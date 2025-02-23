https://ria.ru/20250223/timor-2001091466.html

Жозе Рамуш-Орта: Восточный Тимор хотел бы открыть посольство в Москве

Жозе Рамуш-Орта: Восточный Тимор хотел бы открыть посольство в Москве - РИА Новости, 23.02.2025

Жозе Рамуш-Орта: Восточный Тимор хотел бы открыть посольство в Москве

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Сергей Толченов 19 февраля вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора. Принявший их Жозе... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T09:52:00+03:00

2025-02-23T09:52:00+03:00

2025-02-23T09:52:00+03:00

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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Сергей Толченов 19 февраля вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора. Принявший их Жозе Рамуш-Орта – второй с момента провозглашения независимости страны президент, лауреат Нобелевской премии мира. По случаю вручения российским послом верительных грамот Рамуш-Орта дал первое в истории интервью лидера Восточного Тимора российскому СМИ. В интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной президент призвал РФ открыть посольство в стране, а также выразил желание разместить свою дипмиссию в Москве. Помимо этого Рамуш-Орта заявил о величайшем уважении к президенту РФ Владимиру Путину и отметил, что никто из тех, кто когда-либо вторгался в Россию, не выжил.– Если вы не возражаете, я начну с вопросов, которые касаются России и сегодняшней церемонии, а затем перейду к более широкому контексту. Итак, мы собрались здесь сегодня по случаю приезда в том числе и российского посла, который вручает вам свои верительные грамоты. Несомненно, это очень важное событие. Что, на ваш взгляд, оно означает для наших стран?– У нас были дипломатические отношения с Россией с первого дня обретения нами независимости в 2002 году. У нас нет активных двусторонних отношений. Например, ни президент Восточного Тимора, ни премьер-министр, ни даже министр иностранных дел никогда не посещали Москву и наоборот. У России нет посольства в Восточном Тиморе, а у нас есть нет посольства в Москве. Торговых отношений не существует. Таковы факты.Но тем не менее, Россия – крупная мировая держава, страна – постоянный член Совета Безопасности ООН, всегда присоединялась к другим членам Совета Безопасности Совета в поддержку миссий в Восточном Тиморе на протяжении последних двух десятилетий.Я лично впервые встретился с министром иностранных дел Лавровым, когда сам был министром иностранных дел в 2005 году. Это произошло во Вьентьяне, в Лаосской Народно-Демократической Республике, когда Восточный Тимор впервые участвовал в региональном форуме АСЕАН. Это был форум АСЕАН по безопасности, я тогда сидел рядом с Лавровым, и мы почти все время болтали, может быть, два часа.Потом мы снова с ним встретились, но я уже был на другой должности. Я ездил в Москву в апреле 2014 года, когда был председателем Независимой группы высокого уровня по миротворческим операциям ООН. Генеральный секретарь и Совет Безопасности ООН поручили мне провести обзор всех миротворческих миссий ООН в мире, рассмотреть их с точки зрения доктрины, стратегии, политики, того, что и как делать для улучшения реагирования ООН на проблемы и вызовы безопасности.И мы посетили все столицы стран P5 (постоянные члены Совета Безопасности ООН — США, Китай, Франция, Россия и Великобритания). Мы также посетили более 20 или 30 стран Азии, Африки, Латинской Америки, провели форум для обсуждения. И вот я поехал в Москву, встретился с Лавровым. Я поехал не один, у меня была команда из 16 очень высокопоставленных сотрудников ООН. Все на уровне помощника Генерального Секретаря или директора департамента, и все приехали, чтобы послушать Лаврова, но также и многих других представителей российской власти, ученых и так далее. И я большой поклонник Лаврова. Я думаю, что большинство дипломатов в мире всегда с удовольствием слушают его.