https://ria.ru/20250223/putin-2001059753.html

Год защитника Отечества объявлен во славу победителей, заявил Путин

Год защитника Отечества объявлен во славу победителей, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2025

Год защитника Отечества объявлен во славу победителей, заявил Путин

Год защитника Отечества объявлен во славу поколения победителей, во имя памяти об их героизме, в честь героев, которые сегодня продолжают ратное дело предков,... РИА Новости, 23.02.2025

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общество

россия

владимир путин

день защитника отечества

безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Год защитника Отечества объявлен во славу поколения победителей, во имя памяти об их героизме, в честь героев, которые сегодня продолжают ратное дело предков, сообщил президент России Владимир Путин. "Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России годом Защитника Отечества. Во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества Поздравление Путина с Днем защитника Отечества 2025-02-23T00:20 true PT4M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, день защитника отечества, безопасность, видео