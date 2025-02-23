https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001078769.html

Священник рассказал, как вернуться с войны живым

Священник рассказал, как вернуться с войны живым - РИА Новости, 23.02.2025

Священник рассказал, как вернуться с войны живым

Чтобы вернуться с войны живым, нужно быть сильным, а для этого - молиться Богу и не ругаться матом, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T07:05:00+03:00

2025-02-23T07:05:00+03:00

2025-02-23T10:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

религия

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Чтобы вернуться с войны живым, нужно быть сильным, а для этого - молиться Богу и не ругаться матом, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков.Отец Дмитрий пожелал воинам на 23 февраля "быть сильными"."А сильными мы можем быть только с Богом. А для этого первое правило духовной безопасности: матом не ругайтесь, Богу молитесь и живыми будете возвращаться из любых ситуаций", - сказал отец Дмитрий.Он рассказал, что у бойцов, которым завтра идти в бой, зачастую "в голове одна мысль крутится: как выжить"."Вот мы и рассказываем, как. Они, сталкиваясь со смертью на войне, реально видят, что Бог помогает выжить, что все это работает. Священники очень востребованы в армии именно потому, что это работает. И еще вера раскрывает смыслы для человека: ради чего он воюет. Ведь даже просто выживать в этих условиях – уже испытание: в грязи, постоянный недосып, дискомфорт, стресс - ради чего? Просто ради денег? Ради денег можно, конечно, служить, можно убивать, но умирать - нельзя", - уверен священник.Он рассказал, что издал книгу "На войне. Пароль Донбасс", где "изложены духовные принципы выживания человека в любой экстремальной ситуации" - это уже "практически программа воспитания воина: как стать сильным, как выживать в нечеловеческих условиях и побеждать". Еще отец Дмитрий посоветовал свой обучающий Telegram-канал "На войне".Все эти материалы, подчеркнул он, не авторская методика, а "древняя традиция православных воинов", об истории которой он также написал книгу - "Путь Архистратига"."С духовной точки зрения зло изгоняется добром. Наш путь - воинов Христовых, он нам уже показан исторически. Александр Васильевич Суворов говорил: "Бог разбойникам не помощник, а русский солдат не разбойник". Да, если противник воюет, нужно его уничтожать, но сдался он - прояви человеколюбие. Само собой, человеколюбие нужно всегда проявлять и к гражданским", - заключил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20250223/rossija-2001076647.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001073517.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, религия