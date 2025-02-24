Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили запустить карту "Серебряный возраст" на федеральном уровне - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/gosduma-2001197192.html
В ГД предложили запустить карту "Серебряный возраст" на федеральном уровне
В ГД предложили запустить карту "Серебряный возраст" на федеральном уровне - РИА Новости, 24.02.2025
В ГД предложили запустить карту "Серебряный возраст" на федеральном уровне
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила обращение министру труда России Антону Котякову с предложением выпустить карту... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T06:37:00+03:00
2025-02-24T06:37:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
яна лантратова
антон котяков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила обращение министру труда России Антону Котякову с предложением выпустить карту "Серебряный возраст", которую смогут получить все россияне вне зависимости от места регистрации, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается выпустить карту "Серебряный возраст", которую смогут получить все граждане Российской Федерации вне зависимости от места регистрации, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин... Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть предложение о запуске карты "Серебряный возраст", включить ее в перечень мер социальной поддержки граждан старшего возраста", - сказано в обращении. Отмечается, что специальная карта "Серебряный возраст" получила свою успешную реализацию в Санкт-Петербурге: петербуржцы оформили 100 тысяч таких карт, и она стала частью программы заботы о старшем поколении "Серебряный возраст". Согласно данной инициативе, карта предоставит ежегодное пополнение баланса карты на сумму пять тысяч рублей, открывающее возможность посещения учреждений культуры за символическую плату. Уточняется, что за каждым субъектом России будет сохраняться право самостоятельного утверждения перечня учреждений культуры, на которые будет распространяться действие такой льготной социальной карты. По мнению Лантратовой, реализация этого предложения позволит обеспечить гражданам старшего поколения дополнительные возможности для культурного и социального досуга, повысит уровень их вовлеченности в общественную жизнь, что положительно скажется на общем качестве жизни, а также инициатива будет способствовать поддержке культурных учреждений и стимулированию внутреннего туризма.
https://ria.ru/20250220/gosduma-2000464085.html
https://ria.ru/20250217/gosduma-1999765004.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, россия, яна лантратова, антон котяков, госдума рф
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Яна Лантратова, Антон Котяков, Госдума РФ
В ГД предложили запустить карту "Серебряный возраст" на федеральном уровне

Депутат Лантратова предложила расширить действие карты "Серебряный возраст"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила обращение министру труда России Антону Котякову с предложением выпустить карту "Серебряный возраст", которую смогут получить все россияне вне зависимости от места регистрации, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается выпустить карту "Серебряный возраст", которую смогут получить все граждане Российской Федерации вне зависимости от места регистрации, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин... Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть предложение о запуске карты "Серебряный возраст", включить ее в перечень мер социальной поддержки граждан старшего возраста", - сказано в обращении.
Девушка подсчитывает коммунальные платежи - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В ГД предложили освободить малоимущих от платы за техобслуживание газа
20 февраля, 08:56
Отмечается, что специальная карта "Серебряный возраст" получила свою успешную реализацию в Санкт-Петербурге: петербуржцы оформили 100 тысяч таких карт, и она стала частью программы заботы о старшем поколении "Серебряный возраст".
Согласно данной инициативе, карта предоставит ежегодное пополнение баланса карты на сумму пять тысяч рублей, открывающее возможность посещения учреждений культуры за символическую плату. Уточняется, что за каждым субъектом России будет сохраняться право самостоятельного утверждения перечня учреждений культуры, на которые будет распространяться действие такой льготной социальной карты.
По мнению Лантратовой, реализация этого предложения позволит обеспечить гражданам старшего поколения дополнительные возможности для культурного и социального досуга, повысит уровень их вовлеченности в общественную жизнь, что положительно скажется на общем качестве жизни, а также инициатива будет способствовать поддержке культурных учреждений и стимулированию внутреннего туризма.
Ребенок в автомобильном кресле - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В ГД внесли проект о запрете повышать цены в такси для пассажиров с детьми
17 февраля, 10:22
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияЯна ЛантратоваАнтон КотяковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала