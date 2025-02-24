Рейтинг@Mail.ru
Экономист рассказал о противоречиях в бундестаге по украинскому вопросу - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/ekspert-2001305155.html
Экономист рассказал о противоречиях в бундестаге по украинскому вопросу
Экономист рассказал о противоречиях в бундестаге по украинскому вопросу - РИА Новости, 24.02.2025
Экономист рассказал о противоречиях в бундестаге по украинскому вопросу
Антивоенная позиция по украинскому вопросу правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) подвергается критике и упрекам со стороны блока... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:48:00+03:00
2025-02-24T15:48:00+03:00
в мире
украина
германия
владислав белов
олаф шольц
хдс/хсс
российская академия наук
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Антивоенная позиция по украинскому вопросу правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) подвергается критике и упрекам со стороны блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), рассказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. "Что "АдГ" говорит? Вообще-то, мы за мир и дружбу международную, дословно практически пишется в этой партии, мы за то, чтобы урегулировать конфликт (на Украине - ред.). Партия не пророссийская, партия антивоенная. Она выступает за то, чтобы быстрее закончить конфликт. На что ХДС и ХСС говорят, что здесь вы не правы, вы выступаете против НАТО, вы выступаете за сокращение расходов", - привел пример разногласий Белов на круглом столе о предварительных итогах досрочных выборов в бундестаг. "Альтернатива для Германии" - это партия военных и силовых структур, полицейских, которые прекрасно понимают, что такое военный конфликт и именно поэтому придерживаются антивоенной позиции, считает эксперт. При этом партия поддержит любые инициативы, схожие с ее программой. "Она (АдГ - ред.) будет показательно поддерживать ту коалицию, которая сложится, доказывая, что она дееспособна", - считает эксперт. Белов подчеркнул, что в бундестаге сходятся во взглядах на необходимость дебюрократизации военной сферы. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5-процентный барьер. Шольц уже признал поражение СДПГ.
https://ria.ru/20250224/merts-2001209486.html
https://ria.ru/20250224/vaydel--2001258848.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, владислав белов, олаф шольц, хдс/хсс, российская академия наук, нато
В мире, Украина, Германия, Владислав Белов, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Российская академия наук, НАТО
Экономист рассказал о противоречиях в бундестаге по украинскому вопросу

Экономист Белов назвал позицию АдГ по Украине антивоенной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Антивоенная позиция по украинскому вопросу правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) подвергается критике и упрекам со стороны блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), рассказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
"Что "АдГ" говорит? Вообще-то, мы за мир и дружбу международную, дословно практически пишется в этой партии, мы за то, чтобы урегулировать конфликт (на Украине - ред.). Партия не пророссийская, партия антивоенная. Она выступает за то, чтобы быстрее закончить конфликт. На что ХДС и ХСС говорят, что здесь вы не правы, вы выступаете против НАТО, вы выступаете за сокращение расходов", - привел пример разногласий Белов на круглом столе о предварительных итогах досрочных выборов в бундестаг.
Глава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками в штаб-квартире партии в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Глава Еврсовета поздравил Мерца с победой на выборах в Германии
Вчера, 09:42
"Альтернатива для Германии" - это партия военных и силовых структур, полицейских, которые прекрасно понимают, что такое военный конфликт и именно поэтому придерживаются антивоенной позиции, считает эксперт. При этом партия поддержит любые инициативы, схожие с ее программой.
"Она (АдГ - ред.) будет показательно поддерживать ту коалицию, которая сложится, доказывая, что она дееспособна", - считает эксперт.
Белов подчеркнул, что в бундестаге сходятся во взглядах на необходимость дебюрократизации военной сферы.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5-процентный барьер.
Шольц уже признал поражение СДПГ.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Лидер АдГ высказалась о конкуренции с блоком ХДС/ХСС
Вчера, 12:49
 
В миреУкраинаГерманияВладислав БеловОлаф ШольцХДС/ХССРоссийская академия наукНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала