https://ria.ru/20250224/dagestan-2001339372.html

В Дагестане возбудили дело о мошенничестве с маткапиталом

В Дагестане возбудили дело о мошенничестве с маткапиталом - РИА Новости, 24.02.2025

В Дагестане возбудили дело о мошенничестве с маткапиталом

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Дагестане по факту хищения средств материнского капитала на сумму более 277 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:16:00+03:00

2025-02-24T18:16:00+03:00

2025-02-24T18:17:00+03:00

происшествия

россия

каспийск

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Дагестане по факту хищения средств материнского капитала на сумму более 277 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. По данным надзорного ведомства, прокурорская проверка показала, что с 2023 по 2024 год председатель кредитного потребительского кооператива заключил с заемщиками - получателями маткапитала - договоры о приобретении квартир в трех жилищно-строительных кооперативах в Каспийске. Однако фактически они не были пайщиками этих ЖСК, добавили в прокуратуре. "Сведения об оформлении займов для приобретения жилья были представлены в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Дагестан, которым кредитному потребительскому кооперативу перечислены средства материнского (семейного) капитала на общую сумму более 277 миллионов рублей. В результате средства материнского капитала были похищены… Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250106/mvd-1992645429.html

россия

каспийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, каспийск, республика дагестан