https://ria.ru/20250224/dnr-2001196378.html

Более 170 атак дронов ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю

Более 170 атак дронов ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю - РИА Новости, 24.02.2025

Более 170 атак дронов ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю

Более 170 террористических атак беспилотников ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T06:10:00+03:00

2025-02-24T06:10:00+03:00

2025-02-24T06:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

кировский район

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Более 170 террористических атак беспилотников ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 171 вражеский БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. Так, среди перехваченных дронов ВСУ был беспилотник самолетного типа вблизи жилых кварталов Кировского района города, разведывательный дрон вблизи одного из детских садов и ударный дрон, нацеленный на критически важный водонапорный узел. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001194578.html

россия

донецкая народная республика

кировский район

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россия, донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)