Когда я был в Москве, даже несмотря на то, что я находился там в качестве официального представителя ООН, у меня брали интервью на частном радио, оно длилось долго, может быть, час.И, конечно, меня спросили, что я думаю о России. И когда я подробно рассказал о своих мыслях о России, потом один из моих коллег по группе, русский – он работал в ООН на руководящей должности - сказал, что мои слова сильно на него повлияли. Он был очень тронут моим пониманием России, моим уважением и защитой России.Очевидно, что в то время уже существовала напряженность с НАТО, с США. И это враждебное отношение к России началось не с Байдена. Оно восходит к Бараку Обаме.А в 2015 году я выступил с длинной речью в Вене перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, где присутствовало около 60 стран. Заместитель министра иностранных дел России тоже был там. И я говорил о России. Я сказал, что Россия — древняя, в большинстве своем христианская страна. Россия не враг Западу. И я объяснил это а подробностях. А потом я пошел в уборную. Заместитель министра иностранных дел России последовал за мной и в уборной сказал: "нам понравилась ваша речь". Другой даме она не понравилось. Я не помню ее имени, это была одна немка, высокопоставленная военная, она была моим гидом или сопровождающей. Очень обаятельная, милая дама. Но она сказала мне: "Я была так шокирована, когда вы сказали, что Россия нам не враг!" Так или иначе, совсем недавно, я участвовал по зуму (видеоконференцсвязи – ред.) в форуме с участием крупного аналитического центра из Португалии. Я был единственным в группе, кто выступал с речью о конфликте на Украине. И я сказал, что, по сути, рано или поздно будут переговоры и уступки. Никто не победит в этой войне вчистую. И я продолжал и продолжал развивать эту тему – не ищите врагов там, где их нет. После этого в социальных сетях меня так много критиковали, называли продажным. И вот по иронии судьбы спустя несколько лет сам президент США Трамп говорит то же самое, что я говорил два-три года назад.В любом случае, я испытываю величайшее уважение к президенту Путину. Посмотрите, что представляла собой постсоветская Россия при Ельцине в частности. Запад, вместо того, чтобы проявить сочувствие, казалось, наслаждался проблемами России. Но потом появился молодой человек, дипломат, разведчик, ультрапатриот, который посмотрел на все это и стал президентом России. И что он сделал? Модернизировал и восстановил Россию. Это Путин.– Вы упомянули, что на данный момент ни один президент, премьер-министр или министр иностранных дел не встречался со своими коллегами в России в официальном качестве.– Я понимаю, как это выглядит с точки зрения России: мир состоит почти из 200 стран. Если министр иностранных дел России поедет в каждую, то он почти не будет бывать в Москве. Я всегда держу это в голове. Министр иностранных дел Китая был здесь не раз за эти годы. Приезжала госсекретарь Хиллари Клинтон. Она мой друг. Я был и остаюсь хорошим другом с Биллом Клинтоном. Билл Клинтон приезжал, когда мы получили независимость в 2002 году. Здесь были многие другие мировые лидеры – Австралия, Индонезия, султан Брунея, президент Индии, президент Португалии и так далее.Я бы с удовольствием посетил Москву. Я уже сказал нашему министерству иностранных дел, нашему послу в Джакарте, чтобы они обратились в российское посольство, чтобы они выбрали подходящий и удобный момент.– Мы приглашаем многих мировых лидеров посетить Москву на Парад Победы 9 мая этого года.– Я посмотрю это в своем расписании, что у меня запланировано на 9 мая. Знаете, у меня есть в этот период - с 9 до 12 мая - план поехать в Индию, может быть, также в Дели, но в первую очередь в небольшой штат под названием Манипур. Я хотел бы присутствовать на открытии там Центра Мира, названного в мою честь. Но если парад 9 мая, то я сделаю все возможное, чтобы быть там, если получу приглашение.– Мы в этом году отмечаем 80-летие победы в Великой Отечественной войне против фашизма. Так что это будет большой праздник.