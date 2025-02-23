https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001078289.html

Священник назвал преступления ВСУ в Курской области духовной провокацией

Священник назвал преступления ВСУ в Курской области духовной провокацией - РИА Новости, 23.02.2025

Священник назвал преступления ВСУ в Курской области духовной провокацией

Массовые убийства ВСУ в Курской области – это духовная провокация, враг пытается заставить нас делать так же, вызвать "звериный эффект" в нашей армии – и так... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T06:41:00+03:00

2025-02-23T06:41:00+03:00

2025-02-23T08:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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сша

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вооруженные силы украины

религия

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Массовые убийства ВСУ в Курской области – это духовная провокация, враг пытается заставить нас делать так же, вызвать "звериный эффект" в нашей армии – и так получить контроль над ситуацией и нами, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков. "Почему противник творит эти преступления, беззакония в той же Курской области (в Николаево-Дарьино - ред.) - и смакует это? Враг пытается нас спровоцировать делать так же, вызвать этот звериный эффект в нашей армии - тогда они получат власть над ситуацией, над нами, будут вредить нашим воинам через то, что мы перешли черту человечности, и мы окажемся духовно слабы перед ними. Ну, и конечно, для их пропаганды будет, что показать на камеру. Так что против нас - умнейшие из злейших", - сказал отец Дмитрий Василенков. Он напомнил, что в Библии, книге Иудифь, есть фраза: "род наш не наказывается, меч не имеет силы над нами, если не грешат пред Богом своим". "То есть народ можно завоевать, только если ввести его во грех, когда Господь от него отходит, а точнее он от Господа. И можно делать с таким народом, что хочешь", - пояснил священник. Он рассказал, что в США другой подход, и, сославшись на военного психолога Дэйва Гроссмана, заявил, что американцы воспитывают воинов – "зверей", которые могут убивать на уровне рефлекса и получать от этого удовольствие, а также предположил, что так американцы тренируют и ВСУ. "Ошибкой было бы подумать, что чтобы их победить, нужно стать такими же зверьми, как они, или "позверинее". С духовной точки зрения – это закон – бес бесом не изгоняется, зло изгоняется добром. А наш путь - воинов христовых, он нам уже показан исторически. Александр Васильевич Суворов говорил: "Бог разбойникам не помощник, а русский солдат не разбойник". Да, если противник воюет, нужно его уничтожать, но сдался он - прояви человеколюбие. Само собой, человеколюбие нужно всегда проявлять и к гражданским", - заключил собеседник агентства. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20241009/kursk-1977135931.html

https://ria.ru/20240808/vsu-1965073395.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, религия