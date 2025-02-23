https://ria.ru/20250223/tsar-2001180574.html

Жители ЦАР исполнили песню "Комбат" в День защитника Отечества

Жители ЦАР исполнили песню "Комбат" в День защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025

Жители ЦАР исполнили песню "Комбат" в День защитника Отечества

Жители ЦАР в культурно-просветительском центре "Русский дом" в столице страны Банги исполнили песню "Комбат" группы "Любэ" в День защитника Отечества, сообщило... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T23:48:00+03:00

2025-02-23T23:48:00+03:00

2025-02-23T23:48:00+03:00

банги

цар

россия

любэ

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Жители ЦАР в культурно-просветительском центре "Русский дом" в столице страны Банги исполнили песню "Комбат" группы "Любэ" в День защитника Отечества, сообщило российское посольство. "В Банги в культурно-просветительском центре "Русский дом" состоялось торжественное празднование Дня защитника Отечества, которое стало настоящим символом дружбы между нашими народами. Ярким моментом стало исполнение центральноафриканцами легендарной песни "Комбат" отечественной группы "Любэ". Зал аплодировал стоя", - говорится в сообщении посольства РФ в Банги в Telegram-канале. В посольстве добавили, что гордятся, что русские традиции и ценности находят искренний отклик в ЦАР.

https://ria.ru/20250107/tsar-1992758520.html

банги

цар

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

банги, цар, россия, любэ