Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 24.02.2025 (обновлено: 12:57 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/knr-2001259630.html
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 24.02.2025
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:52:00+03:00
2025-02-24T12:57:00+03:00
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg
ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин 24 февраля во второй половине дня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в сообщении телеканала.Сообщается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.Других подробностей пока не приводится.
https://ria.ru/20250218/kitay--1999991705.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_fe5ab69dd2710b0dc993f4a54f88b09e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин 24 февраля во второй половине дня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в сообщении телеканала.
Сообщается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Других подробностей пока не приводится.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Китай заявил, что приветствует усилия по достижению мира
18 февраля, 10:57
 
КитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала