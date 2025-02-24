https://ria.ru/20250224/germaniya-2001197708.html

В ХДС считают, что коалицию в бундестаге можно собрать без АдГ и "Зеленых"

В ХДС считают, что коалицию в бундестаге можно собрать без АдГ и "Зеленых" - РИА Новости, 24.02.2025

В ХДС считают, что коалицию в бундестаге можно собрать без АдГ и "Зеленых"

Лидеру выборов в Германии Христианско-Демократическому Союзу (ХДС) не стоит сотрудничать ни со своими конкурентами "Альтернативой для Германии" (АдГ), ни с... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T06:58:00+03:00

2025-02-24T06:58:00+03:00

2025-02-24T06:58:00+03:00

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Лидеру выборов в Германии Христианско-Демократическому Союзу (ХДС) не стоит сотрудничать ни со своими конкурентами "Альтернативой для Германии" (АдГ), ни с открытыми для нового сотрудничества "Зелёными", заявили РИА Новости пожелавшие остаться анонимными члены и политики ХДС в штабе партии в Берлине после появления первых результатов выборов. Ранее партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" (ССВ) и входившая ранее в коалицию "Свободная Демократическая партия" (СвДП) набрали менее необходимых 5% для прохода в немецкий парламент. Подсчёты по соотношению распределения кресел в бундестаге позволят ХДС теперь ограничиться в качестве союзника по коалиции одними лишь социал-демократами (СДПГ), избежав при этом сложных переговоров и вынужденного сотрудничества с "Зелёными". "Мы очень рады. Победа была прогнозируема, но всё же это очень приятно. Остаётся вопрос о том, с кем партия будет править, но о вхождении в коалицию с партией АдГ не может быть и речи. Об этом заявил Мерц, этого не хотят и сами избиратели, как мне кажется", - заявила политик ХДС из юго-восточного округа Берлина на мероприятии партии, посвященного состоявшимся выборам. При этом женщина не стала упоминать тот факт, что Мерц ранее признавал, что в партии есть сторонники коалиции с АдГ. Она подчеркнула, что не рассматривает возможность коалиции с "Зелёными", и если с кем-то из малых партий и возможно было бы сотрудничество, то с партией свободных демократов (СвДП). "Зелёные показали за четыре года, на что они способны", - добавил другой представитель партии. Он подчеркнул, что в период нахождения у власти "Зелёных" – министра экономики Германии Роберта Хабека и глава МИД Анналены Бербок - единственным явственным, но не положительным достижением стали введение правил гендерно-нейтрального языка в СМИ и крах экономики. "Вы же видели, как она (Бербок - ред.) себя вела с китайцами, назвав их лидера (Си Цзиньпина - ред.) диктатором. Такая внешняя политика обречена на провал", - сказал он. Мужчина добавил, что относит выпады Бербок к той же категории, что и речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на недавней Мюнхенской конференции по безопасности, где тот раскритиковал ЕС в отсутсвии свобод и за игнорирование избирателей, но в то же время отметил ораторское искусство Вэнса и заявил, что с большим удовольствием читал его прозу. "И тут я должен признать, что автор детских книг (министр экономики от "Зелёных" - ред.) Роберт Хабек даже близко не столь талантлив", - отметил он. Ранее данные избиркома ФРГ по итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах показали, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидируют на выборах в ФРГ с 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" (ССВ) набрала результат менее необходимых 5% - 4,972%. Кроме того, в бундестаг не проходит СвДП (4,3%), которая ранее была в правительственной коалиции. Проведение досрочных выборов 23 февраля стало возможным из-за прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зелёных" и СвДП из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером, а также на фоне экономического кризиса в стране.

https://ria.ru/20250224/germaniya-2001191429.html

https://ria.ru/20250224/germaniya-2001190550.html

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в мире, германия, берлин (город), сша, анналена бербок, роберт хабек, олаф шольц, хдс/хсс, евросоюз