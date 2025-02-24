https://ria.ru/20250224/dagestan-2001383950.html

В Дагестане школьник ударил ножом одноклассника

В Дагестане школьник ударил ножом одноклассника - РИА Новости, 24.02.2025

В Дагестане школьник ударил ножом одноклассника

Ученик девятого класса школы в Каякентском районе Дагестана ударил ножом одноклассника, который дал ему пощечину, пострадавший госпитализирован, сообщили в... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:55:00+03:00

2025-02-24T23:55:00+03:00

2025-02-24T23:55:00+03:00

происшествия

каякентский район

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Ученик девятого класса школы в Каякентском районе Дагестана ударил ножом одноклассника, который дал ему пощечину, пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в понедельник в 10.20 мск в дежурную часть полиции Каякентского района поступило сообщение о том, что в селе Дружба в результате конфликта между двумя учениками местной школы пострадал 15-летний подросток. "В ходе разбирательства полицейскими установлено, что до начала урока физкультуры двое учащихся девятого класса, находясь в раздевалке, повздорили между собой. Один из участников ссоры отпустил другому пощечину. Тот вытащил имевшийся при себе нож и нанес ранение в живот. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении. Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20250218/kuzbass-2000150618.html

https://ria.ru/20250207/peterburg-1997959987.html

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происшествия, каякентский район, россия, республика дагестан