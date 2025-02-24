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Движение беспилотных автомобилей на ЦКАД планируют запустить в марте - РИА Новости, 24.02.2025
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16:27 24.02.2025 (обновлено: 17:02 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001315735.html
Движение беспилотных автомобилей на ЦКАД планируют запустить в марте
Движение беспилотных автомобилей на ЦКАД планируют запустить в марте - РИА Новости, 24.02.2025
Движение беспилотных автомобилей на ЦКАД планируют запустить в марте
Запуск движения беспилотных грузовиков на ЦКАД планируется осуществить до конца марта, сообщил заместитель министра транспорта России Андрей Никитин. РИА Новости, 24.02.2025
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россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
андрей никитин (политик)
роман старовойт
дмитрий баканов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Запуск движения беспилотных грузовиков на ЦКАД планируется осуществить до конца марта, сообщил заместитель министра транспорта России Андрей Никитин."До конца марта планируем открыть движение беспилотных грузовиков по ЦКАД. По М-11 движение идет бесперебойно, сегодня у нас уже 67 грузовых автомобилей, и, в принципе, уже 14 февраля мы видим стопроцентное исполнение показателей текущего месяца", - рассказал Никитин в ходе оперативного совещания в министерстве.После старта в сентябре 2024 года движения полностью беспилотных грузовиков на трассе М-11, министр транспорта России Роман Старовойт объявил о планах по расширению географии на ЦКАД в 2025 году и М-12 "Восток" в 2026 году.В ноябре 2024 года бывший замглавы Минтранса РФ, курировавший цифровизацию, Дмитрий Баканов сообщал о планах по запуску беспилотного движения на ЦКАД в первом квартале 2025 года.
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), андрей никитин (политик), роман старовойт, дмитрий баканов
Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Андрей Никитин (политик), Роман Старовойт, Дмитрий Баканов
Движение беспилотных автомобилей на ЦКАД планируют запустить в марте

Минтранс хочет запустить движение беспилотных автомобилей на ЦКАД до конца марта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУказатель на пересечении М-4 и ЦКАД в Москве
Указатель на пересечении М-4 и ЦКАД в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Указатель на пересечении М-4 и ЦКАД в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Запуск движения беспилотных грузовиков на ЦКАД планируется осуществить до конца марта, сообщил заместитель министра транспорта России Андрей Никитин.
«
"До конца марта планируем открыть движение беспилотных грузовиков по ЦКАД. По М-11 движение идет бесперебойно, сегодня у нас уже 67 грузовых автомобилей, и, в принципе, уже 14 февраля мы видим стопроцентное исполнение показателей текущего месяца", - рассказал Никитин в ходе оперативного совещания в министерстве.
После старта в сентябре 2024 года движения полностью беспилотных грузовиков на трассе М-11, министр транспорта России Роман Старовойт объявил о планах по расширению географии на ЦКАД в 2025 году и М-12 "Восток" в 2026 году.
В ноябре 2024 года бывший замглавы Минтранса РФ, курировавший цифровизацию, Дмитрий Баканов сообщал о планах по запуску беспилотного движения на ЦКАД в первом квартале 2025 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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8 февраля, 08:00
 
РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Андрей Никитин (политик)Роман СтаровойтДмитрий Баканов
 
 
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