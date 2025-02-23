https://ria.ru/20250223/ukraina-2001079804.html

Вместо капитуляции Украина эвакуируется в Германию

Вместо капитуляции Украина эвакуируется в Германию - РИА Новости, 23.02.2025

Вместо капитуляции Украина эвакуируется в Германию

Сегодня проходят выборы в бундестаг Германии — ключевой европейской страны, последующая судьба которой определит и участь всего региона, до начала СВО на полном РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T08:00:00+03:00

2025-02-23T08:00:00+03:00

2025-02-23T15:36:00+03:00

blackrock

tesla motors

евросоюз

анналена бербок

германия

украина

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аналитика

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Сегодня проходят выборы в бундестаг Германии — ключевой европейской страны, последующая судьба которой определит и участь всего региона, до начала СВО на полном серьезе претендовавшего на равноправное участие в решении глобальных проблем и формировании мирового порядка.По всем раскладам новым канцлером должен стать Мерц, последовательный русофоб, а по прогнозам экспертов, новое правительство будет "самым антироссийским за всю поствоенную историю". В частности, будущий канцлер заявлял, что после назначения на пост тут же отправит ракеты Taurus на Украину.Интересно, что параллельно с взвинчиванием антироссийской риторики начала раскручиваться риторика антитрамповская. Например, нынешняя глава МИД Анналена Бербок на фоне последних высказываний Трампа о Зеленском и Украине смело пригрозила США разрывом связей: "Мы увеличим давление на американцев, чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы". Мерц, в свою очередь, некоторое время назад открыто предупредил о репрессиях в отношении Маска и его гигафабрики Tesla под Берлином из-за открытой поддержки Маском правоконсервативной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).В соцсетях и СМИ давно ходят городские легенды, что рукопожатие Зеленского смертельно для карьеры, но тут пахнет уже не рукопожатием, а полноценным ядовитым укусом, после которого вирус украинства первым делом отключает мозг. Мерца и компанию совершенно не научил пример Зеленского, который начал кусать кормящую американскую руку и брехать в адрес Трампа и его команды, из-за чего американцы поставили на нем крест — теперь судьба его незавидна и, скорее всего, коротка.Жрица ветряков и солнечных панелей Анналена Бербок — русофобка и украинофилка по идеологическим причинам (как сказал бы д’Артаньян: "Я дерусь, потому что дерусь!"), в то время как русофобство Мерца совершенно прагматическое. В свое время он возглавлял лоббистскую группу Atlantik-Brücke, которая защищала интересы американского бизнеса в Германии, а потом его наняла крупнейшая в мире инвесткомпания BlackRock. Так вот, при эффективном президентстве Зеленского и помощи Мерца BlackRock приобрела пакеты акций самых жирных украинских активов, и сейчас у прошлых (и возможно, нынешних) хозяев Мерца есть задача максимум — сохранить свои активы через победу Украины, а задача минимум — максимально затянуть конфликт, чтобы эти активы успеть перепродать. Судя по всему, Мерц сделал под козырек: все та же Бербок заявила, что ЕС планирует выделить Украине аж 700 миллиардов евро, что соответствует всему годовому бюджету Германии. То, что этот шаг может еще больше погрузить Германию в кризис и выкинуть на улицу сотни тысяч людей, — совершенно неважно для инициаторов и вдохновителей процесса.Одновременно с этим Мерца подначивают и ободряют британцы, которые отчетливо видят, что слив Украины и сближение США с Россией окончательно отправляет их на свалку истории. Британское издание Financial Times совершенно открыто пишет: "Если США бросят Европу и Украину наедине с Россией, Германия должна сопротивляться любому искушению примириться с Путиным. Что нужно — так это наращивать военные траты в координации с союзниками". Другими словами, не бойся Трампа, он только пугает, кучкой авось одолеем или пересидим — он вот-вот и "того", уже 78 годков.К сожалению для всего клуба "Укушенные Зеленским", Трамп начал процесс, который уже необратим и в результате которого будет безвозвратно уничтожена и старая добрая Германия, и вся Европа. Трамп не остановится, пока не зачистит Америку, чтобы демократы и "глубинное государство" больше никогда не смогли поднять голову. Те же планы у него на Европу во главе с Германией, где хитрые глобалисты и атлантисты решили его переждать. Антиамериканская риторика немцев совпадает с интересами Большого Дональда, потому что полностью развязывает ему руки и дает красивый лозунг "Накажем союзника-предателя!". А сделать это будет очень просто: даже по конституции Германия продолжает оставаться под оккупацией США; наличие многотысячного военного контингента и американских военных баз исключает любые попытки дернуться в силовом отношении; чуть ли не половина немецкого госдолга контролируется американскими фондами; введение воспитательных пошлин на один немецкий автопром может, по некоторым оценкам, привести к падению экспорта на 33 миллиарда евро и потере 120 тысяч рабочих мест. Мало того, Трамп может начать открыто поддерживать ту же АдГ, которая на следующих выборах получит все шансы на победу, и для вишенки начать дело о коррупции Шольца и Мерца.Трамп не торопится к обеду: Германия приготовит, нарежет и сервирует себя сама.Остается констатировать, что германские элиты, которые высокомерно проигнорировали в 2007 году призывы Путина о создании новой архитектуры европейской безопасности, которая бы учитывала интересы всех стран, включая Россию, окончательно упустили свой шанс выйти из статуса оккупированной страны, и теперь перед Германией маячит перспектива стать, по сути, производственной колонией Америки со статусом недоштата.Получается, что с учетом полного подчинения Трампу остатков Украины в рамках будущей "ресурсной" сделки с США вполне вероятна ситуация, когда Россия будет граничить с США как на востоке, так и на западе. Да, мы будем иногда вспоминать Украину и Германию, но лучше иметь дело с теми, кто готов договариваться, а не уничтожать свою страну ради слепой ненависти к России.

https://ria.ru/20250222/tramp-2000938175.html

https://ria.ru/20250222/pomosch-2001047716.html

https://ria.ru/20250222/germanija-2000985233.html

https://ria.ru/20250223/saks-2001078601.html

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blackrock, tesla motors, евросоюз, анналена бербок, германия, украина, сша, аналитика