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Назван регион-лидер по степени закредитованности населения

Назван регион-лидер по степени закредитованности населения - РИА Новости, 24.02.2025

Назван регион-лидер по степени закредитованности населения

Наибольшая степень закредитованности населения по итогам 2024 года оказалась у жителей Тувы, наименьший показатель зафиксирован в Ингушетии и Крыму, при этом... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T00:11:00+03:00

2025-02-24T00:11:00+03:00

2025-02-24T00:37:00+03:00

экономика

россия

республика тыва

республика калмыкия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

югра

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Наибольшая степень закредитованности населения по итогам 2024 года оказалась у жителей Тувы, наименьший показатель зафиксирован в Ингушетии и Крыму, при этом больше других банкам задолжали жители северных регионов, свидетельствует исследование РИА Новости.Ситуация на кредитном рынкеВ России объем задолженности по кредитам населения перед банками составил по состоянию на 1 января 2025 года 34,9 триллиона рублей, а за последние 12 месяцев он вырос на 5,5 процента, или на 1,8 триллиона рублей. При этом более низкие темпы прироста задолженности физических лиц последний раз были в 2016 году, когда объем кредитов вырос немногим более чем на один процент.Также для сравнения: задолженность по кредитам населения перед банками в 2016 году составляла чуть менее 11 триллионов рублей – таким образом, за последние девять лет задолженность утроилась. По оценкам экспертов РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны в 2024 году увеличился на 24 тысячи рублей, до 459 тысяч рублей.Вместе с тем средняя номинальная заработная плата выросла заметно больше, чем задолженность. Таким образом, закредитованность населения (отношение долга к заработанной плате), снизилась достаточно значительно и составила 51,3 процента против 57,1 процента в исследовании 2024 года. Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили седьмой ежегодный рейтинг российских регионов по уровню закредитованности населения. Результаты свидетельствуют, что ситуация с закредитованностью населения в регионах характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Отношение задолженности по кредитам к зарплате изменяется в диапазоне от 15 до 150 процентов.Наименьшая закредитованность на югеВ числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северного Кавказа и другие регионы Юга России. Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 15,5 процента. Долговая нагрузка в регионе хоть и растет (годом ранее было 14,9 процента), но остается намного ниже средних значений. На второй строчке расположился Крым с результатом 30,4 процента. На третьем и четвертом местах находятся Дагестан и Севастополь, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 30,5 и 31 процент соответственно. Замыкает первую пятерку Чечня, в которой отношение заработной платы и задолженности составляет 31 процент.В целом соотношение задолженности и зарплаты менее 40% наблюдается только в восьми регионах. В эту группу вошла Чукотка, где уровень закредитованности составляет 34,6 процента. Кроме того, относительно низкий уровень задолженности к зарплате зафиксирован в Москве (35,3 процента и седьмое место в рейтинге). Таким образом, эксперты приходят к выводу о том, что несмотря на дороговизну жизни в столице и очень высокие цены на недвижимость, москвичи достаточно умеренно берут кредиты и в основном предпочитают тратить без привлечения заемных ресурсов. Напротив, в северной столице – в Санкт-Петербурге – ситуация с закредитованностью несколько хуже, чем в Москве, соотношение долга и зарплаты составляет почти 51,8, а сам город расположился на 19-м месте. И замыкает упомянутую группу восьми регионов Ненецкий автономный округ с показателем 38,3 процента.Высокая закредитованностьОчень высокий уровень закредитованности наблюдается в двух субъектах Федерации: в Тува и Калмыкия. Индикатор долговой нагрузки у первого региона находится на уровне 151,6 процента (годом ранее было 149,4 процента), а у второго – 123,3 процента.