– Знаете, я даже не могу подобрать слова. Господи, русские сражались храбрее всех во время Второй мировой войны. Какой необыкновенный народ! И никто из тех, кто вторгался в Россию, не выжил. Россия — это цивилизация невероятных писателей, актеров, ученых. Вот почему я все время говорю людям - знаете, это целый континент, это целая цивилизация. Не относитесь к России так, как вы относитесь к одной из своих бывших колоний, с неуважением. Ни к кому нельзя относиться неуважительно. Да, и они это знают, но они это делают, и они думают, что могут относиться так ко всем. И я был шокирован, когда Обама стал тогда первым, кто неправильно распорядился отношениями с Россией. Затем пришел Байден, назвавший Путина диктатором и назвавший Си Цзиньпина диктатором.– И Зеленского – Путиным.– Это часто с ним было. В любом случае, отношения наших стран не слишком богатые. У нас даже нет русских, живущих здесь, в Восточном Тиморе.– Если бы вы действительно посетили Москву и встретились с президентом Путиным, что бы вы с ним обсудили?– Ну, я не думаю, что у президента Путина было бы достаточно много свободного времени, чтобы я мог с ним что-то обсудить. Он занятой человек. Он может не помнить, и я почти уверен, что он не помнит, но я встречался с ним в Пекине во время Олимпиады. Я очень непринужденно общался с президентом Джорджем Бушем-младшим в VIP-зале, ожидая открытия игр. И тогда Путин зашел в комнату. Они поприветствовали друг друга, и именно Джордж Буш-младший представил меня Путину, он сказал: познакомьтесь с президентом Рамушем-Ортой, он хороший человек.Мы немного постояли втроем, но почти сразу же они начали говорить о Грузии. Поэтому я оставил их одних.Что касается наших двусторонних отношений, я бы попросил его открыть посольство в Восточном Тиморе, а мы бы открыли посольство в Москве. Хотя мы, конечно, небогатая страна, и понимаем, что посольство в Москве, должно быть,очень дорого открыть.В Европе у нас есть посольства только в Ватикане, Риме, в Брюсселе для Европейского Союза, Лиссабоне, в Лондоне – много тысяч тиморцев живут в Великобритании, включая Северную Ирландию. Еще мы могли бы открыть посольство в Париже, если французы откроют посольство здесь.Во-вторых, я не стал бы просить (у Путина - ред.) денег. У меня прекрасные отношения с арабами, Кувейтом, ОАЭ, Катаром, Саудовской Аравией, и я никогда ничего у них не прошу. Дружба, отношения между народами, людьми, отдельными личностями, между странами не должны быть связаны с тем, сколько денег вы получаете в качестве помощи или чего-то еще. Но если есть какая-то область, где мы можем сотрудничать в сфере здравоохранения или в торговле, пусть даже в небольших объемах, мы были бы рады покупать у России.– Что бы вы купили в России? Что было бы полезно для вас?– Что ж, существует множество продуктов, особенно фармацевтических, медицинского оборудования. Во время эпидемии COVID мы с трудом добывали вакцины. Я тогда не был президентом. Я был частным лицом, но у меня была своя международная сеть связей. И пока правительство было очень неопытным и столкнулось с политическими проблемами в стране, я связался с друзьями в Германии и получил гарантии на российскую вакцину "Спутник". Но тогда ВОЗ отговорила от этого, потому что она не была сертифицирована ВОЗ как эффективная вакцина. Я не думаю, что они также сертифицировали китайскую вакцину. Но мне удалось получить 5 миллионов доз Pfizer, "Спутник", а затем Zeneca. В конце концов, мы не купили ее, потому что получили вакцины бесплатно через COVAX, инициативу ООН.Но я знаю о российских медицинских технологиях. Российская медицина на высоком уровне, не уступает лучшим больницам и врачам где угодно в США, в Европе.– Большое вам спасибо, господин президент. И возвращаясь на мировую арену, буквально недавно то, что вы предсказывали действительно произошло, Россия и США провели обстоятельную беседу, которая длились более пяти часов и имела положительный результат, стороны договорились изучить сотрудничество в возможных областях, а также продвигать скорейшее прекращение конфликта на Украине. Каково ваше мнение о том, что произошло на этих переговорах?