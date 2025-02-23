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Жители ЦАР исполнили песню "Комбат" в День защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
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23:48 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/tsar-2001180574.html
Жители ЦАР исполнили песню "Комбат" в День защитника Отечества
Жители ЦАР исполнили песню "Комбат" в День защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
Жители ЦАР исполнили песню "Комбат" в День защитника Отечества
Жители ЦАР в культурно-просветительском центре "Русский дом" в столице страны Банги исполнили песню "Комбат" группы "Любэ" в День защитника Отечества, сообщило... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T23:48:00+03:00
2025-02-23T23:48:00+03:00
банги
цар
россия
любэ
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Жители ЦАР в культурно-просветительском центре "Русский дом" в столице страны Банги исполнили песню "Комбат" группы "Любэ" в День защитника Отечества, сообщило российское посольство. "В Банги в культурно-просветительском центре "Русский дом" состоялось торжественное празднование Дня защитника Отечества, которое стало настоящим символом дружбы между нашими народами. Ярким моментом стало исполнение центральноафриканцами легендарной песни "Комбат" отечественной группы "Любэ". Зал аплодировал стоя", - говорится в сообщении посольства РФ в Банги в Telegram-канале. В посольстве добавили, что гордятся, что русские традиции и ценности находят искренний отклик в ЦАР.
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банги, цар, россия, любэ
Банги, ЦАР, Россия, Любэ
Жители ЦАР исполнили песню "Комбат" в День защитника Отечества

Жители ЦАР исполнили песню "Комбат" группы "Любэ" в День защитника Отечества

© AP Photo / Jerome DelayЖители ЦАР
Жители ЦАР - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Jerome Delay
Жители ЦАР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Жители ЦАР в культурно-просветительском центре "Русский дом" в столице страны Банги исполнили песню "Комбат" группы "Любэ" в День защитника Отечества, сообщило российское посольство.
«
Банги в культурно-просветительском центре "Русский дом" состоялось торжественное празднование Дня защитника Отечества, которое стало настоящим символом дружбы между нашими народами. Ярким моментом стало исполнение центральноафриканцами легендарной песни "Комбат" отечественной группы "Любэ". Зал аплодировал стоя", - говорится в сообщении посольства РФ в Банги в Telegram-канале.
В посольстве добавили, что гордятся, что русские традиции и ценности находят искренний отклик в ЦАР.
Президент Центральноафриканской Республики посетил Русский дом накануне Рождества - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Президент ЦАР посетил Русский дом в Банги в канун Рождества
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БангиЦАРРоссияЛюбэ
 
 
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