за последние несколько лет", - отмечается в сообщении. "В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 47%, объем – на 54%. В январе 2024 года было оформлено 5,13 миллиона кредитов на 1,03 триллиона рублей", - сообщает ОКБ. При этом по сравнению с декабрем 2024 года количество выдач сократилось на 11%, объем – на 37%. В декабре 2024 года было выдано 3,09 миллиона кредитов на 750,15 миллиарда рублей. В топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в январе вошли: Москва – 185,65 тысячи кредитов на 51,02 миллиарда рублей, Московская область – 152,68 тысячи кредитов на 35,44 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 91,79 тысячи кредитов на 21,49 миллиарда рублей, Краснодарский край – 111,34 тысячи кредитов на 18,79 миллиарда рублей и Свердловская область – 87,7 тысячи кредитов на 14,47 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250210/marketpleysy-1998330935.html

москва

московская область (подмосковье)

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экономика, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, объединенное кредитное бюро (окб)