– Мы не должны быть чрезмерно оптимистичны. Но президент Трамп проявил лидерство и мужество, решительно продвигаясь вперед. И я придерживаюсь этих взглядов уже три года в своих выступлениях везде, поэтому я не могу не радоваться, что существует некий здравый смысл.Знаете, когда начался конфликт на Украине, я сразу же обратился к президенту Бразилии Луле, моему хорошему другу, и сказал ему: "Вы, вместе с Моди из Индии, Эрдоганом из Турции, президентом Индонезии Видодо, а также, возможно, Южной Африкой и Китаем, могли бы стать альтернативными посредниками между Россией и Украиной для урегулирования этого конфликта".Потому что в то время Европа и США стали участниками войны. Китай — единственный постоянный член Совета Безопасности ООН, который не участвует в конфликте ни прямо, ни косвенно. Теперь у США новый президент, очень прямолинейный в своем подходе, очень практичный, прагматичный, предлагающий достойное и честное решение.Уступки могут быть болезненными, могут не полностью удовлетворять все стороны. Ни одна из сторон не будет довольна на все 100%. Но достойное урегулирование, справедливое урегулирование лучше, чем продолжение войны – это плохо для русских, плохо для украинцев. Но важно понять причины произошедшего.Вы знаете, Россия и Путин не пришли к этому в одночасье – он не проснулся в одно утро и решил вторгнуться в Крым, а затем и в Украину. Давайте вернемся к концу холодной войны. Переговоры и соглашения о роспуске Варшавского договора, уход России из Восточной Германии и Восточной Европы. И что они сделали дальше? Не посягайте на сферу безопасности России! Не двигайте (границы – ред.) НАТО! Но НАТО продолжало расширяться, все больше и больше. Было вмешательство в дела Украины – так называемая бархатная революция. И потом, притеснение граждан России, русского языка, они запрещали русский язык на Украине. И это похоже на неспособность на Балканах проявить чуткость и уважение к сербскому меньшинству, как в Косово.У нас в Восточном Тиморе живут тысячи индонезийцев, абсолютно мирно. В Индонезии живут тысячи тиморцев, 40% тиморцев по-прежнему говорят на индонезийском языке. Многие тысячи тиморцев учатся в Индонезии. Нас всего 1,4 миллиона и мы занимаем шестое место по количеству людей, посещающих Индонезию каждый месяц. Индонезийцы просто ходят в Тимор через границу. Вот так и должно быть.А Украина, как я много раз говорил, должна быть нейтральной страной, как Швейцария. Только представьте себе Украину, нейтральную страну, которая получает выгоду от всеобщих инвестиций, банковского дела. Боже, несколько лет назад я говорил, зачем же им вступать в НАТО? Просто взгляните на Афганистан. После 20 лет они собрали вещи и уехали. А это Афганистан. И вы думаете, что сможете справиться с Россией?Так или иначе, я хотел бы увидеть, как Россия и Европа сближаются.Мадам, вы знаете, что я сказал президенту Жозе Дурану Баррозу – это бывший председатель Европейской комиссии, мой хороший друг – я сказал ему, старайтесь, чтобы Европа была как можно более нейтральной в отношении трений между США и Россией, между США и Китаем. Вы не военный блок. Вы ни для кого не представляете военной угрозы – я имею в виду Европейский союз. Вы должны стать мостом между США и Россией, США и Китаем.Но вместо этого Европейский союз стал милитаризованным благодаря НАТО. Как распутать все это? Что ж, есть только два человека, которые могут это сделать - Дональд Трамп и Путин.Я хочу обратиться к европейцам и россиянам: протяните друг другу руки. Россия – это христианская цивилизация. Европа в большинстве своем является христианской цивилизацией. Люди тянутся друг к другу, перестройте и ваши отношения тоже.–Вы упомянули НАТО и его влияние о динамике власти в мире. Такое случается не только в Европе, есть примеры и поближе к Азиатско-Тихоокеанскому региону. НАТО также укрепляет свое присутствие в Азиатском регионе с помощью военных блоков, например, AUKUS и QUAD. Что вы думаете по этому поводу?