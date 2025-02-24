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В МИД России прокомментировали отношения с Азербайджаном - РИА Новости, 24.02.2025
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16:50 24.02.2025 (обновлено: 16:51 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/baku-2001321029.html
В МИД России прокомментировали отношения с Азербайджаном
В МИД России прокомментировали отношения с Азербайджаном - РИА Новости, 24.02.2025
В МИД России прокомментировали отношения с Азербайджаном
Москва надеется, что Баку в своих шагах будет руководствоваться важностью союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:50:00+03:00
2025-02-24T16:51:00+03:00
баку
россия
азербайджан
михаил галузин
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва надеется, что Баку в своих шагах будет руководствоваться важностью союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя ситуацию в отношениях двух стран на фоне прекращения деятельности Русского дома и упразднения офиса "Россия сегодня" в республике. Ранее в понедельник пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил об упразднении представительств Би-би-си и "Россия сегодня" (Sputnik Азербайджан); при этом в пресс-службе международной медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит Sputnik, РИА Новости сообщили, что официальных уведомлений не получали. "Я уверен, что в официальном Баку понимают важность союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном в соответствии с решением наших лидеров. Я хотел бы рассчитывать, что азербайджанские партнеры в своих дальнейших шагах будут руководствоваться пониманием исключительной важности выполнения договоренности наших лидеров в том, что касается всего комплекса наших отношений", - сказал он журналистам. Главное - руководствоваться решениями лидерами стран о союзническом взаимодействии и не допускать каких-либо шагов, которые бы выходили за его рамки, указал Галузин. Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Он также рассказал, что МИД Азербайджана направил в Москву ноту с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации. По словам Примакова, РФ неоднократно обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа.
https://ria.ru/20250211/baku-1998623849.html
https://ria.ru/20250206/primakov-1997763561.html
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баку, россия, азербайджан, михаил галузин, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Баку, Россия, Азербайджан, Михаил Галузин, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В МИД России прокомментировали отношения с Азербайджаном

Галузин: Москва надеется на понимание Баку важности союзнического взаимодействия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва надеется, что Баку в своих шагах будет руководствоваться важностью союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя ситуацию в отношениях двух стран на фоне прекращения деятельности Русского дома и упразднения офиса "Россия сегодня" в республике.
Ранее в понедельник пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил об упразднении представительств Би-би-си и "Россия сегодня" (Sputnik Азербайджан); при этом в пресс-службе международной медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит Sputnik, РИА Новости сообщили, что официальных уведомлений не получали.
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"Я уверен, что в официальном Баку понимают важность союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном в соответствии с решением наших лидеров. Я хотел бы рассчитывать, что азербайджанские партнеры в своих дальнейших шагах будут руководствоваться пониманием исключительной важности выполнения договоренности наших лидеров в том, что касается всего комплекса наших отношений", - сказал он журналистам.
Главное - руководствоваться решениями лидерами стран о союзническом взаимодействии и не допускать каких-либо шагов, которые бы выходили за его рамки, указал Галузин.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Он также рассказал, что МИД Азербайджана направил в Москву ноту с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации. По словам Примакова, РФ неоднократно обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа.
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