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На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 23.02.2025
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Наука
 
23:23 23.02.2025 (обновлено: 23:31 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/solntse-2001178849.html
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 23.02.2025
На Солнце произошла мощная вспышка
Вспышка высшего балла произошла на Солнце впервые за почти 2,5 месяца, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T23:23:00+03:00
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наука
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Вспышка высшего балла произошла на Солнце впервые за почти 2,5 месяца, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН."На Солнце только что произошла вспышка высшего балла X. Максимум излучения зарегистрирован приблизительно в 22.20 по московскому времени. Предварительный класс события – X2.0. Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти 2,5 месяца назад", - говорится в сообщении.Вспышка стала результатом быстрого роста активности Солнца, который начался менее суток назад и сейчас всё ещё продолжается. Ранее в середине дня было зарегистрировано три вспышки среднего уровня M, рассказали в лаборатории."Признаков спада пока не наблюдается, и возможны новые крупные события. По уточненной информации, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю. Прогноз геомагнитной обстановки в этой связи не изменяется и сохраняется в зелёной зоне. Риски прихода тяжелых частиц также минимальны", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250222/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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солнце, вспышки на солнце , земля, российская академия наук, космос - риа наука
Наука, Солнце, вспышки на Солнце , Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце впервые за 2,5 месяца произошла мощная вспышка

© AP PhotoВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo
Вспышка на солнце . Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Вспышка высшего балла произошла на Солнце впервые за почти 2,5 месяца, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
«
"На Солнце только что произошла вспышка высшего балла X. Максимум излучения зарегистрирован приблизительно в 22.20 по московскому времени. Предварительный класс события – X2.0. Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти 2,5 месяца назад", - говорится в сообщении.
Вспышка стала результатом быстрого роста активности Солнца, который начался менее суток назад и сейчас всё ещё продолжается. Ранее в середине дня было зарегистрировано три вспышки среднего уровня M, рассказали в лаборатории.
"Признаков спада пока не наблюдается, и возможны новые крупные события. По уточненной информации, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю. Прогноз геомагнитной обстановки в этой связи не изменяется и сохраняется в зелёной зоне. Риски прихода тяжелых частиц также минимальны", - добавляется в сообщении.
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