https://ria.ru/20250224/erdogan-2001271845.html

Турция готова принять переговоры по Украине

Турция готова принять переговоры по Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Турция готова принять переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары принять переговоры по Украине, подчеркнул ответственность всех за обеспечение мира. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:50:00+03:00

2025-02-24T13:50:00+03:00

2025-02-24T13:51:00+03:00

в мире

турция

анкара (провинция)

украина

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары принять переговоры по Украине, подчеркнул ответственность всех за обеспечение мира. "На прошлой неделе в Анкаре мы с господином (Владимиром) Зеленским также обсудили вклад Турции в этот важный перекресток и готовность принять у себя переговоры",- говорится в видеообращении турецкого лидера.

https://ria.ru/20250224/ukraina-2001270816.html

турция

анкара (провинция)

украина

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Варвара Скокшина

в мире, турция, анкара (провинция), украина, реджеп тайип эрдоган