–Меня это очень беспокоит. Любая попытка милитаризации Южно-Китайского моря противоречит позиции АСЕАН. Я надеюсь, что АСЕАН останется единой, останется мостом для всех крупных держав, мостом между США, Австралией, Соединенными Штатами, Европой, Россией и Китаем. И что АСЕАН не расколется, хотя иногда возникают такие искушения. Но я надеюсь, что под руководством моего друга Анвара Ибрагима, вместе с другими странами АСЕАН, в частности Индонезией, они консолидируют АСЕАН как нейтральный блок, который работает вместе со всеми, но избегает любой ценой милитаризации, привнесения доктрин НАТО и мандата НАТО в этот регион. Это было бы совершенно неприемлемо. Это было бы катастрофой.– Господин президент, под председательством Анвара Ибрагима и Малайзии в АСЕАН думаете ли вы, что в этом году Восточный Тимор приближается к вступлению в АСЕАН в качестве полноправного члена?– Да. Либо мы присоединимся сейчас, в мае этого года, либо, если ближе к концу года, например, в октябре-ноябре. Уже есть единогласное мнение, что Восточный Тимор должен присоединиться. Лидеры АСЕАН на своей встрече в Пномпене утвердили дорожную карту. Сначала они одобрили вступление Восточного Тимора в АСЕАН в принципе, а затем на своем саммите в Лабуан-Баджо в мае 2023 года они одобрили дорожную карту для ускоренной пошаговой подготовки Тимора к присоединению. Мы выполнили все этапы, указанные в дорожной карте. Так что это всего лишь вопрос формального решения, чтобы Тимор присоединился официально. И это должно произойти в этом году.– Будем надеяться, что в мае или позже в этом году мы услышим хорошие новости. Итак, как вы знаете, ранее в этом году Индонезия присоединилась к БРИКС как первая страна Юго-Восточной Азии, ставшая полноправным официальным членом альянса. И, как вы упомянули, у вас действительно близкие отношения с господином Лулой и другими лидерами альянса БРИКС. Видите ли вы какую-либо возможность для диалога между Восточным Тимором и БРИКС?– БРИКС очень важен. Я надеюсь, что БРИКС останется стабильным, сплоченным сообществом, у которого есть последовательная стратегия. Прежде всего, на благо членов БРИКС, на благо более справедливого международного порядка, не для того, чтобы быть соперником G7 или G8. Может быть, теперь, при Дональде Трампе, Россия будет приглашена обратно в G7, и она превратится G8. И если это так, то Россия могла бы продолжить работать и в БРИКС, и это не будет рассматриваться как соперничество.Но это всего лишь отражение нынешнего мира, 21-го века. БРИКС как такового не существовало 30-40 лет назад. Это было немыслимо. Очевидно, что в мире происходят экономические изменения, демографические изменения. И самое важное, что БРИКС не становится дополнением к соперничеству, к трениям. Что каким-то образом этим странам удается сохранять баланс, положительный баланс.У нас нет таких намерений, и мы даже не говорим о вступлении в БРИКС. Мы слишком малы. Мы собираемся сосредоточиться на нашем участии в АСЕАН, членстве в АСЕАН. У нас недостаточно человеческих и финансовых ресурсов, чтобы участвовать в таком количестве организаций по всему миру. У нас прочные отношения с Бангладеш, Индией, Южной Кореей, Японией и Китаем. Это страны нашего региона. И я надеюсь, что мы сделаем следующий шаг и к повышению уровня отношений с Россией.– Я хотела спросить вас о борьбе вашей страны за независимость и как ей удалось преодолеть последствия этой борьбы. Восточный Тимор – одна из, если не самая молодая официально признанная страна в мире. Теперь, после того, как вы более 20 лет строили общество, как, по-вашему, удалось этого добиться? Как вы построили свою страну с нуля?– Если посмотреть на некоторые данные, то у нас все очень хорошо. Восточный Тимор — оазис мира и спокойствия. У нас нет никаких серьезных проблем. У нас ноль насилия на политической почве. У нас нет этнической или религиозной напряженности. Мы на 99,6% католики. Но мы испытываем большое уважение и привязанность к мусульманскому меньшинству и протестантскому меньшинству.У нас нет организованной преступности вообще. Я всегда шучу об этом - может быть, у нас нет организованной преступности, потому что в целом мы довольно неорганизованны. Даже наши преступники очень неорганизованны. Их так легко ловит полиция!– По крайней мере, полиция организована.