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В Дагестане школьник ударил ножом одноклассника - РИА Новости, 24.02.2025
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23:55 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/dagestan-2001383950.html
В Дагестане школьник ударил ножом одноклассника
В Дагестане школьник ударил ножом одноклассника - РИА Новости, 24.02.2025
В Дагестане школьник ударил ножом одноклассника
Ученик девятого класса школы в Каякентском районе Дагестана ударил ножом одноклассника, который дал ему пощечину, пострадавший госпитализирован, сообщили в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:55:00+03:00
2025-02-24T23:55:00+03:00
происшествия
каякентский район
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Ученик девятого класса школы в Каякентском районе Дагестана ударил ножом одноклассника, который дал ему пощечину, пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в понедельник в 10.20 мск в дежурную часть полиции Каякентского района поступило сообщение о том, что в селе Дружба в результате конфликта между двумя учениками местной школы пострадал 15-летний подросток. "В ходе разбирательства полицейскими установлено, что до начала урока физкультуры двое учащихся девятого класса, находясь в раздевалке, повздорили между собой. Один из участников ссоры отпустил другому пощечину. Тот вытащил имевшийся при себе нож и нанес ранение в живот. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении. Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20250218/kuzbass-2000150618.html
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происшествия, каякентский район, россия, республика дагестан
Происшествия, Каякентский район, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане школьник ударил ножом одноклассника

В Дагестане школьник ударил ножом одноклассника, который дал ему пощечину

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Ученик девятого класса школы в Каякентском районе Дагестана ударил ножом одноклассника, который дал ему пощечину, пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, в понедельник в 10.20 мск в дежурную часть полиции Каякентского района поступило сообщение о том, что в селе Дружба в результате конфликта между двумя учениками местной школы пострадал 15-летний подросток.
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"В ходе разбирательства полицейскими установлено, что до начала урока физкультуры двое учащихся девятого класса, находясь в раздевалке, повздорили между собой. Один из участников ссоры отпустил другому пощечину. Тот вытащил имевшийся при себе нож и нанес ранение в живот. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.
Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияКаякентский районРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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