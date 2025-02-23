https://ria.ru/20250223/tramp-2001066652.html
Трамп уверен в сделке по завершению конфликта на Украине уже на этой неделе
Трамп уверен в сделке по завершению конфликта на Украине уже на этой неделе - РИА Новости, 23.02.2025
Трамп уверен в сделке по завершению конфликта на Украине уже на этой неделе
Президент США Дональд Трамп уверен, что договоренности по завершению конфликта на Украине можно достичь уже на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T02:11:00+03:00
2025-02-23T02:11:00+03:00
2025-02-23T08:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что договоренности по завершению конфликта на Украине можно достичь уже на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе", — сказала она.Представительница администрации добавила, что Вашингтон продолжает активные дипломатические усилия, а советник по национальной безопасности Майк Уолтц в эти выходные будет круглосуточно работать для достижения соглашения и положения конца конфликту.По словам Левитт, Трамп стремится к миру и хочет, чтобы убийства прекратились, а невинные люди прекратили умирать."Это его главная цель прямо сейчас", — подчеркнула она.Отвечая на вопрос о возможной встрече президентов России и США, она заявила, что пока не может ничего анонсировать или уточнять, но отметила, что Белый дом продолжает переговоры с обеими сторонами.Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. По их итогам стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000620763.html
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дональд трамп, россия, владимир путин, нато, российский фонд прямых инвестиций, мюнхенская конференция по безопасности, юрий ушаков, сша
В мире, Украина, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, НАТО, Российский фонд прямых инвестиций, Мюнхенская конференция по безопасности, Юрий Ушаков, США, Специальная военная операция на Украине
Трамп уверен в сделке по завершению конфликта на Украине уже на этой неделе
Трамп уверен, что сделка по конфликту на Украине будет достигнута на этой неделе
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что договоренности по завершению конфликта на Украине можно достичь уже на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе", — сказала она.
Представительница администрации добавила, что Вашингтон
продолжает активные дипломатические усилия, а советник по национальной безопасности Майк Уолтц
в эти выходные будет круглосуточно работать для достижения соглашения и положения конца конфликту.
По словам Левитт, Трамп стремится к миру и хочет, чтобы убийства прекратились, а невинные люди прекратили умирать.
«
"Это его главная цель прямо сейчас", — подчеркнула она.
Отвечая на вопрос о возможной встрече президентов России и США, она заявила, что пока не может ничего анонсировать или уточнять, но отметила, что Белый дом продолжает переговоры с обеими сторонами.
Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. По их итогам стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил переговоры, отметив, что результат есть.