С большим отрывом от последних двух мест, но также достаточно высокая закредитованность наблюдается в Адыгее, Удмуртии и Тюменской области. У этих трех регионов отношение задолженности и зарплаты немногим превышает 80 процентов. В 2024 году в 13 регионах отношение долга к зарплате превышает 70 процентов, а более 60 процентов наблюдались еще в 23 регионах. При этом в прошлогоднем исследовании количество регионов с существенной закредитованностью было больше – уровень закредитованности выше 70 процентов наблюдался у 26 регионов, а 60 и более еще у 36 регионов. Таким образом, в 2024 году ситуация в части закредитованности населения стала более благоприятной, отмечают аналитики. Долги банкамСогласно результатам исследования, по России средний объем задолженности по банковским кредитам на одного экономически активного жителя составляет 459 тысяч рублей. По абсолютному объему кредитов на одного экономически активного гражданина лидирует Республика Тыва. В этом регионе средняя кредитная задолженность экономически активного жителя составляет чуть более миллиона рублей. Для сравнения: два года назад эта задолженность в этом регионе составляла 530 тысяч рублей, то есть она почти удвоилась за столь короткий срок. Вторым по абсолютному размеру среднего долга перед банками является Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности в 843 тысячи рублей. На третьем, четвертом и пятом местах расположились: Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Тюменская область, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 780, 708 и 694 тысячи рублей соответственно. В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного экономически активного жителя также вошли: Магаданская область, Чукотка, Сахалин, Калмыкия и Московская область. В этих регионах объем среднедушевой задолженности варьировался в диапазоне от 590 до 665 тысяч рублей. В свою очередь Москва, занимает 12-е место по данному показателю с объем задолженности в 578 тысяч рублей, а Санкт-Петербург расположился на 13-й строчке (573 тысячи рублей).Наиболее низкий уровень задолженности населения перед банками отмечается тех же пяти южных регионах, которые лидируют по показателю низкой закредитованности. Так, в Ингушетии объем банковских кредитов на одного экономически активного жителя составляет 64 тысячи рублей, что более чем в 16 разе меньше, чем в Туве. Второе и третье места у Чечни и Дагестана, где в среднем кредитная задолженность составляет 134 и 139 тысяч рублей.Рост задолженностиЗа последний год задолженность населения по розничным кредитам выросла в 82 регионах, хотя в предыдущие семь лет прирост наблюдался во всех субъектах. Эксперты отмечают, что в основном задолженность росла из-за ипотечных кредитов, в том числе по программам субсидируемого льготного кредитования. В целом на ипотечные кредиты в структуре задолженности населения приходится 55 процентов, при этом в отдельных регионах ипотека составляет уже две трети общего объема банковских кредитов населению. Наибольший прирост задолженности в среднем на одного жителя региона наблюдался в Туве, где задолженность по итогам 2024 года выросла на 206 тысяч рублей. Во многом такой прирост обеспечен ипотекой, доля ипотеки за год выросла с 57,7 до 60 процентов. Республика Калмыкия стала вторым регионом по темпам прироста ссудной задолженности на экономически активного жителя – плюс 60 тысяч рублей. На третьем и четвертом местах по абсолютному объему прироста кредитов расположились Удмуртия и Бурятия, здесь задолженность перед банками в 2024 году увеличилась на 59,4 и 58,6 тысячи рублей соответственно.Замыкает пятерку регионов с наибольшим приростом задолженности в абсолютном выражении Республика Саха (Якутия), где долговая нагрузка одного человека увеличилась на 54 тысячи рублей. В целом же прирост более 30 тысяч рублей наблюдался в 20 регионах. Стоит отметить, что быстрее всего росли долги в регионах, где они в основном уже высокие.Снижение задолженности в 2024 году наблюдалось в Коми, ХМАО и Ненецком автономном округе. Объем задолженности на одного экономически активного жителя в Республика Коми снизился на 17,5 тысячи рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югра и Ненецком автономном округе снижение составило 13,5 и 6,3 тысячи рублей соответственно. В процентном отношении прирост задолженности более чем на 10 процентов наблюдался в 12 регионах. Наибольший прирост в 2024 году продемонстрировала Тува, где ссудная задолженность в 2024 году выросла почти на 24,7 процента. Вторым и третьим регионами по приросту задолженности стали Республика Крым и Севастополь – +21,7 и +20,4 процента соответственно. Как считали рейтингРасчет уровня закредитованности населения в регионах произведен экспертами РИА Новости на основе данных Центробанка и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и зарплаты за 12 месяцев. Объем кредитов взят из статистики ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения — Росстата. Годовая зарплата рассчитывалась в среднем за 12 месяцев, с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года, а численность экономически активного населения в среднем с 1 января 2024 года по 1 декабря 2024 года. Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 января 2025 года. В расчетах зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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республика тыва

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экономика, россия, республика тыва, республика калмыкия, федеральная служба государственной статистики (росстат), югра, риа рейтинг