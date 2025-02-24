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Отношение к России в Германии после выборов не изменится, считает Косачев - РИА Новости, 24.02.2025
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01:49 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/kosachev-2001187421.html
Отношение к России в Германии после выборов не изменится, считает Косачев
Отношение к России в Германии после выборов не изменится, считает Косачев - РИА Новости, 24.02.2025
Отношение к России в Германии после выборов не изменится, считает Косачев
Изменение отношения к России от кандидата в канцлеры ФРГ от лидирующего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T01:49:00+03:00
2025-02-24T01:49:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Изменение отношения к России от кандидата в канцлеры ФРГ от лидирующего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца ожидать не приходится, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в ФРГ с 29,6% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 21,5%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней в 151 из 299 избирательных округов. "Очевидно, что те причины, которые привели к досрочным выборам в Германии, вряд ли будут устранены по итогам. По сути, система переложила власть из одного кармана в другой, поскольку и социал-демократы, и христанские демократы – это давно не прежние левая и правая партии ХХ века, а две системные либеральные партии с похожими установками. У них одна задача – не допустить реальных перемен в системе управления, даже если общество этого требует", - написал он в Telegram-канале. Косачев считает, что сами выборы в Германии мало на что влияют в мире, если не будет никакой сенсации и не придут к реальной власти партии вне правящего "квартета" ХДС/ХСС, СДПГ, Свободных демократов и "зеленых". По его словам, как и в басне, как они бы ни пересаживались, радикальных изменений, в которых нуждается страна, после перетасовки все той же колоды не будет. "Что важно нам – больших изменений по России и Украине ожидать не приходится. Номинально Мерц занимал более жесткую позицию, обещая и поставку "таурусов" (крылатых ракет Taurus - ред.), но скорее всего канцлер Мерц будет отличаться от кандидата Мерца и будет больше ориентироваться на общеевропейскую позицию", - написал он. По мнению сенатора, опираясь на нынешние примерные цифры, можно сказать, что примерно треть избирателей проголосовали за партии, которые не разделяют нынешнюю политику страны в отношении России и Украины. И именно эти голоса никак не будут учтены при формировании курса будущей власти. Политик уточнил, что так работает "образцовая" германская демократия. "Ну и, соответственно, проблемы страны сохранятся, и никакой "косметикой" и перекладыванием власти из одного либерального кармана в другой их не решить. Время новых Аденауэров и Брандтов еще не пришло, безликого либерала Шольца сменит безликий либерал Мерц", - резюмировал Косачев.
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германия, россия, украина, константин косачев, фридрих мерц, хдс/хсс, совет федерации рф
Германия, Россия, Украина, Константин Косачев, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Совет Федерации РФ
Отношение к России в Германии после выборов не изменится, считает Косачев

Сенатор Косачев: изменение отношения к России в Германии ожидать не приходится

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Изменение отношения к России от кандидата в канцлеры ФРГ от лидирующего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца ожидать не приходится, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в ФРГ с 29,6% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 21,5%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней в 151 из 299 избирательных округов.
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"Очевидно, что те причины, которые привели к досрочным выборам в Германии, вряд ли будут устранены по итогам. По сути, система переложила власть из одного кармана в другой, поскольку и социал-демократы, и христанские демократы – это давно не прежние левая и правая партии ХХ века, а две системные либеральные партии с похожими установками. У них одна задача – не допустить реальных перемен в системе управления, даже если общество этого требует", - написал он в Telegram-канале.
Косачев считает, что сами выборы в Германии мало на что влияют в мире, если не будет никакой сенсации и не придут к реальной власти партии вне правящего "квартета" ХДС/ХСС, СДПГ, Свободных демократов и "зеленых". По его словам, как и в басне, как они бы ни пересаживались, радикальных изменений, в которых нуждается страна, после перетасовки все той же колоды не будет.
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"Что важно нам – больших изменений по России и Украине ожидать не приходится. Номинально Мерц занимал более жесткую позицию, обещая и поставку "таурусов" (крылатых ракет Taurus - ред.), но скорее всего канцлер Мерц будет отличаться от кандидата Мерца и будет больше ориентироваться на общеевропейскую позицию", - написал он.
По мнению сенатора, опираясь на нынешние примерные цифры, можно сказать, что примерно треть избирателей проголосовали за партии, которые не разделяют нынешнюю политику страны в отношении России и Украины. И именно эти голоса никак не будут учтены при формировании курса будущей власти. Политик уточнил, что так работает "образцовая" германская демократия.
"Ну и, соответственно, проблемы страны сохранятся, и никакой "косметикой" и перекладыванием власти из одного либерального кармана в другой их не решить. Время новых Аденауэров и Брандтов еще не пришло, безликого либерала Шольца сменит безликий либерал Мерц", - резюмировал Косачев.
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