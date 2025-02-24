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Alibaba вложит 53 миллиарда долларов в создание инфраструктуры ИИ в Китае - РИА Новости, 24.02.2025
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07:35 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/ii-2001198871.html
Alibaba вложит 53 миллиарда долларов в создание инфраструктуры ИИ в Китае
Alibaba вложит 53 миллиарда долларов в создание инфраструктуры ИИ в Китае - РИА Новости, 24.02.2025
Alibaba вложит 53 миллиарда долларов в создание инфраструктуры ИИ в Китае
Китайская интернет-компания Alibaba Group вложит более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство облачной и аппаратной инфраструктуры... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T07:35:00+03:00
2025-02-24T07:35:00+03:00
экономика
технологии
китай
си цзиньпин
джек ма
alibaba group
aliexpress
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китайская интернет-компания Alibaba Group вложит более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство облачной и аппаратной инфраструктуры искусственного интеллекта, передает агентство Синьхуа. "В ближайшие три года Alibaba Group инвестирует более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство облачной инфраструктуры и аппаратной инфраструктуры искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Китайское издание "Пэнпай" отметило, что данные вложения являются рекордными по объему инвестиций китайских частных предприятий в создание облачной и аппаратной инфраструктуры ИИ. Как пишет издание, объявление Alibaba об инвестициях произошло на фоне двух важных моментов. Одним из них является взрывной рост индустрии ИИ в Китае, а другой - прошедший ранее в феврале симпозиум по развитию частного предпринимательства, в котором приняли участие представители властей, включая председателя КНР Си Цзиньпина, и крупных частных компаний. Глава КНР, выступая с речью на симпозиуме, который состоялся 17 февраля, отметил, что сегодня в Китае частная экономика имеет широкие перспективы развития и большой потенциал, и для частных компаний наступило подходящее время, чтобы продемонстрировать свои способности. Си Цзиньпин также призвал содействовать качественному развитию частной экономики в стране. В конце января Alibaba Cloud представила новую языковую модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max, которая, согласно заявлению разработчика, превосходит по своим характеристикам модель компании DeepSeek. Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
https://ria.ru/20250129/alibaba-1996061822.html
https://ria.ru/20250127/deepseek-1995684210.html
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экономика, технологии, китай, си цзиньпин, джек ма, alibaba group, aliexpress
Экономика, Технологии, Китай, Си Цзиньпин, Джек Ма, Alibaba Group, AliExpress
Alibaba вложит 53 миллиарда долларов в создание инфраструктуры ИИ в Китае

Синьхуа: Alibaba вложит $53 миллиарда в строительство инфраструктуры ИИ в Китае

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШтаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китайская интернет-компания Alibaba Group вложит более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство облачной и аппаратной инфраструктуры искусственного интеллекта, передает агентство Синьхуа.
"В ближайшие три года Alibaba Group инвестирует более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство облачной инфраструктуры и аппаратной инфраструктуры искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
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В Китае представили ИИ мощнее DeepSeek
29 января, 10:44
Китайское издание "Пэнпай" отметило, что данные вложения являются рекордными по объему инвестиций китайских частных предприятий в создание облачной и аппаратной инфраструктуры ИИ. Как пишет издание, объявление Alibaba об инвестициях произошло на фоне двух важных моментов. Одним из них является взрывной рост индустрии ИИ в Китае, а другой - прошедший ранее в феврале симпозиум по развитию частного предпринимательства, в котором приняли участие представители властей, включая председателя КНР Си Цзиньпина, и крупных частных компаний.
Глава КНР, выступая с речью на симпозиуме, который состоялся 17 февраля, отметил, что сегодня в Китае частная экономика имеет широкие перспективы развития и большой потенциал, и для частных компаний наступило подходящее время, чтобы продемонстрировать свои способности. Си Цзиньпин также призвал содействовать качественному развитию частной экономики в стране.
В конце января Alibaba Cloud представила новую языковую модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max, которая, согласно заявлению разработчика, превосходит по своим характеристикам модель компании DeepSeek.
Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
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ЭкономикаТехнологииКитайСи ЦзиньпинДжек МаAlibaba GroupAliExpress
 
 
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