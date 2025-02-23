https://ria.ru/20250223/smi-2001171110.html

Знакомые рассказали о погибшей на Шри-Ланке россиянке

Знакомые рассказали о погибшей на Шри-Ланке россиянке - РИА Новости, 23.02.2025

Знакомые рассказали о погибшей на Шри-Ланке россиянке

Гибель на Шри-Ланке 53-летней туристки из Саратова Ольги Перминовой стала злой шуткой судьбы, женщина всегда была предусмотрительной, сообщила РИА Новости ее... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T21:43:00+03:00

2025-02-23T21:43:00+03:00

2025-02-23T21:43:00+03:00

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САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Гибель на Шри-Ланке 53-летней туристки из Саратова Ольги Перминовой стала злой шуткой судьбы, женщина всегда была предусмотрительной, сообщила РИА Новости ее знакомая Натали Павлова. Ранее пресс-секретарь посольства России в Коломбо Герман Федоров сообщил РИА Новости, что российская туристка погибла на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию. По словам дипломата, посольство оказывает необходимое содействие родственникам в оформлении и отправке в Россию тела погибшей. Как сообщала шри-ланкийская газета Daily Mirror, несчастный случай с россиянкой произошел в поезде, следовавшем из города Бадулла в Коломбо. По данным издания, при попытке сделать селфи, повиснув на подножке, женщина ударилась о камень, упала с поезда и получила серьезные травмы. Ее доставили в учебную больницу Бадуллы, где она позже скончалась от полученных травм, пишет издание. Как уточнила газета, погибшей россиянкой оказалась Перминова, которая прибыла на Шри-Ланку с группой иностранных туристов. "Невнимательность вообще не про нее, она всегда предусмотрительная была на моей памяти, она очень добрая, жизнерадостная, веселая, заботливая, открытый человек. Судьба-злодейка сыграла с ней злую шутку. Соболезную родным, никогда бы не подумала, что с ней могло такое случиться", - сказала Павлова. Она добавила, что известие о гибели Перминовой ее шокировало. Другая знакомая погибшей россиянки рассказала, что та несколько лет назад потеряла мужа. "Ольгу знала очень много лет, прекрасный, жизнерадостный человек, добрая, отзывчивая, у Ольги взрослый сын, две внучки, муж у нее скоропостижно скончался, остановилось сердце несколько лет назад. Последний раз выставляла она статус (в соцсетях - ред.) за день до гибели, а списывались, когда вылетала из Москвы (на Шри-Ланку - ред.)", - рассказала РИА Новости другая знакомая Перминовой из Саратова, Анжелика Чулкова.

https://ria.ru/20240923/sakhalin-1974172206.html

https://ria.ru/20250107/turist-1992737289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шри-ланка, россия, коломбо, в мире