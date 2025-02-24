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В Дагестане возбудили дело о мошенничестве с маткапиталом - РИА Новости, 24.02.2025
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18:16 24.02.2025 (обновлено: 18:17 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/dagestan-2001339372.html
В Дагестане возбудили дело о мошенничестве с маткапиталом
В Дагестане возбудили дело о мошенничестве с маткапиталом - РИА Новости, 24.02.2025
В Дагестане возбудили дело о мошенничестве с маткапиталом
Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Дагестане по факту хищения средств материнского капитала на сумму более 277 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T18:16:00+03:00
2025-02-24T18:17:00+03:00
происшествия
россия
каспийск
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Дагестане по факту хищения средств материнского капитала на сумму более 277 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. По данным надзорного ведомства, прокурорская проверка показала, что с 2023 по 2024 год председатель кредитного потребительского кооператива заключил с заемщиками - получателями маткапитала - договоры о приобретении квартир в трех жилищно-строительных кооперативах в Каспийске. Однако фактически они не были пайщиками этих ЖСК, добавили в прокуратуре. "Сведения об оформлении займов для приобретения жилья были представлены в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Дагестан, которым кредитному потребительскому кооперативу перечислены средства материнского (семейного) капитала на общую сумму более 277 миллионов рублей. В результате средства материнского капитала были похищены… Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, каспийск, республика дагестан
Происшествия, Россия, Каспийск, Республика Дагестан
В Дагестане возбудили дело о мошенничестве с маткапиталом

В Дагестане возбудили дело о хищении маткапитала на 277 миллионов рублей

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Дагестане по факту хищения средств материнского капитала на сумму более 277 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, прокурорская проверка показала, что с 2023 по 2024 год председатель кредитного потребительского кооператива заключил с заемщиками - получателями маткапитала - договоры о приобретении квартир в трех жилищно-строительных кооперативах в Каспийске. Однако фактически они не были пайщиками этих ЖСК, добавили в прокуратуре.
"Сведения об оформлении займов для приобретения жилья были представлены в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Дагестан, которым кредитному потребительскому кооперативу перечислены средства материнского (семейного) капитала на общую сумму более 277 миллионов рублей. В результате средства материнского капитала были похищены… Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
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