Пушков заявил, что Макрон и Стармер хотят втянуть США в операцию на Украине
Пушков: Макрон и Стармер хотят втянуть США в введение военных на Украину
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона хочет втянуть США в операцию по введению военных в Украину.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщала, что британский премьер Кир Стармер может представить президенту США Дональду Трампу в четверг совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения. Издание отмечало, что план Европы предусматривает роль Штатов как "опоры", при этом их войска не будут размещены на Украине.
"Если судить по публикации в Wall Street Journal, то, по замыслу Стармера, США должны будут поддерживать не Украину, а британские и французские войска на Украине через военно-техническое и логистическое обеспечение их деятельности. В этом суть: непрямое участие США в операции по отправке 30 тысяч военных из Европы в важнейшие города и на главные инфраструктурные объекты Украины. Без участия США, признал Стармер, эта операция невозможна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сенатора.
По словам Пушкова, Стармер при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона разработал план по втягиванию США в то, чего до сих пор хотел избежать президент США Дональд Трамп - прямой ответственности за Украину. Кроме того, по мнению сенатора, план учитывает нежелание Трампа втягиваться в военное противостояние с Россией, к которому мог бы привести ввод западных войск в зону конфликта под видом миротворческой операции.
"Ядовитое жало" у этого плана двойное. Одна его часть состоит в том, чтобы под предлогом необходимости гарантировать будущее соглашение о мире, втянуть американцев в операцию по введению на Украину воинского контингента из Британии и Франции. Это главное. Показательно чисто британское по своему коварству оформление, которое должно привлечь если сначала и не самого Трампа, то, возможно, часть его команды и влиятельные фигуры в конгрессе", - дополняет Пушков.
Также он перечисляет составные части плана, в числе которых европейские военные не будут размещены на линии разделения, что должно снизить риск ударов по ним, территориальный вопрос, насколько можно судить, не затрагивается, а в случае принятия плана между США и Европой снимается напряжение - "они вновь оказываются в одной лодке".
"Второе "ядовитое жало" этого плана состоит в том, чтобы все же протащить замысел ввода на Украину воинского контингента стран НАТО. Где бы ни разместили эти 30 тысяч военных, и сколько бы ни подчеркивали, что в их отношении не будет действовать 5-ая статья договора о НАТО, все это не отменяет того факта, что на Украину вводится, по замыслу Стармера и Макрона, именно натовский воинский контингент. Круг замыкается. В случае принятия плана европейцы вновь оказываются в центре событий, приобретают важнейший рычаг влияния на украинский кризис, а Трамп вовлекается в чужую игру", - подчеркнул сенатор.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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