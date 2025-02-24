https://ria.ru/20250224/erdogan-2001271845.html
Турция готова принять переговоры по Украине
Турция готова принять переговоры по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Турция готова принять переговоры по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары принять переговоры по Украине, подчеркнул ответственность всех за обеспечение мира. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:50:00+03:00
2025-02-24T13:50:00+03:00
2025-02-24T13:51:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
украина
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155248/29/1552482901_0:60:2457:1442_1920x0_80_0_0_13bbf7bfe5b272e4a937562f2bdc2692.jpg
АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары принять переговоры по Украине, подчеркнул ответственность всех за обеспечение мира. "На прошлой неделе в Анкаре мы с господином (Владимиром) Зеленским также обсудили вклад Турции в этот важный перекресток и готовность принять у себя переговоры",- говорится в видеообращении турецкого лидера.
https://ria.ru/20250224/ukraina-2001270816.html
турция
анкара (провинция)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155248/29/1552482901_0:0:2337:1752_1920x0_80_0_0_662501638835666e5522ec582ab6e627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), украина, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Анкара (провинция), Украина, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция готова принять переговоры по Украине
Эрдоган заявил о готовности Анкары принять переговоры по Украине