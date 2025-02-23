https://ria.ru/20250223/putin-2001058727.html
Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных
Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных - РИА Новости, 23.02.2025
Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:09:00+03:00
2025-02-23T00:09:00+03:00
2025-02-23T11:15:00+03:00
россия
владимир путин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества."Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил России. Всех, кто получил суровую боевую воинскую закалку, прошел через трудные испытания", — сказал он.Как отметил глава государства, этот праздник олицетворяет всенародную любовь и уважение к Вооруженным силам и к людям, посвятившим свою жизнь воинскому делу и защите родной страны.Он подчеркнул, что Россия опирается на вековые победные традиции своего войска, на силу, веру и мужество предков, а воинская служба была и остается делом чести. Глава государства напомнил о подвигах российских воинов на Чудском озере, в Куликовской и Полтавской битвах, Бородинском сражении, во время обороны Севастополя в Крымской войне, а также в сражениях Первой и второй мировых войн.Отдельно Путин обратился к военным, и сейчас с оружием в руках защищающим родную землю."Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам, участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы — главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна", — указал он.Путин напомнил, что текущий год объявили Годом защитника Отечества."Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества. Во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков", — подчеркнул президент.Глава государства также поблагодарил защитников Родины за безупречную службу России, выразив уверенность, что военные будут и дальше надежно защищать страну и ее жителей.
https://ria.ru/20250223/putin-2001058891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
2025-02-23T00:09
true
PT4M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, день защитника отечества, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных
Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных и ветеранов
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.
«
"Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил России. Всех, кто получил суровую боевую воинскую закалку, прошел через трудные испытания", — сказал он.
Как отметил глава государства, этот праздник олицетворяет всенародную любовь и уважение к Вооруженным силам и к людям, посвятившим свою жизнь воинскому делу и защите родной страны.
Он подчеркнул, что Россия опирается на вековые победные традиции своего войска, на силу, веру и мужество предков, а воинская служба была и остается делом чести. Глава государства напомнил о подвигах российских воинов на Чудском озере, в Куликовской и Полтавской битвах, Бородинском сражении, во время обороны Севастополя в Крымской войне, а также в сражениях Первой и второй мировых войн.
Отдельно Путин обратился к военным, и сейчас с оружием в руках защищающим родную землю.
«
"Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам, участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы — главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна", — указал он.
Путин напомнил, что текущий год объявили Годом защитника Отечества.
«
"Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества. Во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков", — подчеркнул президент.
Глава государства также поблагодарил защитников Родины за безупречную службу России, выразив уверенность, что военные будут и дальше надежно защищать страну и ее жителей.