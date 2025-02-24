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Си Цзиньпин оценил перспективы развития отношений России и Китая
Си Цзиньпин оценил перспективы развития отношений России и Китая - РИА Новости, 24.02.2025
Си Цзиньпин оценил перспективы развития отношений России и Китая
Стратегии развития РФ и КНР рассчитаны на долгосрочную перспективу, вне зависимости от изменений в мире их отношения будут развиваться, заявил в понедельник... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:56:00+03:00
2025-02-24T13:56:00+03:00
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Стратегии развития РФ и КНР рассчитаны на долгосрочную перспективу, вне зависимости от изменений в мире их отношения будут развиваться, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. "Стратегии развития и внешняя политика Китая и России рассчитаны на долгосрочную перспективу", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он подчеркнул, что "вне зависимости от изменений международной обстановки китайско-российские отношения будут спокойно двигаться вперед, способствовать развитию и возрождению обеих стран, привносить стабильность и позитивную энергию в международные отношения".
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Си Цзиньпин оценил перспективы развития отношений России и Китая
Си Цзиньпин: стратегия развития РФ и КНР рассчитана на долгосрочную перспективу