Рейтинг@Mail.ru
Турция готова принять переговоры по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 24.02.2025 (обновлено: 13:51 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/erdogan-2001271845.html
Турция готова принять переговоры по Украине
Турция готова принять переговоры по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Турция готова принять переговоры по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары принять переговоры по Украине, подчеркнул ответственность всех за обеспечение мира. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:50:00+03:00
2025-02-24T13:51:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
украина
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155248/29/1552482901_0:60:2457:1442_1920x0_80_0_0_13bbf7bfe5b272e4a937562f2bdc2692.jpg
АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары принять переговоры по Украине, подчеркнул ответственность всех за обеспечение мира. "На прошлой неделе в Анкаре мы с господином (Владимиром) Зеленским также обсудили вклад Турции в этот важный перекресток и готовность принять у себя переговоры",- говорится в видеообращении турецкого лидера.
https://ria.ru/20250224/ukraina-2001270816.html
турция
анкара (провинция)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155248/29/1552482901_0:0:2337:1752_1920x0_80_0_0_662501638835666e5522ec582ab6e627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, анкара (провинция), украина, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Анкара (провинция), Украина, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция готова принять переговоры по Украине

Эрдоган заявил о готовности Анкары принять переговоры по Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары принять переговоры по Украине, подчеркнул ответственность всех за обеспечение мира.
"На прошлой неделе в Анкаре мы с господином (Владимиром) Зеленским также обсудили вклад Турции в этот важный перекресток и готовность принять у себя переговоры",- говорится в видеообращении турецкого лидера.
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
СМИ раскрыли детали предложения США по Украине
Вчера, 13:46
 
В миреТурцияАнкара (провинция)УкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала