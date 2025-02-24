https://ria.ru/20250224/baku-2001321029.html

В МИД России прокомментировали отношения с Азербайджаном

В МИД России прокомментировали отношения с Азербайджаном - РИА Новости, 24.02.2025

В МИД России прокомментировали отношения с Азербайджаном

Москва надеется, что Баку в своих шагах будет руководствоваться важностью союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:50:00+03:00

2025-02-24T16:50:00+03:00

2025-02-24T16:51:00+03:00

баку

россия

азербайджан

михаил галузин

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва надеется, что Баку в своих шагах будет руководствоваться важностью союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя ситуацию в отношениях двух стран на фоне прекращения деятельности Русского дома и упразднения офиса "Россия сегодня" в республике. Ранее в понедельник пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил об упразднении представительств Би-би-си и "Россия сегодня" (Sputnik Азербайджан); при этом в пресс-службе международной медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит Sputnik, РИА Новости сообщили, что официальных уведомлений не получали. "Я уверен, что в официальном Баку понимают важность союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном в соответствии с решением наших лидеров. Я хотел бы рассчитывать, что азербайджанские партнеры в своих дальнейших шагах будут руководствоваться пониманием исключительной важности выполнения договоренности наших лидеров в том, что касается всего комплекса наших отношений", - сказал он журналистам. Главное - руководствоваться решениями лидерами стран о союзническом взаимодействии и не допускать каких-либо шагов, которые бы выходили за его рамки, указал Галузин. Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Он также рассказал, что МИД Азербайджана направил в Москву ноту с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации. По словам Примакова, РФ неоднократно обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа.

https://ria.ru/20250211/baku-1998623849.html

https://ria.ru/20250206/primakov-1997763561.html

баку

россия

азербайджан

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баку, россия, азербайджан, михаил галузин, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире