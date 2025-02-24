Отношение к России в Германии после выборов не изменится, считает Косачев
Сенатор Косачев: изменение отношения к России в Германии ожидать не приходится
Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Изменение отношения к России от кандидата в канцлеры ФРГ от лидирующего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца ожидать не приходится, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Очевидно, что те причины, которые привели к досрочным выборам в Германии, вряд ли будут устранены по итогам. По сути, система переложила власть из одного кармана в другой, поскольку и социал-демократы, и христанские демократы – это давно не прежние левая и правая партии ХХ века, а две системные либеральные партии с похожими установками. У них одна задача – не допустить реальных перемен в системе управления, даже если общество этого требует", - написал он в Telegram-канале.
Косачев считает, что сами выборы в Германии мало на что влияют в мире, если не будет никакой сенсации и не придут к реальной власти партии вне правящего "квартета" ХДС/ХСС, СДПГ, Свободных демократов и "зеленых". По его словам, как и в басне, как они бы ни пересаживались, радикальных изменений, в которых нуждается страна, после перетасовки все той же колоды не будет.
"Что важно нам – больших изменений по России и Украине ожидать не приходится. Номинально Мерц занимал более жесткую позицию, обещая и поставку "таурусов" (крылатых ракет Taurus - ред.), но скорее всего канцлер Мерц будет отличаться от кандидата Мерца и будет больше ориентироваться на общеевропейскую позицию", - написал он.
По мнению сенатора, опираясь на нынешние примерные цифры, можно сказать, что примерно треть избирателей проголосовали за партии, которые не разделяют нынешнюю политику страны в отношении России и Украины. И именно эти голоса никак не будут учтены при формировании курса будущей власти. Политик уточнил, что так работает "образцовая" германская демократия.
"Ну и, соответственно, проблемы страны сохранятся, и никакой "косметикой" и перекладыванием власти из одного либерального кармана в другой их не решить. Время новых Аденауэров и Брандтов еще не пришло, безликого либерала Шольца сменит безликий либерал Мерц", - резюмировал Косачев.