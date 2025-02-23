https://ria.ru/20250223/wsj-2001085859.html

WSJ: Стармер в четверг может представить Трампу план по Украине

WSJ: Стармер в четверг может представить Трампу план по Украине - РИА Новости, 23.02.2025

WSJ: Стармер в четверг может представить Трампу план по Украине

Британский премьер Кир Стармер может представить президенту США Дональду Трампу в четверг совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T09:07:00+03:00

2025-02-23T09:07:00+03:00

2025-02-23T09:08:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер может представить президенту США Дональду Трампу в четверг совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западных чиновников передавало, что Великобритания и Франция стремятся получить воздушную поддержку США для сил, которые они хотели бы разместить на Украине в случае урегулирования. Согласно собеседникам агентства, вероятно, этот план потребует развертывания до 30 тысяч солдат в крупных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины. Газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников отмечает, что Великобритания и Франция планируют направить 30 тысяч европейских "миротворцев" на Украину в случае, если Россия и Киев достигнут мирного соглашения. Чиновники подчеркнули, что без помощи Трампа европейский план по отправке миротворцев на Украину ждет "тернистый путь". "Ожидается, что Стармер обсудит разрабатываемый план с Трампом в четверг, но вряд ли пока обратится с конкретным запросом об американской помощи", - заявили изданию неназванные европейские чиновники. Как добавили Wall Street Journal чиновники, план Европы предусматривает роль Штатов как "опоры", при этом их войска не будут размещены на Украине. В то же время предполагается, что США могут разместить в соседних странах системы ПВО, действие которых охватывает территорию Украины, и одновременно предоставить европейцам другие системы ПВО. Ранее Стармер, который до этого заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, отметил, что пока рано говорить о том, сколько военных могут быть направлены на Украину и какие задачи они будут выполнять. По итогам неформальной встречи по Украине ряда европейских лидеров в Париже он также добавил, что возможное размещение на Украине военных из стран Европы, в том числе из Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250223/ukraina-2001084229.html

https://ria.ru/20250223/ukraina-2001079804.html

https://ria.ru/20250223/saks-2001078601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, франция, сша, кир стармер, дональд трамп, юрий ушаков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)