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Мужчину, сбросившего кошку со скалы, задержали на вокзале в Джанкое
Мужчину, сбросившего кошку со скалы, задержали на вокзале в Джанкое - РИА Новости, 24.02.2025
Мужчину, сбросившего кошку со скалы, задержали на вокзале в Джанкое
Полиция в Джанкое задержала мужчину, который скинул кошку на скалы с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T10:46:00+03:00
2025-02-24T10:46:00+03:00
2025-02-24T11:13:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Полиция в Джанкое задержала мужчину, который скинул кошку на скалы с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в министерстве культуры Крыма РИА Новости сообщили, что в воскресенье один из посетителей замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты скинул кошку с высоты смотровой площадки, расположенной на 40-метровом обрыве на Аврориной скале. Позже о задержании мужчины сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Им оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. "Сбросивший кошку со смотровой площадки замка "Ласточкино гнездо" был задержан в Джанкое полицией", - сказал собеседник, добавив, что полицейские нашли мужчину на вокзале.
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происшествия, джанкой, ялта, санкт-петербург, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Джанкой, Ялта, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мужчину, сбросившего кошку со скалы, задержали на вокзале в Джанкое
В Джанкое задержали мужчину, сбросившего кошку со скалы у "Ласточкиного гнезда"