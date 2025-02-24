https://ria.ru/20250224/knr-2001259630.html

Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 24.02.2025

Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:52:00+03:00

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китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин 24 февраля во второй половине дня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в сообщении телеканала.Сообщается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.Других подробностей пока не приводится.

https://ria.ru/20250218/kitay--1999991705.html

китай

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2025

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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин