Знакомые рассказали о погибшей на Шри-Ланке россиянке
Знакомая погибшей на Шри-Ланке россиянки назвала ее гибель злой шуткой судьбы
© Фото : соцсетиРоссийская туристка, погибшая на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию
© Фото : соцсети
Российская туристка, погибшая на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию
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САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Гибель на Шри-Ланке 53-летней туристки из Саратова Ольги Перминовой стала злой шуткой судьбы, женщина всегда была предусмотрительной, сообщила РИА Новости ее знакомая Натали Павлова.
Ранее пресс-секретарь посольства России в Коломбо Герман Федоров сообщил РИА Новости, что российская туристка погибла на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию. По словам дипломата, посольство оказывает необходимое содействие родственникам в оформлении и отправке в Россию тела погибшей.
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Как сообщала шри-ланкийская газета Daily Mirror, несчастный случай с россиянкой произошел в поезде, следовавшем из города Бадулла в Коломбо. По данным издания, при попытке сделать селфи, повиснув на подножке, женщина ударилась о камень, упала с поезда и получила серьезные травмы. Ее доставили в учебную больницу Бадуллы, где она позже скончалась от полученных травм, пишет издание. Как уточнила газета, погибшей россиянкой оказалась Перминова, которая прибыла на Шри-Ланку с группой иностранных туристов.
"Невнимательность вообще не про нее, она всегда предусмотрительная была на моей памяти, она очень добрая, жизнерадостная, веселая, заботливая, открытый человек. Судьба-злодейка сыграла с ней злую шутку. Соболезную родным, никогда бы не подумала, что с ней могло такое случиться", - сказала Павлова.
Она добавила, что известие о гибели Перминовой ее шокировало.
Другая знакомая погибшей россиянки рассказала, что та несколько лет назад потеряла мужа.
"Ольгу знала очень много лет, прекрасный, жизнерадостный человек, добрая, отзывчивая, у Ольги взрослый сын, две внучки, муж у нее скоропостижно скончался, остановилось сердце несколько лет назад. Последний раз выставляла она статус (в соцсетях - ред.) за день до гибели, а списывались, когда вылетала из Москвы (на Шри-Ланку - ред.)", - рассказала РИА Новости другая знакомая Перминовой из Саратова, Анжелика Чулкова.
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