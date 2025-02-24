https://ria.ru/20250224/dnr-2001196378.html
Более 170 атак дронов ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю
Более 170 атак дронов ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю - РИА Новости, 24.02.2025
Более 170 атак дронов ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю
Более 170 террористических атак беспилотников ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T06:10:00+03:00
2025-02-24T06:10:00+03:00
2025-02-24T06:10:00+03:00
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Более 170 террористических атак беспилотников ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 171 вражеский БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. Так, среди перехваченных дронов ВСУ был беспилотник самолетного типа вблизи жилых кварталов Кировского района города, разведывательный дрон вблизи одного из детских садов и ударный дрон, нацеленный на критически важный водонапорный узел. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001194578.html
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россия, донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Более 170 атак дронов ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю
ФСБ: более 170 атак беспилотников ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю