https://ria.ru/20250224/golosovanie-2001367501.html

США, Венгрия и Израиль проголосовали против западной резолюции по Украине

США, Венгрия и Израиль проголосовали против западной резолюции по Украине - РИА Новости, 24.02.2025

США, Венгрия и Израиль проголосовали против западной резолюции по Украине

США, Венгрия и Израиль оказались в числе стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против западной резолюции по Украине, которой, среди прочего, требуется от РФ РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T21:51:00+03:00

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ООН, 24 фев - РИА Новости. США, Венгрия и Израиль оказались в числе стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против западной резолюции по Украине, которой, среди прочего, требуется от РФ вывести войска с территории Украины. Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее вооруженные силы с территории Украины. Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. За соответствующую резолюцию проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались. Среди проголосовавших против были США, Израиль и Венгрия. К ним, в частности, присоединились Беларусь, Буркина-Фасо, ЦАР, КНДР, Эритрея, Гаити, Мали, Никарагуа, Нигер, Судан и РФ. Среди воздержавшихся, в частности, были Аргентина, Армения, Бразилия, КНР, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия. Помимо западных стран, документ поддержали в том числе Сербия и Турция.

https://ria.ru/20250224/rezolyutsiya-2001351156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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