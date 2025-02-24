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Мужчину, сбросившего кошку со скалы, задержали на вокзале в Джанкое - РИА Новости, 24.02.2025
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10:46 24.02.2025 (обновлено: 11:13 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/dzhankoj-2001224441.html
Мужчину, сбросившего кошку со скалы, задержали на вокзале в Джанкое
Мужчину, сбросившего кошку со скалы, задержали на вокзале в Джанкое - РИА Новости, 24.02.2025
Мужчину, сбросившего кошку со скалы, задержали на вокзале в Джанкое
Полиция в Джанкое задержала мужчину, который скинул кошку на скалы с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T10:46:00+03:00
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происшествия
джанкой
ялта
санкт-петербург
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Полиция в Джанкое задержала мужчину, который скинул кошку на скалы с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в министерстве культуры Крыма РИА Новости сообщили, что в воскресенье один из посетителей замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты скинул кошку с высоты смотровой площадки, расположенной на 40-метровом обрыве на Аврориной скале. Позже о задержании мужчины сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Им оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. "Сбросивший кошку со смотровой площадки замка "Ласточкино гнездо" был задержан в Джанкое полицией", - сказал собеседник, добавив, что полицейские нашли мужчину на вокзале.
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происшествия, джанкой, ялта, санкт-петербург, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Джанкой, Ялта, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мужчину, сбросившего кошку со скалы, задержали на вокзале в Джанкое

В Джанкое задержали мужчину, сбросившего кошку со скалы у "Ласточкиного гнезда"

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияЖитель Санкт-Петербурга, который выбросил кошку с обрыва в "Ласточкином гнезде"
Житель Санкт-Петербурга, который выбросил кошку с обрыва в Ласточкином гнезде - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Житель Санкт-Петербурга, который выбросил кошку с обрыва в "Ласточкином гнезде"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Полиция в Джанкое задержала мужчину, который скинул кошку на скалы с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в министерстве культуры Крыма РИА Новости сообщили, что в воскресенье один из посетителей замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты скинул кошку с высоты смотровой площадки, расположенной на 40-метровом обрыве на Аврориной скале. Позже о задержании мужчины сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Им оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга.
"Сбросивший кошку со смотровой площадки замка "Ласточкино гнездо" был задержан в Джанкое полицией", - сказал собеседник, добавив, что полицейские нашли мужчину на вокзале.
Сотрудники пожарно-спасательной части спасли кошку, которая оказалась на железобетонных перекрытиях автомобильного моста в подмосковных Серебряных Прудах - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Подмосковье спасли кошку, упавшую на перекрытия моста
13 февраля, 13:10
 
ПроисшествияДжанкойЯлтаСанкт-ПетербургИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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