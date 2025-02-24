https://ria.ru/20250224/gosduma-2001197192.html

В ГД предложили запустить карту "Серебряный возраст" на федеральном уровне

В ГД предложили запустить карту "Серебряный возраст" на федеральном уровне - РИА Новости, 24.02.2025

В ГД предложили запустить карту "Серебряный возраст" на федеральном уровне

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила обращение министру труда России Антону Котякову с предложением выпустить карту... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T06:37:00+03:00

2025-02-24T06:37:00+03:00

2025-02-24T06:37:00+03:00

общество

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила обращение министру труда России Антону Котякову с предложением выпустить карту "Серебряный возраст", которую смогут получить все россияне вне зависимости от места регистрации, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается выпустить карту "Серебряный возраст", которую смогут получить все граждане Российской Федерации вне зависимости от места регистрации, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин... Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть предложение о запуске карты "Серебряный возраст", включить ее в перечень мер социальной поддержки граждан старшего возраста", - сказано в обращении. Отмечается, что специальная карта "Серебряный возраст" получила свою успешную реализацию в Санкт-Петербурге: петербуржцы оформили 100 тысяч таких карт, и она стала частью программы заботы о старшем поколении "Серебряный возраст". Согласно данной инициативе, карта предоставит ежегодное пополнение баланса карты на сумму пять тысяч рублей, открывающее возможность посещения учреждений культуры за символическую плату. Уточняется, что за каждым субъектом России будет сохраняться право самостоятельного утверждения перечня учреждений культуры, на которые будет распространяться действие такой льготной социальной карты. По мнению Лантратовой, реализация этого предложения позволит обеспечить гражданам старшего поколения дополнительные возможности для культурного и социального досуга, повысит уровень их вовлеченности в общественную жизнь, что положительно скажется на общем качестве жизни, а также инициатива будет способствовать поддержке культурных учреждений и стимулированию внутреннего туризма.

https://ria.ru/20250220/gosduma-2000464085.html

https://ria.ru/20250217/gosduma-1999765004.html

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общество, санкт-петербург, россия, яна лантратова, антон котяков, госдума рф