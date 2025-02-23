https://ria.ru/20250223/solntse-2001178849.html

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 23.02.2025

На Солнце произошла мощная вспышка

Вспышка высшего балла произошла на Солнце впервые за почти 2,5 месяца, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. РИА Новости, 23.02.2025

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наука

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вспышки на солнце

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космос - риа наука

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Вспышка высшего балла произошла на Солнце впервые за почти 2,5 месяца, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН."На Солнце только что произошла вспышка высшего балла X. Максимум излучения зарегистрирован приблизительно в 22.20 по московскому времени. Предварительный класс события – X2.0. Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти 2,5 месяца назад", - говорится в сообщении.Вспышка стала результатом быстрого роста активности Солнца, который начался менее суток назад и сейчас всё ещё продолжается. Ранее в середине дня было зарегистрировано три вспышки среднего уровня M, рассказали в лаборатории."Признаков спада пока не наблюдается, и возможны новые крупные события. По уточненной информации, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю. Прогноз геомагнитной обстановки в этой связи не изменяется и сохраняется в зелёной зоне. Риски прихода тяжелых частиц также минимальны", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250222/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

солнце, вспышки на солнце , земля, российская академия наук, космос - риа наука