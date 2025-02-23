https://ria.ru/20250223/ssha-2001125898.html

Пушков заявил, что Макрон и Стармер хотят втянуть США в операцию на Украине

Пушков заявил, что Макрон и Стармер хотят втянуть США в операцию на Украине - РИА Новости, 23.02.2025

Пушков заявил, что Макрон и Стармер хотят втянуть США в операцию на Украине

Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона хочет втянуть США в операцию РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:31:00+03:00

2025-02-23T14:31:00+03:00

2025-02-23T14:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона хочет втянуть США в операцию по введению военных в Украину. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщала, что британский премьер Кир Стармер может представить президенту США Дональду Трампу в четверг совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения. Издание отмечало, что план Европы предусматривает роль Штатов как "опоры", при этом их войска не будут размещены на Украине. "Если судить по публикации в Wall Street Journal, то, по замыслу Стармера, США должны будут поддерживать не Украину, а британские и французские войска на Украине через военно-техническое и логистическое обеспечение их деятельности. В этом суть: непрямое участие США в операции по отправке 30 тысяч военных из Европы в важнейшие города и на главные инфраструктурные объекты Украины. Без участия США, признал Стармер, эта операция невозможна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сенатора. По словам Пушкова, Стармер при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона разработал план по втягиванию США в то, чего до сих пор хотел избежать президент США Дональд Трамп - прямой ответственности за Украину. Кроме того, по мнению сенатора, план учитывает нежелание Трампа втягиваться в военное противостояние с Россией, к которому мог бы привести ввод западных войск в зону конфликта под видом миротворческой операции. "Ядовитое жало" у этого плана двойное. Одна его часть состоит в том, чтобы под предлогом необходимости гарантировать будущее соглашение о мире, втянуть американцев в операцию по введению на Украину воинского контингента из Британии и Франции. Это главное. Показательно чисто британское по своему коварству оформление, которое должно привлечь если сначала и не самого Трампа, то, возможно, часть его команды и влиятельные фигуры в конгрессе", - дополняет Пушков. Также он перечисляет составные части плана, в числе которых европейские военные не будут размещены на линии разделения, что должно снизить риск ударов по ним, территориальный вопрос, насколько можно судить, не затрагивается, а в случае принятия плана между США и Европой снимается напряжение - "они вновь оказываются в одной лодке". "Второе "ядовитое жало" этого плана состоит в том, чтобы все же протащить замысел ввода на Украину воинского контингента стран НАТО. Где бы ни разместили эти 30 тысяч военных, и сколько бы ни подчеркивали, что в их отношении не будет действовать 5-ая статья договора о НАТО, все это не отменяет того факта, что на Украину вводится, по замыслу Стармера и Макрона, именно натовский воинский контингент. Круг замыкается. В случае принятия плана европейцы вновь оказываются в центре событий, приобретают важнейший рычаг влияния на украинский кризис, а Трамп вовлекается в чужую игру", - подчеркнул сенатор. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250222/parizh-2001020601.html

https://ria.ru/20250223/starmer-2001094084.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000450343.html

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