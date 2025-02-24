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Более 170 атак дронов ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:10 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/dnr-2001196378.html
Более 170 атак дронов ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю
Более 170 атак дронов ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю - РИА Новости, 24.02.2025
Более 170 атак дронов ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю
Более 170 террористических атак беспилотников ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T06:10:00+03:00
2025-02-24T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
кировский район
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Более 170 террористических атак беспилотников ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 171 вражеский БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. Так, среди перехваченных дронов ВСУ был беспилотник самолетного типа вблизи жилых кварталов Кировского района города, разведывательный дрон вблизи одного из детских садов и ударный дрон, нацеленный на критически важный водонапорный узел. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001194578.html
россия
донецкая народная республика
кировский район
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россия, донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Более 170 атак дронов ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю

ФСБ: более 170 атак беспилотников ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Более 170 террористических атак беспилотников ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 171 вражеский БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении.
Так, среди перехваченных дронов ВСУ был беспилотник самолетного типа вблизи жилых кварталов Кировского района города, разведывательный дрон вблизи одного из детских садов и ударный дрон, нацеленный на критически важный водонапорный узел.
Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Экипаж Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКировский районВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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