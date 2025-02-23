Рейтинг@Mail.ru
Знакомые рассказали о погибшей на Шри-Ланке россиянке - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/smi-2001171110.html
Знакомые рассказали о погибшей на Шри-Ланке россиянке
Знакомые рассказали о погибшей на Шри-Ланке россиянке - РИА Новости, 23.02.2025
Знакомые рассказали о погибшей на Шри-Ланке россиянке
Гибель на Шри-Ланке 53-летней туристки из Саратова Ольги Перминовой стала злой шуткой судьбы, женщина всегда была предусмотрительной, сообщила РИА Новости ее... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T21:43:00+03:00
2025-02-23T21:43:00+03:00
шри-ланка
россия
коломбо
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000507070_0:14:1629:931_1920x0_80_0_0_e71f4212eea5cf9890dc433291278a52.jpg
САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Гибель на Шри-Ланке 53-летней туристки из Саратова Ольги Перминовой стала злой шуткой судьбы, женщина всегда была предусмотрительной, сообщила РИА Новости ее знакомая Натали Павлова. Ранее пресс-секретарь посольства России в Коломбо Герман Федоров сообщил РИА Новости, что российская туристка погибла на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию. По словам дипломата, посольство оказывает необходимое содействие родственникам в оформлении и отправке в Россию тела погибшей. Как сообщала шри-ланкийская газета Daily Mirror, несчастный случай с россиянкой произошел в поезде, следовавшем из города Бадулла в Коломбо. По данным издания, при попытке сделать селфи, повиснув на подножке, женщина ударилась о камень, упала с поезда и получила серьезные травмы. Ее доставили в учебную больницу Бадуллы, где она позже скончалась от полученных травм, пишет издание. Как уточнила газета, погибшей россиянкой оказалась Перминова, которая прибыла на Шри-Ланку с группой иностранных туристов. "Невнимательность вообще не про нее, она всегда предусмотрительная была на моей памяти, она очень добрая, жизнерадостная, веселая, заботливая, открытый человек. Судьба-злодейка сыграла с ней злую шутку. Соболезную родным, никогда бы не подумала, что с ней могло такое случиться", - сказала Павлова. Она добавила, что известие о гибели Перминовой ее шокировало. Другая знакомая погибшей россиянки рассказала, что та несколько лет назад потеряла мужа. "Ольгу знала очень много лет, прекрасный, жизнерадостный человек, добрая, отзывчивая, у Ольги взрослый сын, две внучки, муж у нее скоропостижно скончался, остановилось сердце несколько лет назад. Последний раз выставляла она статус (в соцсетях - ред.) за день до гибели, а списывались, когда вылетала из Москвы (на Шри-Ланку - ред.)", - рассказала РИА Новости другая знакомая Перминовой из Саратова, Анжелика Чулкова.
https://ria.ru/20240923/sakhalin-1974172206.html
https://ria.ru/20250107/turist-1992737289.html
шри-ланка
россия
коломбо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000507070_0:0:1629:1223_1920x0_80_0_0_af0556f958eb38e4d551439374414900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шри-ланка, россия, коломбо, в мире
Шри-Ланка, Россия, Коломбо, В мире
Знакомые рассказали о погибшей на Шри-Ланке россиянке

Знакомая погибшей на Шри-Ланке россиянки назвала ее гибель злой шуткой судьбы

© Фото : соцсетиРоссийская туристка, погибшая на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию
Российская туристка, погибшая на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : соцсети
Российская туристка, погибшая на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Гибель на Шри-Ланке 53-летней туристки из Саратова Ольги Перминовой стала злой шуткой судьбы, женщина всегда была предусмотрительной, сообщила РИА Новости ее знакомая Натали Павлова.
Ранее пресс-секретарь посольства России в Коломбо Герман Федоров сообщил РИА Новости, что российская туристка погибла на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию. По словам дипломата, посольство оказывает необходимое содействие родственникам в оформлении и отправке в Россию тела погибшей.
Пляж на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
На Шри-Ланке российская туристка попыталась сделать фото и погибла
23 сентября 2024, 09:25
Как сообщала шри-ланкийская газета Daily Mirror, несчастный случай с россиянкой произошел в поезде, следовавшем из города Бадулла в Коломбо. По данным издания, при попытке сделать селфи, повиснув на подножке, женщина ударилась о камень, упала с поезда и получила серьезные травмы. Ее доставили в учебную больницу Бадуллы, где она позже скончалась от полученных травм, пишет издание. Как уточнила газета, погибшей россиянкой оказалась Перминова, которая прибыла на Шри-Ланку с группой иностранных туристов.
"Невнимательность вообще не про нее, она всегда предусмотрительная была на моей памяти, она очень добрая, жизнерадостная, веселая, заботливая, открытый человек. Судьба-злодейка сыграла с ней злую шутку. Соболезную родным, никогда бы не подумала, что с ней могло такое случиться", - сказала Павлова.
Она добавила, что известие о гибели Перминовой ее шокировало.
Другая знакомая погибшей россиянки рассказала, что та несколько лет назад потеряла мужа.
"Ольгу знала очень много лет, прекрасный, жизнерадостный человек, добрая, отзывчивая, у Ольги взрослый сын, две внучки, муж у нее скоропостижно скончался, остановилось сердце несколько лет назад. Последний раз выставляла она статус (в соцсетях - ред.) за день до гибели, а списывались, когда вылетала из Москвы (на Шри-Ланку - ред.)", - рассказала РИА Новости другая знакомая Перминовой из Саратова, Анжелика Чулкова.
Горнолыжный курорт Эрджиес в провинции Кайсери, Турция - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции
7 января, 13:49
 
Шри-ЛанкаРоссияКоломбоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала