https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001315735.html

Движение беспилотных автомобилей на ЦКАД планируют запустить в марте

Движение беспилотных автомобилей на ЦКАД планируют запустить в марте - РИА Новости, 24.02.2025

Движение беспилотных автомобилей на ЦКАД планируют запустить в марте

Запуск движения беспилотных грузовиков на ЦКАД планируется осуществить до конца марта, сообщил заместитель министра транспорта России Андрей Никитин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:27:00+03:00

2025-02-24T16:27:00+03:00

2025-02-24T17:02:00+03:00

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

андрей никитин (политик)

роман старовойт

дмитрий баканов

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Запуск движения беспилотных грузовиков на ЦКАД планируется осуществить до конца марта, сообщил заместитель министра транспорта России Андрей Никитин."До конца марта планируем открыть движение беспилотных грузовиков по ЦКАД. По М-11 движение идет бесперебойно, сегодня у нас уже 67 грузовых автомобилей, и, в принципе, уже 14 февраля мы видим стопроцентное исполнение показателей текущего месяца", - рассказал Никитин в ходе оперативного совещания в министерстве.После старта в сентябре 2024 года движения полностью беспилотных грузовиков на трассе М-11, министр транспорта России Роман Старовойт объявил о планах по расширению географии на ЦКАД в 2025 году и М-12 "Восток" в 2026 году.В ноябре 2024 года бывший замглавы Минтранса РФ, курировавший цифровизацию, Дмитрий Баканов сообщал о планах по запуску беспилотного движения на ЦКАД в первом квартале 2025 года.

https://ria.ru/20250208/buduschee-1998031134.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), андрей никитин (политик), роман старовойт, дмитрий баканов