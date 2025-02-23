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Год защитника Отечества объявлен во славу победителей, заявил Путин
Год защитника Отечества объявлен во славу победителей, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2025
Год защитника Отечества объявлен во славу победителей, заявил Путин
Год защитника Отечества объявлен во славу поколения победителей, во имя памяти об их героизме, в честь героев, которые сегодня продолжают ратное дело предков,... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:20:00+03:00
2025-02-23T00:20:00+03:00
2025-02-23T00:20:00+03:00
общество
россия
владимир путин
день защитника отечества
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Год защитника Отечества объявлен во славу поколения победителей, во имя памяти об их героизме, в честь героев, которые сегодня продолжают ратное дело предков, сообщил президент России Владимир Путин. "Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России годом Защитника Отечества. Во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.
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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
2025-02-23T00:20
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин, день защитника отечества, безопасность, видео
Общество, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества, Безопасность
Год защитника Отечества объявлен во славу победителей, заявил Путин
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Год защитника Отечества объявлен во славу поколения победителей, во имя памяти об их героизме, в честь героев, которые сегодня продолжают ратное дело предков, сообщил президент России Владимир Путин.
2025-02-23T00:20
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PT4M17S
Год защитника Отечества объявлен во славу победителей, заявил Путин
Путин: Год защитника Отечества посвящен героям, продолжающим дело предков