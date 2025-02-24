https://ria.ru/20250224/germaniya-2001348238.html

Победа ХДС/ХСС не изменит отношений с Россией, заявил потомок Бисмарка

Победа ХДС/ХСС не изменит отношений с Россией, заявил потомок Бисмарка - РИА Новости, 24.02.2025

Победа ХДС/ХСС не изменит отношений с Россией, заявил потомок Бисмарка

Победа блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем позволит выдохнуть экономике Германии, но не... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:11:00+03:00

2025-02-24T19:11:00+03:00

2025-02-24T19:11:00+03:00

в мире

россия

германия

украина

фридрих мерц

владимир путин

юрий ушаков

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000232949_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8ed28ec208bbb82ac16d154011c6b9e9.jpg

БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Победа блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем позволит выдохнуть экономике Германии, но не приведет к улучшению отношений между ФРГ и Россией, сказал РИА Новости основатель российско-германского проекта "Диалог Бисмарка" Александр фон Бисмарк, являющийся потомком первого канцлера Германской империи. "Самым важным моментом для Германии является то, что экономика определенно сможет немного выдохнуть, потому что, конечно, Мерц и ХДС в первую очередь выступают за экономику, а поскольку партия "Зеленых" больше не будет (в правительстве - ред,), то дела в экономике здесь могут пойти намного лучше", - сказал Бисмарк. При это, он не ожидает каких-то значимых изменений в политике Германии по отношению к России и украинскому конфликту при Мерце. "К сожалению, я не ожидаю от него (Мерца - ред.) и СДПГ (как вероятного партнера по коалиции - ред.) позитивного отношения, содействия и совместной работы с США для скорейшего окончания войны", - сказал Бисмарк. По его мнению, единственным шансом на прогресс в этом вопросе являются быстрые действия США, к которым правительству Германии просто придется адаптироваться. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер. Возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого ему надо найти партнера по коалиции. Ранее он неоднократно исключал возможность коалиции с АдГ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250224/germaniya-2001196150.html

https://ria.ru/20250224/adg--2001346271.html

https://ria.ru/20250224/merts-2001343035.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, германия, украина, фридрих мерц, владимир путин, юрий ушаков, хдс/хсс, нато, российский фонд прямых инвестиций, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады