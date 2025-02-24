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США, Венгрия и Израиль проголосовали против западной резолюции по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
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21:51 24.02.2025 (обновлено: 21:56 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/golosovanie-2001367501.html
США, Венгрия и Израиль проголосовали против западной резолюции по Украине
США, Венгрия и Израиль проголосовали против западной резолюции по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
США, Венгрия и Израиль проголосовали против западной резолюции по Украине
США, Венгрия и Израиль оказались в числе стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против западной резолюции по Украине, которой, среди прочего, требуется от РФ РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:51:00+03:00
2025-02-24T21:56:00+03:00
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ООН, 24 фев - РИА Новости. США, Венгрия и Израиль оказались в числе стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против западной резолюции по Украине, которой, среди прочего, требуется от РФ вывести войска с территории Украины. Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее вооруженные силы с территории Украины. Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. За соответствующую резолюцию проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались. Среди проголосовавших против были США, Израиль и Венгрия. К ним, в частности, присоединились Беларусь, Буркина-Фасо, ЦАР, КНДР, Эритрея, Гаити, Мали, Никарагуа, Нигер, Судан и РФ. Среди воздержавшихся, в частности, были Аргентина, Армения, Бразилия, КНР, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия. Помимо западных стран, документ поддержали в том числе Сербия и Турция.
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в мире, здоровье - общество, россия, украина, сша, оон, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы украины, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Украина, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Вооруженные силы Украины, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
США, Венгрия и Израиль проголосовали против западной резолюции по Украине

США и Израиль голосовали в ООН против требования к РФ вывести войска с Украины

© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
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ООН, 24 фев - РИА Новости. США, Венгрия и Израиль оказались в числе стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против западной резолюции по Украине, которой, среди прочего, требуется от РФ вывести войска с территории Украины.
Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее вооруженные силы с территории Украины. Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
За соответствующую резолюцию проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались. Среди проголосовавших против были США, Израиль и Венгрия. К ним, в частности, присоединились Беларусь, Буркина-Фасо, ЦАР, КНДР, Эритрея, Гаити, Мали, Никарагуа, Нигер, Судан и РФ.
Среди воздержавшихся, в частности, были Аргентина, Армения, Бразилия, КНР, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия.
Помимо западных стран, документ поддержали в том числе Сербия и Турция.
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Вчера, 19:38
 
В миреЗдоровье - ОбществоРоссияУкраинаСШАООНГенеральная Ассамблея ООНВооруженные силы УкраиныПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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