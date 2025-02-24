https://ria.ru/20250224/knr-2001271222.html

Связь России и Китая носит стратегический характер, заявили в Кремле

Связь России и Китая носит стратегический характер, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.02.2025

Связь России и Китая носит стратегический характер, заявили в Кремле

Российско-китайская внешнеполитическая связка носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо, сообщает... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:48:00+03:00

2025-02-24T13:48:00+03:00

2025-02-24T13:53:00+03:00

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китай

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российско-китайская внешнеполитическая связка носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. "Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо. Разговор носил теплый и дружеский характер", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250224/putin-2001269074.html

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире