https://ria.ru/20250224/ekspert-2001305155.html

Экономист рассказал о противоречиях в бундестаге по украинскому вопросу

Экономист рассказал о противоречиях в бундестаге по украинскому вопросу - РИА Новости, 24.02.2025

Экономист рассказал о противоречиях в бундестаге по украинскому вопросу

Антивоенная позиция по украинскому вопросу правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) подвергается критике и упрекам со стороны блока... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:48:00+03:00

2025-02-24T15:48:00+03:00

2025-02-24T15:48:00+03:00

в мире

украина

германия

владислав белов

олаф шольц

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нато

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Антивоенная позиция по украинскому вопросу правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) подвергается критике и упрекам со стороны блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), рассказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. "Что "АдГ" говорит? Вообще-то, мы за мир и дружбу международную, дословно практически пишется в этой партии, мы за то, чтобы урегулировать конфликт (на Украине - ред.). Партия не пророссийская, партия антивоенная. Она выступает за то, чтобы быстрее закончить конфликт. На что ХДС и ХСС говорят, что здесь вы не правы, вы выступаете против НАТО, вы выступаете за сокращение расходов", - привел пример разногласий Белов на круглом столе о предварительных итогах досрочных выборов в бундестаг. "Альтернатива для Германии" - это партия военных и силовых структур, полицейских, которые прекрасно понимают, что такое военный конфликт и именно поэтому придерживаются антивоенной позиции, считает эксперт. При этом партия поддержит любые инициативы, схожие с ее программой. "Она (АдГ - ред.) будет показательно поддерживать ту коалицию, которая сложится, доказывая, что она дееспособна", - считает эксперт. Белов подчеркнул, что в бундестаге сходятся во взглядах на необходимость дебюрократизации военной сферы. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5-процентный барьер. Шольц уже признал поражение СДПГ.

https://ria.ru/20250224/merts-2001209486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, германия, владислав белов, олаф шольц, хдс/хсс, российская академия наук, нато