– Да, именно так. Таким образом, у нас нет организованной преступности, нет наркомании, и все многочисленные этнические группы, иностранцы, живущие здесь, очень счастливы и находятся в полной безопасности. И мы добились прогресса за последние 22 или 23 года.Ожидаемая продолжительность жизни в настоящее время увеличилась с менее чем 60 до 70 лет. У нас очень небольшой внешний долг. Он составляет всего 16% от нашего ВВП. У нас солидный суверенный фонд. Мы инвестировали миллиарды в международный финансовый рынок через наш суверенный фонд благосостояния, который управляется нашим центральным банком совместно с международным консорциумом управляющих. Таким образом, у нас более 1000 международных портфелей - на финансовых рынках, в акциях, на фондовом рынке.На момент обретения независимости у нас было всего 19 врачей. Сегодня их у нас 1300. На момент обретения независимости у нас был один университет, 10 000 студентов. Сегодня у нас 17 или 18 университетов. Всего в университетах обучаются 60 000 студентов.Почти 30 с лишним процентов членов парламента – женщины. В моем кабинете, помимо меня, мужчины, три высшие должности занимают женщины. Этого все еще недостаточно, женщины по-прежнему недопредставлены в политике и власти Восточного Тимора.И у нас нет врагов, у нас есть только друзья, "пока не друзья" и будущие друзья.У нас все хорошо с экономической точки зрения. Нам нужно больше инвестировать в общественную инфраструктуру, национальные дороги, сельские дороги, ирригационные системы для сельского хозяйства, чтобы повысить производительность нашего продовольствия. Мы больше инвестируем в сектор здравоохранения, сейчас инвестируем в расширение нашего аэропорта, чтобы он стал современным международным аэропортом.Три года назад мы открыли современный порт, один из самых современных во всей Юго-Восточной Азии, относительно небольшой, но полностью автоматизированный.В 2002 году электричество было только в некоторых районах столицы. Сейчас оно охватывает около 99% территории. Мы используем дизельное топливо, это дорого, но мы переходим к возобновляемым источникам энергии, таким, как солнечная энергия.Вот какова ситуация. Мы могли бы добиться большего успеха. У нас по-прежнему слишком высокий уровень недоедания среди детей и детской бедности. Это наша недоработка. По любым подсчетам, после 23 лет, с имеющимися у нас ресурсами, у нас так много детского недоедания, что это неприемлемо. Что-то не так с нашей политикой и ее исполнением. Может быть политика правильна, но с ее исполнением возникают проблемы. Но сейчас мы, премьер-министр и правительство обязалось в ближайшие пять лет значительно сократить задержку роста и недоедание среди детей.– И последнее, но не менее важное, потому что уже скоро состоится церемония вручения верительных грамот. Я хотела спросить вам о перспективах сотрудничества с Россией в области культуры и образования. Вы упомянули, что сейчас у вас около 60 000 студентов в 18 университетах. Как вы думаете, хотели бы они получить образование в России тоже? Или, может быть, есть какие-то другие способы, которыми мы могли бы сотрудничать в культуре и образовании?– Я думаю, будет хорошо, если мы сможем договориться об отправке врачей Восточного Тимора в Россию, лучше всего в Москву, в лучшие больницы, чтобы они поработали там один месяц, три месяца, шесть месяцев, чтобы поучились и понаблюдали. Вот это я бы поддержал, потому что у нас сейчас много врачей, но очень мало специалистов. На всю страну у нас, вероятно, не больше 10 стоматологов, 15 офтальмологов. У нас теперь есть несколько больше кардиологов, но мы не можем здесь делать сложные операции. Нам приходится отправлять пациентов в Сингапур, Малайзию и так далее.Вот почему я говорю, что у нас может быть программа, которая может быть профинансирована нами, чтобы отправить наших врачей провести несколько месяцев в Москве, чтобы мы могли начать с малого, но это было бы эффективно. Наши врачи будут так счастливы, потому что любой настоящий врач знает о российской медицине.– Большое вам спасибо!

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