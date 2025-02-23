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Священник рассказал, как вернуться с войны живым - РИА Новости, 23.02.2025
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07:05 23.02.2025 (обновлено: 10:59 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001078769.html
Священник рассказал, как вернуться с войны живым
Священник рассказал, как вернуться с войны живым - РИА Новости, 23.02.2025
Священник рассказал, как вернуться с войны живым
Чтобы вернуться с войны живым, нужно быть сильным, а для этого - молиться Богу и не ругаться матом, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T07:05:00+03:00
2025-02-23T10:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
религия
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Чтобы вернуться с войны живым, нужно быть сильным, а для этого - молиться Богу и не ругаться матом, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков.Отец Дмитрий пожелал воинам на 23 февраля "быть сильными"."А сильными мы можем быть только с Богом. А для этого первое правило духовной безопасности: матом не ругайтесь, Богу молитесь и живыми будете возвращаться из любых ситуаций", - сказал отец Дмитрий.Он рассказал, что у бойцов, которым завтра идти в бой, зачастую "в голове одна мысль крутится: как выжить"."Вот мы и рассказываем, как. Они, сталкиваясь со смертью на войне, реально видят, что Бог помогает выжить, что все это работает. Священники очень востребованы в армии именно потому, что это работает. И еще вера раскрывает смыслы для человека: ради чего он воюет. Ведь даже просто выживать в этих условиях – уже испытание: в грязи, постоянный недосып, дискомфорт, стресс - ради чего? Просто ради денег? Ради денег можно, конечно, служить, можно убивать, но умирать - нельзя", - уверен священник.Он рассказал, что издал книгу "На войне. Пароль Донбасс", где "изложены духовные принципы выживания человека в любой экстремальной ситуации" - это уже "практически программа воспитания воина: как стать сильным, как выживать в нечеловеческих условиях и побеждать". Еще отец Дмитрий посоветовал свой обучающий Telegram-канал "На войне".Все эти материалы, подчеркнул он, не авторская методика, а "древняя традиция православных воинов", об истории которой он также написал книгу - "Путь Архистратига"."С духовной точки зрения зло изгоняется добром. Наш путь - воинов Христовых, он нам уже показан исторически. Александр Васильевич Суворов говорил: "Бог разбойникам не помощник, а русский солдат не разбойник". Да, если противник воюет, нужно его уничтожать, но сдался он - прояви человеколюбие. Само собой, человеколюбие нужно всегда проявлять и к гражданским", - заключил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20250223/rossija-2001076647.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001073517.html
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общество, религия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Религия
Священник рассказал, как вернуться с войны живым

Военный священник Василенков: чтобы вернуться с войны живым, нужно молиться Богу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Чтобы вернуться с войны живым, нужно быть сильным, а для этого - молиться Богу и не ругаться матом, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков.
Отец Дмитрий пожелал воинам на 23 февраля "быть сильными".
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"А сильными мы можем быть только с Богом. А для этого первое правило духовной безопасности: матом не ругайтесь, Богу молитесь и живыми будете возвращаться из любых ситуаций", - сказал отец Дмитрий.
Он рассказал, что у бойцов, которым завтра идти в бой, зачастую "в голове одна мысль крутится: как выжить".
"Вот мы и рассказываем, как. Они, сталкиваясь со смертью на войне, реально видят, что Бог помогает выжить, что все это работает. Священники очень востребованы в армии именно потому, что это работает. И еще вера раскрывает смыслы для человека: ради чего он воюет. Ведь даже просто выживать в этих условиях – уже испытание: в грязи, постоянный недосып, дискомфорт, стресс - ради чего? Просто ради денег? Ради денег можно, конечно, служить, можно убивать, но умирать - нельзя", - уверен священник.
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Он рассказал, что издал книгу "На войне. Пароль Донбасс", где "изложены духовные принципы выживания человека в любой экстремальной ситуации" - это уже "практически программа воспитания воина: как стать сильным, как выживать в нечеловеческих условиях и побеждать". Еще отец Дмитрий посоветовал свой обучающий Telegram-канал "На войне".
Все эти материалы, подчеркнул он, не авторская методика, а "древняя традиция православных воинов", об истории которой он также написал книгу - "Путь Архистратига".
"С духовной точки зрения зло изгоняется добром. Наш путь - воинов Христовых, он нам уже показан исторически. Александр Васильевич Суворов говорил: "Бог разбойникам не помощник, а русский солдат не разбойник". Да, если противник воюет, нужно его уничтожать, но сдался он - прояви человеколюбие. Само собой, человеколюбие нужно всегда проявлять и к гражданским", - заключил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью >>
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРелигия
 
 
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