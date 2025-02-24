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Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 24.02.2025
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:52:00+03:00
2025-02-24T12:52:00+03:00
2025-02-24T12:57:00+03:00
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин 24 февраля во второй половине дня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в сообщении телеканала.Сообщается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.Других подробностей пока не приводится.
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином