https://ria.ru/20250224/kanada-2001352699.html

Канадский премьер допустил отправку военных на Украину

Канадский премьер допустил отправку военных на Украину - РИА Новости, 24.02.2025

Канадский премьер допустил отправку военных на Украину

Канада рассматривает все возможные варианты участия в обеспечении безопасности Украины после завершения конфликта, не исключая потенциальную отправку своих... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:49:00+03:00

2025-02-24T19:49:00+03:00

2025-02-24T19:52:00+03:00

украина

россия

великобритания

джастин трюдо

юрий ушаков

кир стармер

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Канада рассматривает все возможные варианты участия в обеспечении безопасности Украины после завершения конфликта, не исключая потенциальную отправку своих военнослужащих, заявил в понедельник премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в Киеве. Отвечая на вопрос о возможности размещения канадских военных в рамках постконфликтного урегулирования, Трюдо подчеркнул, что "все варианты на столе". Он также отметил, что Оттава продолжит сотрудничество с союзниками по НАТО и европейскими партнерами в вопросах обеспечения безопасности Украины. "Мы знаем, что в условиях изменяющегося мира нам предстоит делать все больше и больше для поддержания стабильности и безопасности", – сказал Трюдо. Премьер-министр напомнил, что Канада уже значительно увеличила свои расходы на оборону: если десять лет назад они составляли менее 1% ВВП, то сейчас страна идет к достижению цели в 2% к 2030 году. "Мы будем работать с нашими партнерами, но в этом вопросе все варианты возможны, потому что мы должны убедиться, что в современном мире больше не действует принцип "сила решает все", – добавил он. Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

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https://ria.ru/20241206/kanada-1987814216.html

https://ria.ru/20250109/kanada-1993017156.html

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россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, великобритания, джастин трюдо, юрий ушаков, кир стармер, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), российский фонд прямых инвестиций